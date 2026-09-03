Krishna Movies: కృష్ణాష్టమికి చూడాల్సిన 7 యానిమేటెడ్ సినిమాలు ఇవే!
Krishna Movies: ఈ కృష్ణాష్టమికి, శ్రీకృష్ణుడి అద్భుత జననం, చిన్ననాటి అల్లరి, బృందావనంలోని సాహసాలు, కంసుడితో యుద్ధం వంటి ఘట్టాలను చూపించే 7 యానిమేటెడ్ సినిమాల గురించి మీకు తెలుసా? పండగ పూట కుటుంబంతో కలిసి చూడటానికి ఇవి భలే ఉంటాయి.
కృష్ణాష్టమి స్పెషల్ మూవీస్..
కృష్ణాష్టమి పండగ శ్రీకృష్ణుడి జననం, చిన్ననాటి అల్లర్లు, దుష్టశక్తులతో చేసిన యుద్ధాల కథలను గుర్తుచేసుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఉన్న కుటుంబాలకు, ఈ యానిమేటెడ్ సినిమాలు, షోలు ఆ కథలను రంగురంగుల చిత్రాలతో ఆసక్తికరంగా చూపిస్తాయి. మీరు కృష్ణాష్టమికి చూడటానికి మంచి సినిమాల కోసం చూస్తున్నట్లయితే, శ్రీకృష్ణుడి జీవితంలోని వివిధ దశలను చూపించే కొన్ని యానిమేటెడ్ చిత్రాలు, షోల లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది.
కృష్ణ బలరామ్
ఈ యానిమేటెడ్ సిరీస్ కృష్ణుడు, అతని అన్న బలరాముడి సాహసాల చుట్టూ తిరుగుతుంది. గ్రీన్ గోల్డ్ సంస్థ నిర్మించిన 'కృష్ణ బలరామ్' సిరీస్లో ఈ అన్నదమ్ముల సాహసాలకు సంబంధించిన ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి.
కృష్ణ ఔర్ కన్స్
2012లో విడుదలైన ఈ స్టీరియోస్కోపిక్ యానిమేటెడ్ సినిమా, శ్రీకృష్ణుడి బాల్యాన్ని చూపిస్తుంది. ఆయన జననం నుంచి చిన్ననాటి సాహసాలు, తన దుర్మార్గపు మేనమామ కంసుడితో చేసిన పోరాటం వరకు ఈ సినిమాలో చక్కగా చూపించారు. ఈ చిత్రాన్ని రిలయన్స్ యానిమేషన్ సంస్థ నిర్మించింది.
లిటిల్ కృష్ణ
ఈ 'లిటిల్ కృష్ణ' సిరీస్ బృందావనంలో చిన్నారి కృష్ణుడి సాహసాల ఆధారంగా రూపొందింది. రంగురంగుల యానిమేషన్, కృష్ణుడు, అతని స్నేహితులు, వారు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లతో కూడిన ఈ కథలు కుటుంబమంతా కలిసి చూడటానికి సరైన సినిమా.
కృష్ణ ఇన్ బృందావన్
ఈ యానిమేషన్ సినిమాకు కృష్ణుడు తన స్నేహితులతో కలిసి చేసిన సాహసాలే ప్రధాన కథ. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను బృందావనంలోని అడవుల్లోకి తీసుకెళ్తుంది. అక్కడ కృష్ణుడు, బలరాముడు రాక్షసుల నుంచి వచ్చే ప్రమాదాలను, ఇతర అడ్డంకులను ఎలా ఎదుర్కొన్నారో చూపిస్తుంది.
కృష్ణ బలరామ్: ది వారియర్ ప్రిన్సెస్
ఇది ఒక ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ సినిమా. ఇందులో కృష్ణుడు, బలరాముడు వేరే లోకం నుంచి వచ్చిన ఒక యోధురాలైన యువరాణితో చేతులు కలుపుతారు. తమ ఉమ్మడి శత్రువులతో పోరాడటానికి ఆమెతో కలిసి పనిచేస్తారు. గ్రీన్ గోల్డ్ నిర్మించిన ఈ సినిమా నిడివి 68 నిమిషాలు.
కృష్ణ: మాఖన్ చోర్
ఈ యానిమేటెడ్ కథ చిన్నారి కృష్ణుడి సరదా స్వభావాన్ని చూపిస్తుంది. గోకులంలో కృష్ణుడి బాల్యం నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది. ఇందులో యశోదతో, చుట్టుపక్కల వారితో కృష్ణుడికి ఉన్న అనుబంధాన్ని, ముద్దుగా వెన్న దొంగతనం చేసే విధానాన్ని చిత్రీకరించారు.
కృష్ణ: ది బర్త్
ఈ యానిమేటెడ్ సినిమా దేవకీ వాసుదేవులకు శ్రీకృష్ణుడు అద్భుత రీతిలో ఎలా జన్మించాడు, గోకులానికి ఎలా చేరాడు అనే కథను వివరిస్తుంది. దేవకి ఎనిమిదో సంతానం తనను అంతం చేస్తుందన్న భవిష్యవాణి కారణంగా కంసుడు ఎలా భయపడ్డాడు, కృష్ణుడి జననానికి సంబంధించిన వివరాలను ఈ సినిమా చూపిస్తుంది.
కృష్ణుడి జననం, బాల్యం, బృందావనంలోని సాహసాలు, కంసుడితో యుద్ధం వరకు... ఈ యానిమేటెడ్ సినిమాలు మనకు తెలిసిన కృష్ణుడి కథలను కొత్తగా గుర్తు చేస్తాయి. భారతదేశ గొప్ప పౌరాణిక కథల సంప్రదాయాన్ని పిల్లలకు పరిచయం చేయాలనుకునే కుటుంబాలకు, ఈ పండగ సమయంలో ఇవి మంచి కాలక్షేపం.