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- మీకు పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉందా.? అయితే ఉచితంగా రూ. 10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నట్లే. ఎలాగంటే.?
మీకు పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉందా.? అయితే ఉచితంగా రూ. 10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నట్లే. ఎలాగంటే.?
EPFO: ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగుల పీఎఫ్ ఖాతాలకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈపీఎఫ్ పరిధిలోకి వచ్చే వేతన పరిమితిని నెలకు రూ.15 వేల నుంచి రూ.25 వేలకు పెంచనుంది. దీంతో ఉద్యోగులకు పలు ప్రయోజనాలు లభించనున్నాయి.
రూ.15 వేల నుంచి రూ.25 వేలకు EPF వేతన పరిమితి
ప్రస్తుతం నెలకు రూ.15 వేల వరకు వేతనం పొందే ఉద్యోగులకు వర్తించే EPF వేతన పరిమితిని రూ.25 వేలకు పెంచాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. దీనివల్ల ఇప్పటివరకు పీఎఫ్ పరిధిలోకి రాని కొంతమంది ఉద్యోగులకు కూడా సామాజిక భద్రత ప్రయోజనాలు అందే అవకాశం ఉంటుంది. కేంద్రం వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం సుమారు 51 లక్షల మంది అదనంగా EPF వ్యవస్థలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఇది కేవలం పీఎఫ్ పొదుపుకే పరిమితం కాదు. EPFO వ్యవస్థలో EPF, EPSతో పాటు EDLI వంటి పథకాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి కొత్త వేతన పరిమితి అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగి భవిష్యత్ పొదుపు, పదవీ విరమణ అనంతరం లభించే పెన్షన్, ఉద్యోగ సమయంలో మరణించిన సందర్భంలో కుటుంబానికి అందే ఇన్సూరెన్స్ వంటి అంశాలపై ప్రభావం ఉండొచ్చు. అయితే కొత్త పరిమితి ఎప్పుడు, ఏ విధంగా అమలు చేయాలనే పూర్తి వివరాలు అధికారిక నోటిఫికేషన్ వెలువడిన తర్వాతే స్పష్టమవుతాయి.
EPFలో ఉద్యోగి వాటా ఎంత పెరుగుతుంది?
EPFలో సాధారణంగా ఉద్యోగి తన ప్రాథమిక వేతనం, డియర్నెస్ అలవెన్స్కు సంబంధించిన మొత్తంలో 12 శాతం చొప్పున కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తారు. ప్రస్తుతం రూ.15 వేల వేతన పరిమితిని ఆధారంగా తీసుకుంటే ఉద్యోగి వాటా గరిష్ఠంగా నెలకు రూ.1,800గా ఉంటుంది. కొత్త పరిమితి రూ.25 వేలకు వర్తిస్తే అదే 12 శాతం ప్రకారం ఉద్యోగి వాటా రూ.3,000కు చేరుతుంది. అంటే గరిష్ఠ పరిమితి మేరకు కాంట్రిబ్యూషన్ చేసే ఉద్యోగులకు నెలకు రూ.1,200 అదనంగా పీఎఫ్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది. దీని వల్ల చేతికి వచ్చే జీతం అంతే మొత్తంలో తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. మరోవైపు పీఎఫ్ ఖాతాలో ఎక్కువ మొత్తం జమ కావడంతో దీర్ఘకాలంలో రిటైర్మెంట్ కార్పస్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. యాజమాన్యం నుంచి జమ అయ్యే మొత్తంపైనా కొత్త పరిమితి ప్రభావం ఉండవచ్చు. అయితే ఉద్యోగి, యాజమాన్యం నుంచి EPF, EPSలకు ఎంత మొత్తంలో ఎలా కేటాయించాలనే అంశంపై తుది నిబంధనలు ప్రభుత్వం జారీ చేయాల్సి ఉంటుంది.
పెన్షన్ ప్రయోజనంపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది?
EPFOలో EPS ద్వారా అర్హత కలిగిన ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ తర్వాత నెలవారీ పెన్షన్ లభిస్తుంది. సాధారణంగా పెన్షన్ లెక్కింపులో పెన్షన్కు సంబంధించిన వేతనం, అర్హత సర్వీస్ వంటి అంశాలు కీలకంగా ఉంటాయి. అందువల్ల EPF వేతన పరిమితి పెరగడం వల్ల EPS కాంట్రిబ్యూషన్పై కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం పెన్షన్ కోసం కనీసం 10 సంవత్సరాల అర్హత సర్వీస్ వంటి షరతులు ఉన్నాయి. 58 సంవత్సరాల వయసు తర్వాత సాధారణ పెన్షన్ అందుతుంది. ప్రస్తుతం కనీస EPS పెన్షన్ రూ.1,000గా ఉంది. దీన్ని పెంచాలని పెన్షనర్లు, ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి చాలా కాలంగా డిమాండ్లు ఉన్నాయి. అయితే వేతన పరిమితిని రూ.25 వేలకు పెంచిన నిర్ణయం వల్ల కనీస పెన్షన్ నేరుగా రూ.5 వేలకు పెరుగుతుందని చెప్పడానికి ప్రస్తుతానికి అధికారిక ఆధారం లేదు. కొత్త వేతన పరిమితి ఆధారంగా EPSలో కాంట్రిబ్యూషన్ పెరిగితే, అర్హత కలిగిన ఉద్యోగుల భవిష్యత్ పెన్షన్ లెక్కలపై ప్రభావం ఉండొచ్చు. దీనిపై పూర్తి స్పష్టత అధికారిక నిబంధనలు వెలువడిన తర్వాతే వస్తుంది.
EDLI ఇన్సూరెన్స్ రూ.10.50 లక్షలకు పెరిగే అవకాశం
EPFO సభ్యులకు మరో ముఖ్యమైన ప్రయోజనం ఉద్యోగి డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ అంటే EDLI. ఉద్యోగి సర్వీసులో ఉండగానే మరణిస్తే, నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఆయన కుటుంబానికి ఈ పథకం ద్వారా ఇన్సూరెన్స్ ప్రయోజనం అందుతుంది. ప్రస్తుతం గరిష్ఠ ఇన్సూరెన్స్ మొత్తంగా రూ.7 లక్షల వరకు ప్రయోజనం లభిస్తోంది.
కొత్త వేతన పరిమితిని రూ.25 వేలకు పెంచిన నేపథ్యంలో EDLI కింద గరిష్ఠ ఇన్సూరెన్స్ మొత్తం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందనే అంచనాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న లెక్కింపు విధానాన్ని కొత్త పరిమితికి అన్వయిస్తే రూ.10.50 లక్షల వరకు మొత్తం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే కొత్త వేతన పరిమితికి అనుగుణంగా EDLI నిబంధనలను ప్రభుత్వం ఎలా సవరించనుందో అధికారిక నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాతే తుది విషయం తెలుస్తుంది.
ఉద్యోగులకు లాభమా.. చేతికి వచ్చే జీతంపై ప్రభావమా?
వేతన పరిమితి పెంపులో ఉద్యోగులకు రెండు రకాల ప్రభావాలు ఉంటాయి. ఒకవైపు నెలవారీ EPF కాంట్రిబ్యూషన్ పెరగడం వల్ల ప్రస్తుతం చేతికి అందే జీతం కొంత తగ్గవచ్చు. మరోవైపు ఉద్యోగి పేరుతో పీఎఫ్ ఖాతాలో ఎక్కువ మొత్తంలో పొదుపు కొనసాగుతుంది. యాజమాన్యం వాటా కూడా నిబంధనలకు అనుగుణంగా పెరిగితే రిటైర్మెంట్ సమయంలో అందుబాటులో ఉండే మొత్తం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
ఉదాహరణకు రూ.25 వేల పరిమితిపై ఉద్యోగి వాటా 12 శాతంగా లెక్కిస్తే నెలకు రూ.3,000 అవుతుంది. ప్రస్తుతం రూ.15 వేల పరిమితిపై అదే లెక్కన రూ.1,800గా ఉంది. అంటే నెలకు రూ.1,200 అదనంగా పీఎఫ్ కోసం వెళ్తుంది. ఈ మొత్తాన్ని ఉద్యోగి చేతికి తీసుకోలేకపోయినా, దీర్ఘకాలిక పొదుపుగా ఖాతాలో జమ అవుతుంది.
మొత్తంగా చూస్తే EPF వేతన పరిమితి పెంపు వల్ల మరింత మంది ఉద్యోగులు సామాజిక భద్రత వ్యవస్థలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. పీఎఫ్ పొదుపు, EPS పెన్షన్, EDLI ఇన్సూరెన్స్ వంటిి అంశాల్లో ప్రయోజనాల పరిధి విస్తరించవచ్చు. అయితే పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ మొత్తం ఎంత పెరుగుతుంది, కొత్త నిబంధనలు ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి వంటి అంశాలపై తుది నిర్ణయం కేంద్రం అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన తర్వాతే స్పష్టమవుతుంది.