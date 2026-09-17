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- Hero Motors IPO: హీరో మోటార్స్ ఐపీఓ షురూ.. ఈవీ గ్రోత్ సూపర్, మరి వాల్యుయేషన్ సంగతేంటి?
Hero Motors IPO: హీరో మోటార్స్ ఐపీఓ షురూ.. ఈవీ గ్రోత్ సూపర్, మరి వాల్యుయేషన్ సంగతేంటి?
Hero Motors IPO: హీరో మోటార్స్ రూ.1,000 కోట్ల ఐపీఓ బుధవారం (సెప్టెంబర్ 16న) ప్రారంభమైంది. ఈవీ విభాగం వేగంగా ఎదుగుతున్నప్పటికీ, కంపెనీ వ్యాల్యుయేషన్ పెరిగిన తీరు ఏంటో తెలుసా? ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
హీరో మోటార్స్ ఐపీఓ ఇష్యూ
ఆటోమోటివ్ కాంపోనెంట్స్, పవర్ట్రెయిన్ తయారీ సంస్థ అయిన హీరో మోటార్స్ రూ.1,000 కోట్ల ఐపీఓతో మార్కెట్లోకి వచ్చింది. ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ సెప్టెంబర్ 16న ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 18 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. కంపెనీ ఒక్కో షేరు ధరకు రూ.79 నుంచి రూ.84 రేంజ్ ప్రైస్ బ్యాండ్ను నిర్ణయించింది. కనీసం 178 షేర్లు, ఆపై వాటి రెట్టింపులో బిడ్లు దాఖలు చేయవచ్చు.
ఈ ఐపీఓ ద్వారా రూ.600 కోట్ల విలువైన కొత్త షేర్లు (ఫ్రెష్ ఇష్యూ), రూ.400 కోట్ల ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (ఓఎఫ్ఎస్) నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రమోటర్లయిన ఓపి ముంజాల్ హోల్డింగ్స్, హీరో సైకిల్స్ తమ వాటాలను ఓఎఫ్ఎస్ ద్వారా విక్రయిస్తున్నాయి. గరిష్ఠ ధర ఆధారంగా చూస్తే కంపెనీ మార్కెట్ విలువ దాదాపు రూ.3,815 కోట్లుగా ఉంది. వచ్చిన నిధుల్లో రూ.190 కోట్లను అప్పుల చెల్లింపులకు, రూ.200 కోట్లను గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ ఫ్యాక్టరీలో పవర్ట్రెయిన్ సామర్థ్య పెంపు కోసం వినియోగిస్తారని రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి.
ఆంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి రూ.300 కోట్ల సమీకరణ
ఐపీఓ ప్రారంభానికి ఒక రోజు ముందే, సెప్టెంబర్ 15న ఆంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి హీరో మోటార్స్ రూ.299.99 కోట్లను సమీకరించింది. ఆంకర్ ఇన్వెస్టర్లకు ఒక్కో షేరును రూ.84 చొప్పున 3.57 కోట్ల షేర్లను కేటాయించారు. ఇందులో దాదాపు 82 శాతం వాటాను 7 స్వదేశీ మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థలు 16 స్కీమ్ల ద్వారా దక్కించుకున్నాయి.
ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, ఎడెల్వైస్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, సోసైటీ జెనరల్, 3పి ఇండియా ఈక్విటీ ఫండ్, ఏఎస్ఏఎస్ గ్లోబల్ ఫండ్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు ఇందులో పెట్టుబడులు పెట్టాయి. మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ స్మాల్క్యాప్ ఫండ్, కొటక్ ఎంఎన్సి ఫండ్, జేఎం ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ ప్రధానంగా ఉన్నాయి. ఈ ఇష్యూకి బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్లుగా ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్, డ్యామ్ క్యాపిటల్, జేఎం ఫైనాన్షియల్ వ్యవహరిస్తుండగా, కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ రిజిస్ట్రార్గా ఉంది. ఈ షేర్లు ఎన్ఎస్ఈ, బిఎస్ఈలలో లిస్ట్ కానున్నాయి.
ఈవీ బిజినెస్ జోరు, మిగతా విభాగాలు ఎలా ఉన్నాయి?
హీరో మోటార్స్ వ్యాపారం రెండు ప్రధాన విభాగాలుగా ఉంది. మొదటిది పవర్ట్రెయిన్ సొల్యూషన్స్ కాగా, ఇది ఎఫ్వై26లో 53.7 శాతం రెవెన్యూను అందించింది. ఇందులో గేర్స్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్స్, బైక్ పవర్ట్రెయిన్ విభాగాలు ఉన్నాయి. రెండో విభాగం అల్లాయ్స్ అండ్ మెటాలిక్స్, ఇది 46.3 శాతం రెవెన్యూ అందించింది. ఇందులో స్టాండ్లు, స్వింగ్ ఆర్మ్స్, ఇంజిన్ గార్డులు వంటివి తయారు చేస్తారు. కంపెనీ గ్లోబల్ మార్కెట్లలో 23 దేశాలకు ఉత్పత్తులను సరఫరా చేస్తోంది. ఎఫ్వై26లో అంతర్జాతీయ కస్టమర్ల నుంచి 41.4 శాతం ఆదాయం వచ్చింది. బీఎమ్డబ్ల్యూ, డుకాటి, ఫార్ములా మోటార్స్పోర్ట్, హమ్మింగ్బర్డ్ ఈవీ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు కంపెనీకి క్లయింట్లుగా ఉన్నాయి.
సమగ్ర రెవెన్యూ వృద్ధి నెమ్మదిగా ఉన్నప్పటికీ, ఈవీ బిజినెస్ మాత్రం దూసుకెళ్తోంది. ఎఫ్వై24లో రూ.128 కోట్లుగా ఉన్న ఈవీ రెవెన్యూ ఎఫ్వై26 నాటికి 46.1 శాతం సీఏజీఆర్తో రూ.273 కోట్లకు చేరింది. ఎఫ్వై26లో కంపెనీకి వచ్చిన అదనపు రూ.99 కోట్ల రెవెన్యూలో రూ.98 కోట్లు కేవలం ఈవీ విభాగం నుంచే రావడం విశేషం. పవర్ట్రెయిన్ మార్జిన్లు 16.3 శాతానికి పెరిగాయి. అయితే ఏఅండ్ఎమ్ విభాగం ఎఫ్వై24లో రూ.29.9 కోట్ల లాభంలో ఉండగా, ఎఫ్వై26 నాటికి రూ.15.9 కోట్ల నష్టానికి పడిపోయింది.
ఆర్థిక గణాంకాలు, వ్యాపార విస్తరణ
కంపెనీ మొత్తం రెవెన్యూ ఎఫ్వై24లోని రూ.1,064 కోట్ల నుంచి ఎఫ్వై26 నాటికి రూ.1,188 కోట్లకు చేరింది (2-యేర్ సీఏజీఆర్ 5.7%). ఇదే సమయంలో ఈబిఐటిడిఎ రూ.86.3 కోట్ల నుంచి రూ.147.8 కోట్లకు (30.9% సీఏజీఆర్), నికర లాభం (PAT) రూ.17 కోట్ల నుంచి రూ.41.2 కోట్లకు (55.5% సీఏజీఆర్) పెరిగాయి. కంపెనీ మొత్తం అప్పు ఎఫ్వై26 నాటికి రూ.400.8 కోట్లుగా ఉంది.
గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ ప్లాంట్ ఎఫ్వై26లో 88.3 శాతం సామర్థ్యంతో పనిచేస్తుండటంతో రూ.200 కోట్లతో అక్కడ విస్తరణ చేపడుతున్నారు. కానీ, విదేశీ ప్లాంట్లలో సామర్థ్యం సరిగా వినియోగం కావడం లేదు. థాయ్లాండ్ ప్లాంట్ వినియోగం ఎఫ్వై24లో 12 శాతం ఉండగా, ఎఫ్వై26కు 3.9 శాతానికి పడిపోయి రూ.6.7 కోట్ల నష్టాల్లోకి వెళ్లింది. యూకే ప్లాంట్ సామర్థ్యం కూడా 24.2 శాతానికి పరిమితమైందని రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి.
వాల్యుయేషన్ లెక్కలు ఎలా ఉన్నాయి?
హీరో మోటార్స్ ఐపీఓ ప్రయాణం గతంలో రెండుసార్లు మారింది. ఆగస్టు 2024లో రూ.900 కోట్లకు డ్రాఫ్ట్ పేపర్లు దాఖలు చేసి అక్టోబర్లో ఉపసంహరించుకుంది. తర్వాత జులై 2025లో రూ.1,200 కోట్లతో దాఖలు చేసి, చివరకు ప్రస్తుతం రూ.1,000 కోట్లతో మార్కెట్లోకి వచ్చింది.
ఎఫ్వై26 ఆర్జింపుల ప్రకారం కంపెనీ పీ/ఈ రేషియో 92.7 రెట్లుగా ఉంది. కాంపిటీటర్ల సగటు పీ/ఈ రేషియో 46.7 రెట్లు మాత్రమే ఉంది. అంటే హీరో మోటార్స్ తన తోటి కంపెనీల కంటే దాదాపు రెట్టింపు వ్యాల్యుయేషన్ను ఆశిస్తోంది. ఎఫ్వై26 రిటర్న్ ఆన్ నెట్ వర్త్ 8.6 శాతంగా ఉంది. ఈవీ విభాగం మెరుగ్గా పెరుగుతున్నప్పటికీ, నాన్ ఈవీ వ్యాపారం నెమ్మదించడం, ఏఅండ్ఎమ్ నష్టాలు, విదేశీ యూనిట్లలో తక్కువ వినియోగం వంటి సమస్యలు ఉన్న నేపథ్యాల్లో ఈ వాల్యుయేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.