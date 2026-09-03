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- Gold Price Hike: యూటర్న్ తీసుకున్న బంగారం.. మోత మోగించిన పసిడి, స్వర్ణ ప్రియులకు భారీ షాక్
Gold Price Hike: యూటర్న్ తీసుకున్న బంగారం.. మోత మోగించిన పసిడి, స్వర్ణ ప్రియులకు భారీ షాక్
Gold Price Hike: బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. 2 రోజులు తగ్గిన పసిడి ఇప్పుడు రివర్స్ అయింది. అంతర్జాతీయంగా పరిస్థితులు, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెట్టుబడిదారులపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారం వైపు మళ్లడంతో డిమాండ్ పెరిగింది.
యూటర్న్ తీసుకున్న బంగారం
బంగారం ధరలు మరోసారి భారీగా పెరిగాయి. వరుసగా రెండు రోజుల పాటు తగ్గిన పసిడి రేట్లు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా రివర్స్ అయ్యాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు పెట్టుబడిదారులపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. దీంతో సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు ఇన్వెస్టర్లు మళ్లడంతో పసిడి ధరలకు మళ్లీ డిమాండ్ పెరిగింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎప్పుడు ఏ పరిణామం చోటుచేసుకుంటుందోనన్న ఆందోళనతో ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మార్కెట్లలో రిస్క్ పెరిగిన సమయంలో సాధారణంగా సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు డబ్బును మళ్లించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కూడా అదే ధోరణి కనిపించడంతో గోల్డ్ రేట్లకు ఒక్కసారిగా డిమాండ్ పెరిగింది. దీంతో ఇటీవల కనిపించిన ధరల తగ్గుదలకు బ్రేక్ పడింది.
అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరల్లో ఒడిదుడుకులు
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై మార్కెట్ అంచనాల్లో వచ్చిన మార్పులు కూడా బులియన్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఫెడ్ పాలసీపై ఇన్వెస్టర్ల అంచనాలు మారడంతో అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరల్లో ఒడిదుడుకులు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్లోనూ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. దీంతో కొద్ది రోజులుగా తగ్గుతూ వచ్చిన గోల్డ్ రేట్లు ఇప్పుడు మళ్లీ పైకి కదిలాయి.
రూ.3,330 పెరిగిన పసిడి
సెప్టెంబర్ 3న దేశీయ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,55,350గా నమోదైంది. గత ధరతో పోలిస్తే ఇది ఏకంగా రూ.3,330 పెరిగింది. ఇక 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,42,400గా ఉంది. దీనిపై ఒక్కరోజులో రూ.3,050 పెరుగుదల కనిపించింది. దీంతో బంగారం కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్నవారికి మళ్లీ ధరల పెరుగుదల ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
రూ.1,55,350కు చేరిన బంగారం
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం రూ.1,55,350గా, 22 క్యారెట్ల రేటు రూ.1,42,400గా కొనసాగుతోంది. బెంగళూరులోనూ ఇవే ధరలు ఉన్నాయి. ఇక ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం రూ.1,55,500గా, 22 క్యారెట్ల రేటు రూ.1,42,550గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, ఫెడ్ నిర్ణయాలపై అంచనాలు, ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ ఆధారంగా రాబోయే రోజుల్లోనూ బంగారం ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.