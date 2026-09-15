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- Best Selling Scooters : ఇండియాలో టాప్ 5 స్కూటర్లు ఇవే.. అత్యధిక సేల్స్ రికార్డు మాత్రం దీనిదే
Best Selling Scooters : ఇండియాలో టాప్ 5 స్కూటర్లు ఇవే.. అత్యధిక సేల్స్ రికార్డు మాత్రం దీనిదే
భారత మార్కెట్లో స్కూటర్ల అమ్మకాల రిపోర్ట్ వచ్చేసింది. జూలై నెలలో హోండా యాక్టివా టాప్లో ఉన్నా… టీవీఎస్ ఐక్యూబ్, బజాజ్ చేతక్ వంటి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు టాప్ 5లోకి దూసుకొచ్చాయి.
అత్యధికంగా అమ్ముడైన స్కూటర్
భారతదేశంలో స్కూటర్లకు డిమాండ్ ఎప్పుడూ ఎక్కువే. ఫ్యామిలీ అవసరాలు, సిటీ ప్రయాణాలకు చాలామంది స్కూటర్లనే ఇష్టపడతారు. అయితే గత జూలై నెలలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన స్కూటర్ల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
2026 జూలై నెల అమ్మకాల ప్రకారం… హోండా యాక్టివా 2,06,170 యూనిట్ల అమ్మకాలతో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. కానీ గతేడాదితో పోలిస్తే అమ్మకాలు 13.16% తగ్గాయి. అంటే అమ్మకాలు తగ్గినా ఇదే టాప్ లో నిలిచిందన్నమాట.
రెండో స్థానంలో ఉన్న టీవీఎస్ జూపిటర్ 1,48,595 యూనిట్లు అమ్మి, 19% వృద్ధి సాధించింది. ఇక సుజుకి యాక్సెస్ 125 స్కూటర్ 82,505 యూనిట్ల అమ్మకాలతో మూడో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఇది 21% వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఈ మూడు పెట్రోల్ స్కూటర్లకు మార్కెట్లో మంచి పట్టు ఉందని ఈ నంబర్లు చూపిస్తున్నాయి.
టాప్ 5 లో ఈవి స్కూటర్లు
ఈ టాప్ 5 లిస్ట్లో అసలు మార్పు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల రూపంలో వచ్చింది. టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ 59,386 యూనిట్ల అమ్మకాలతో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. గతేడాది ఇదే నెలలో కేవలం 23,029 యూనిట్లు అమ్ముడవ్వగా, ఇప్పుడు ఏకంగా 158% వృద్ధి సాధించింది. ఐదో స్థానంలో బజాజ్ చేతక్ ఉంది. ఇది 47,184 యూనిట్లు అమ్మి, ఏకంగా 307% వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
మరోవైపు ఆగస్టు 2026లో దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 17,14,610 టూ-వీలర్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇది గతేడాది ఆగస్టు కంటే 19.69% ఎక్కువ. అదే నెలలో ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ల మార్కెట్ వాటా 10% దాటడం విశేషం. దీన్నిబట్టి పెట్రోల్ స్కూటర్లకు ఈవీలు గట్టి పోటీ ఇస్తున్నాయని స్పష్టమవుతోంది.
స్కూటర్ అమ్మకాల జాబితా
స్కూటర్ కొనాలనుకునే వాళ్లు ఈ సేల్స్ లిస్ట్ను కేవలం ఒక సూచనగా మాత్రమే చూడాలి. ఎక్కువ అమ్ముడైనంత మాత్రాన అదే అందరికీ బెస్ట్ ఆప్షన్ కాదు. మీ రోజువారీ ప్రయాణం, బడ్జెట్, నిర్వహణ ఖర్చులు, మైలేజ్, ఫీచర్లు వంటివి చూసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
పెట్రోల్ స్కూటర్ అయితే యాక్టివా, జూపిటర్, యాక్సెస్ వంటివి పరిశీలించవచ్చు. ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అయితే ఐక్యూబ్, చేతక్ వంటి వాటితో పాటు బ్యాటరీ కెపాసిటీ, చార్జింగ్ సౌకర్యం, రియల్ వరల్డ్ రేంజ్, సర్వీస్ వంటివి కూడా గమనించాలి. ఇక్కడ చెప్పిన టాప్ 5 మోడళ్ల అమ్మకాల లెక్కలు జూలై నెలవి కాగా, మొత్తం టూ-వీలర్ల అమ్మకాల సంఖ్య ఆగస్టు నెలది అని గుర్తుంచుకోండి. కాబట్టి కొనే ముందు తప్పకుండా టెస్ట్ రైడ్ చేసి, ప్రస్తుత ధరలు, ఆఫర్లను చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.