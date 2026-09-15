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- Best Automatic Cars : క్లచ్ నొక్కి గేర్లు మార్చాల్సిన పనేలేదు.. రూ.10 లక్షల లోపు బడ్జెట్ లో బెస్ట్ ఆటోమేటిక్ కార్లు ఇవే
Best Automatic Cars : క్లచ్ నొక్కి గేర్లు మార్చాల్సిన పనేలేదు.. రూ.10 లక్షల లోపు బడ్జెట్ లో బెస్ట్ ఆటోమేటిక్ కార్లు ఇవే
రోజూ ట్రాఫిక్లో డ్రైవింగ్ చేసి అలసిపోతున్నారా? గేర్లు, క్లచ్ టెన్షన్ లేకుండా ప్రశాంతంగా ప్రయాణించాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసమే ఈ ఆటోమేటిక్ కార్లు. రూ.9 లక్షల బడ్జెట్లో ఇండియాలో దొరికే బెస్ట్ ఆటోమేటిక్ కార్లు ఇవే…
రూ.10 లక్షల్లోపు లభించే ఆటోమేటిక్ కార్లు
ఇండియాలో ఆటోమేటిక్ కార్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు వంటి సౌతిండియా సిటీస్ లో వీటి వాడకం ఎక్కువగా ఉంది. ట్రాఫిక్లో పదేపదే గేర్లు మార్చి, క్లచ్ నొక్కి కాళ్లు నొప్పి పెట్టకుండా ఉండేందుకు చాలామంది ఆటోమేటిక్ కార్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రూ.10 లక్షల బడ్జెట్లో ఆటోమేటిక్ కారు కొనాలనుకునే వారికి మార్కెట్లో చాలా ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. మారుతి సుజుకి, హ్యుందాయ్, రెనో వంటి ప్రముఖ కంపెనీల మోడల్స్ ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.
మారుతి స్విఫ్ట్ (Maruti Swift)
ఈ జాబితాలో మొదటి మోడల్ మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్. చాలా ఏళ్లుగా ఇది ఇండియన్స్ మనసులు దోచుకుంటూనే ఉంది… చాలా పాపులర్ హ్యాచ్బ్యాక్ కారు. మారుతి సుజుకికి ఉన్న విస్తృతమైన సర్వీస్ నెట్వర్క్ కూడా స్విఫ్ట్కు ఒక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అయ్యింది.
స్విఫ్ట్లో 1.2-లీటర్, 3-సిలిండర్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ ఉంది. ఈ ఇంజన్ 80 hp పవర్ను, 111.7 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది లీటరుకు 24.8 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. పెట్రోల్ AMT వేరియంట్ ఆన్-రోడ్ ధర రూ.8.39 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది. దీని టాప్ వేరియంట్ ZXI ప్లస్ డ్యూయల్ టోన్ ధర రూ.10.44 లక్షలు.
హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ (Hyundai Exter)
హ్యాచ్బ్యాక్కు బదులుగా ఒక చిన్న SUV కావాలనుకుంటే మీరు హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ను పరిశీలించవచ్చు. ఎక్స్టర్లో 1.2-లీటర్, 4-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ ఉంది. ఈ ఇంజన్ 82 hp పవర్ను, 114 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. AMT గేర్బాక్స్తో కూడిన HX3 వేరియంట్ ఆన్-రోడ్ ధర రూ.8.24 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది. అయితే దీని బేస్ వేరియంట్లో ఇతర మోడళ్ల కంటే కొన్ని ఫీచర్లు తక్కువగా ఉన్నాయనే విషయం గమనించాలి.
రెనో కైగర్ (Renault Kiger)
తొమ్మిది లక్షల రూపాయలలోపు లభించే మరో ముఖ్యమైన ఆప్షన్ రెనో కైగర్. ఇందులో 1.0-లీటర్, 3-సిలిండర్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ ఉంటుంది. ఈ ఇంజన్ 71 hp పవర్ను, 96 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 205 మిమీ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, 405 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ కైగర్ ప్రధాన ఆకర్షణలు.
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వెనుక ఏసీ వెంట్లు, PM2.5 ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఈ కైగర్ కారులో ఉన్నాయి. AMT వేరియంట్ ఆన్-రోడ్ ధర రూ.8.17 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది. అయితే మారుతి సుజుకి, హ్యుందాయ్లతో పోలిస్తే రెనో సర్వీస్ నెట్వర్క్ కాస్త తక్కువ అనే విషయాన్ని కొనే ముందు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
మారుతి బలెనో (Maruti Baleno)
ఈ జాబితాలోని ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ కార్లలో మారుతి బలెనో ముఖ్యమైనది. విశాలమైన క్యాబిన్, అనేక ఆధునిక ఫీచర్లు బలెనోకు ప్రధాన ఆకర్షణ. 2026 అప్డేట్ తర్వాత, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, లెథరెట్ సీట్లు, కూల్డ్ వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, లెవల్-2 ADAS, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ప్లే వంటి ఫీచర్లు ఈ కారులో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. పెట్రోల్ AMT వేరియంట్ ఆన్-రోడ్ ధర రూ.8.81 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది. రూ.9 లక్షల లోపు ఆటోమేటిక్ కారు కోసం చూసేవారికి బలెనో కూడా ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక.