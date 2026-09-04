Tata Cars Offers : ఈ కారుపై డిస్కౌంటే రూ.3.5 లక్షలా..! టాటా బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తోందిగా
ఈ నెలలో కొత్త కారు కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు టాటా మోటార్స్ సూపర్ ఆఫర్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే. టాటా కంపెనీ ఏయే కార్లపై ఎంత ఆఫర్ ఇస్తుందో ఇక్కడ తెలుసుకొండి…
టాటా కార్లపై డిస్కౌంట్లే డిస్కౌంట్లు
కొత్త కారు కొనాలనుకునేవారికి టాటా మోటార్స్ గుడ్ న్యూస్ చెబుతోంది. ఈ సెప్టెంబర్ నెలలో టాటా తన ముఖ్యమైన కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్లను అందిస్తోంది. కర్వ్ ఈవీ (Curvv EV) కారులోని కొన్ని వేరియంట్లపై ఏకంగా రూ.3.5 లక్షలకు పైగా డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. అలాగే హారియర్ ఈవీ (Harrier EV), టియాగో ఈవీ (Tiago EV), పంచ్ ఈవీ (Punch EV) కార్లపైనా మంచి ఆఫర్లు ఉన్నాయి. మరి టాటా తన పెట్రోల్/డీజిల్, సీఎన్జీ, ఎలక్ట్రిక్ కార్లపై అందిస్తున్న ఈ డిస్కౌంట్ల పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ ఆఫర్లలో క్యాష్ డిస్కౌంట్, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్స్, లాయల్టీ రివార్డ్స్, 'ఫ్రీడమ్ సెలబ్రేషన్' ఆఫర్లు కూడా ఉన్నాయి.
ఏయే కార్లపై ఎంత డిస్కౌంట్?
టాటా టియాగో, టాటా టిగోర్ (Tata Tiago, Tata Tigor)
కొత్త 'టియాగో ఫేస్లిఫ్ట్' కారుపై ప్రస్తుతం అధికారికంగా ఎలాంటి డిస్కౌంట్ లేదు. కానీ పాత మోడల్ టియాగో, టిగోర్ (ప్రీ-ఫేస్లిఫ్ట్) కార్ల కొన్ని వేరియంట్లపై (XE వేరియంట్ మినహా) డీలర్షిప్ ఆఫర్లు ఉన్నాయి.
రూ.15,000 వరకు క్యాష్ డిస్కౌంట్, రూ.10,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ లేదా రూ.15,000 వరకు స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్ పొందవచ్చు. కొన్ని పాత టియాగో యూనిట్లపై రూ.5,000 'ఫ్రీడమ్ సెలబ్రేషన్' బోనస్ కూడా ఉంది. పాత స్టాక్లో ఉన్న టియాగో ఈవీ కారుపై మొత్తం రూ.1.45 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు.
టాటా ఆల్ట్రోజ్ (Tata Altroz)
ఈ నెలలో ఆల్ట్రోజ్ కారు కొనేవారికి రూ.35,000 వరకు క్యాష్ డిస్కౌంట్, రూ.15,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ సపోర్ట్, రూ.20,000 వరకు స్క్రాపేజ్ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
టాటా పంచ్, టాటా నెక్సాన్, టాటా కర్వ్ ఈవీలపై ఆఫర్లు
టాటా పంచ్, టాటా పంచ్ ఈవీ (Tata Punch, Tata Punch EV)
టాటా పంచ్ పెట్రోల్/CNG మోడళ్లపై ప్రస్తుతం అధికారికంగా ఎలాంటి ఆఫర్ లేదు. కానీ పంచ్ ఈవీ కారు ప్రస్తుత స్టాక్పై కంపెనీ, డీలర్లు కలిసి రూ.1.45 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు అందిస్తున్నారు.
టాటా నెక్సాన్, టాటా నెక్సాన్ ఈవీ (Tata Nexon, Tata Nexon EV)
టాటా నెక్సాన్ కారుపై రూ.55,000 వరకు క్యాష్ డిస్కౌంట్, రూ.15,000 ఎక్స్ఛేంజ్ సపోర్ట్, రూ.20,000 వరకు స్క్రాపేజ్ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ నెక్సాన్ కారుపై రూ.45,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
టాటా కర్వ్, టాటా కర్వ్ ఈవీ (Tata Curvv, Tata Curvv EV)
టాటా కర్వ్ కారుపై రూ.30,000 క్యాష్ డిస్కౌంట్, రూ.40,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, రూ.45,000 స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్, రూ.50,000 లాయల్టీ బోనస్ అందిస్తున్నారు. MY2025 స్టాక్లో ఉన్న కర్వ్ ఈవీ కారుపైనే గరిష్ఠ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. దీనిపై మొత్తం రూ.3.5 లక్షలకు పైగా లాభం పొందవచ్చు.
టాటా సియెరా, టాటా హారియర్, టాటా సఫారీ (Tata Sierra, Tata Harrier, Tata Safari)
టాటా సియెరా కారులోని కొన్ని వేరియంట్లపై రూ.30,000 స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్, లాయల్టీ ప్రోత్సాహకాలు ఉన్నాయి (సియెరా ఈవీపై డిస్కౌంట్ లేదు). హారియర్, సఫారీ కార్లపై రూ.10,000 క్యాష్ డిస్కౌంట్, రూ.25,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, రూ.35,000 స్క్రాపేజ్ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
హారియర్ ఈవీపై రూ.1 లక్షకు పైగా ఆఫర్
హారియర్ ఈవీ కారుపై ప్రత్యేక ఆఫర్ ప్రకటించారు. రూ.1,00,000 వరకు ‘ఫ్రీడమ్ సెలబ్రేషన్’ ఆఫర్, రూ.50,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, రూ.75,000 వరకు స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్ పొందవచ్చు.
ప్రత్యేక లాయల్టీ, కార్పొరేట్ ఆఫర్లు
ప్రత్యేక లాయల్టీ, కార్పొరేట్ ఆఫర్లు
ఇప్పటికే టాటా ఈవీ కారు ఉన్న కస్టమర్లు కొత్త కారు కొంటే రూ.1 లక్ష వరకు లాయల్టీ బెనిఫిట్ పొందవచ్చు. టాటా పెట్రోల్/డీజిల్ కార్ల యజమానులకు కూడా అదనపు లాయల్టీ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇది మాత్రమే కాకుండా, టాటా గ్రూప్ ఉద్యోగులకు కొన్ని వేరియంట్లపై ప్రత్యేక కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్లు కూడా ఇస్తున్నారు.
ముఖ్య గమనిక
పైన చెప్పిన డిస్కౌంట్లు అంచనా మాత్రమే. మీరు ఉన్న ప్రాంతం, డీలర్షిప్, స్టాక్ లభ్యత, మోడల్, కస్టమర్ అర్హతను బట్టి తుది డిస్కౌంట్ మారవచ్చు. కారు కొనే ముందు, మీ దగ్గరలోని టాటా మోటార్స్ షోరూమ్కు వెళ్లి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.