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- Maruti Suzuki : 35 కి.మీ మైలేజ్ తో నయా టాల్ బాయ్ కారు రెడీ.. కేవలం రూ.5 లక్షలకే వస్తుందా..!
Maruti Suzuki : 35 కి.మీ మైలేజ్ తో నయా టాల్ బాయ్ కారు రెడీ.. కేవలం రూ.5 లక్షలకే వస్తుందా..!
మారుతి సుజుకి తన పాపులర్ కారు వ్యాగనార్ను కొత్త అవతార్లో తీసుకురాబోతోంది. సరికొత్త లుక్, రికార్డు మైలేజ్తో రానున్న ఈ కారు ధర ప్రస్తుత మోడల్ కు అటూఇటుగా ఉండనుందని సమాచారం.
సరికొత్త మారుతి వ్యాగనార్
మారుతి సుజుకి వ్యాగనార్ కు మార్కెట్లో మంచి క్రేజ్ ఉంది. కుటుంబ అవసరాలకు సరిపోయే స్పేస్, సిటీ డ్రైవింగ్కు అనువైన సైజు, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు, మంచి మైలేజ్ కారణంగా ఈ కారు ఎన్నో ఏళ్లుగా భారత ప్రజలను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇప్పుడు ఇదే పాపులర్ హ్యాచ్బ్యాక్ మరోసారి కొత్త రూపంలో మార్కెట్లోకి రాబోతోంది. మారుతి సుజుకి కొత్త వ్యాగనార్ ఫేస్లిఫ్ట్పై పని చేస్తున్నట్లు తాజా టెస్టింగ్ వివరాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
కొత్త మోడల్లో డిజైన్ పరంగా కొన్ని మార్పులతో పాటు ఇంజిన్లోనూ కీలకమైన అప్డేట్స్ ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం ఉన్న 1.2 లీటర్ నాలుగు సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ స్థానంలో కొత్త తరం 1.2 లీటర్ మూడు సిలిండర్ Z సిరీస్ ఇంజిన్ను తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందని ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఆసక్తికరమైన చర్చ సాగుతోంది. అయితే మారుతి సుజుకి ఈ వివరాలను అధికారికంగా ధృవీకరించాల్సి ఉంది.
మూడో తరం వ్యాగనార్ కు అప్డేట్ వెర్షనే కొత్త మోడల్
ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్న వ్యాగనార్ మూడో తరం మోడల్. ఈ తరం కారు 2019లో మార్కెట్లోకి వచ్చింది… ఆ తర్వాత రెండుసార్లు (2022,2025) డిజైన్, ఫీచర్లు, పవర్ట్రెయిన్కు సంబంధించి చిన్నచిన్న అప్డేట్లు చేశారు… కానీ పూర్తిస్థాయి మార్పులతో కొత్త తరం మోడల్ మాత్రం రాలేదు.
ఇప్పుడు మారుతి సుజుకి ఈ మోడల్కు ఫేస్లిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వ్యాగనార్కు చెందిన ప్రత్యేకమైన టాల్ బాయ్ ఆకృతి కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. అంటే కారు ప్రాథమిక డిజైన్ను అలాగే ఉంచి ముందు భాగం, లైటింగ్, ఇంటీరియర్, ఫీచర్లలో మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంది.
కొత్త వ్యాగనార్లో ముందు భాగం ప్రధానంగా మారే అవకాశం ఉంది. కొత్త డిజైన్ గ్రిల్, రీడిజైన్ చేసిన హెడ్ల్యాంప్స్, డీఆర్ఎల్లతో కారుకు మరింత ఆధునిక రూపాన్ని ఇవ్వవచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి. బంపర్ డిజైన్లో కూడా మార్పులు కనిపించే అవకాశం ఉంది.
ఇక సైడ్ ప్రొఫైల్లో కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్, ఇతర చిన్న డిజైన్ మార్పులు రావచ్చని సమాచారం. వ్యాగనార్కు ఉన్న ఎత్తైన బాడీ డిజైన్, విశాలమైన క్యాబిన్ను మాత్రం కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల కొత్త కారు పూర్తిగా కొత్త మోడల్లా కాకుండా, ప్రస్తుత వ్యాగనార్కు మరింత ఆధునికమైన వెర్షన్గా కనిపించే అవకాశం ఉంది.
ఇంటీరియర్లోనూ కొత్త ఫీచర్లు
ఎక్స్టీరియర్ మార్పులతో పాటు క్యాబిన్లో కూడా అప్డేట్స్ ఉండనున్నాయి. కొత్త డ్యాష్బోర్డ్ లేఅవుట్, అప్డేటెడ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, కొత్త డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ వంటి మార్పులు రావచ్చని సమాచారం.
ప్రస్తుత వ్యాగనార్లోనే టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్, స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ, ఆటో గేర్ షిఫ్ట్ వంటి ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొత్త వెర్షన్లో వీటిని మరింత ఆధునికంగా తీర్చిదిద్దే అవకాశం ఉంది. అయితే ఏ వేరియంట్లో ఏ ఫీచర్ వస్తుందనే పూర్తి వివరాలను మారుతి సుజుకి అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది.
కొత్త వ్యాగనార్ లో Z సిరీస్ ఇంజిన్?
కొత్త వ్యాగనార్లో అతిపెద్ద మార్పు ఇంజిన్ విభాగంలో ఉండొచ్చు. ప్రస్తుతం వ్యాగనార్లో 1.0 లీటర్ మూడు సిలిండర్ పెట్రోల్, 1.2 లీటర్ నాలుగు సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. 1.0 లీటర్ ఇంజిన్కు CNG ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
కొత్త ఫేస్లిఫ్ట్లో 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కొత్త Z సిరీస్ మూడు సిలిండర్ యూనిట్తో భర్తీ చేసే అవకాశం ఉందని తాజా రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. ఈ Z సిరీస్ ఇంజిన్ను మారుతి సుజుకి ఇప్పటికే కొన్ని ఇతర మోడళ్లలో ఉపయోగిస్తోంది. తక్కువ బరువు, మెరుగైన ఇంధన సామర్థ్యం వంటి అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ మార్పు చేయవచ్చని భావిస్తున్నారు.
మైలేజ్ మరింత పెరుగుతుందా?
వ్యాగనార్కు మొదటి నుంచి ఉన్న ప్రధాన బలాల్లో మైలేజ్ ఒకటి. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న వ్యాగనార్ 1.0 లీటర్ పెట్రోల్ మాన్యువల్ వేరియంట్ 24.35 కి.మీ/లీటర్ వరకు, AGS వేరియంట్ 25.19 కి.మీ/లీటర్ వరకు మైలేజ్ ఇస్తుందని మారుతి సుజుకి పేర్కొంటోంది. 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ మాన్యువల్ వేరియంట్ 23.56 కి.మీ/లీటర్, AGS వేరియంట్ 24.43 కి.మీ/లీటర్ వరకు మైలేజ్ ఇస్తుంది. CNG వెర్షన్ 33.47 కి.మీ/కిలో వరకు మైలేజ్ ఇస్తుంది.
కొత్త మూడు సిలిండర్ Z సిరీస్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తే ఇంధన సామర్థ్యం మరింత మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. అయితే కొత్త వ్యాగనార్ అధికారిక ARAI మైలేజ్ గణాంకాలు ఇంకా వెల్లడికాలేదు. కాబట్టి ప్రస్తుతం దీనిని “రికార్డు మైలేజ్” అని కచ్చితంగా చెప్పడం కంటే, ప్రస్తుత మోడల్తో పోలిస్తే మెరుగైన మైలేజ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు చూడటం సరైనది.
CNG వేరియంట్పైనా ఆసక్తికరమైన మార్పులు
వ్యాగనార్లో CNG వేరియంట్కు కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంది. తక్కువ రన్నింగ్ ఖర్చు కోరుకునే కుటుంబాలు, రోజూ ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వినియోగదారులకు ఇది ఉపయోగకరమైన ఆప్షన్గా మారింది.
కొత్త మోడల్లో CNG టెక్నాలజీని కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. కొన్ని తాజా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం.. CNG సిస్టమ్ను మరింత సమర్థంగా ప్యాకేజింగ్ చేయడంపై కూడా మారుతి దృష్టి పెట్టవచ్చని తెలుస్తోంది. అండర్బాడీ CNG ట్యాంక్ వంటి మార్పులు వస్తే బూట్ స్పేస్ వినియోగంలో ప్రయోజనం కలగొచ్చు. అయితే దీనిపై కూడా కంపెనీ నుంచి అధికారిక ధృవీకరణ రావాల్సి ఉంది.
ధర రూ.4.99 లక్షల కంటే తక్కువగా ఉంటుందా?
కొత్త వ్యాగనార్ ఫేస్లిఫ్ట్ ధరపై ప్రస్తుతం అధికారిక సమాచారం లేదు. ప్రస్తుత వ్యాగనార్ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.4,98,900గా మారుతి సుజుకి అధికారిక వెబ్సైట్లో చూపిస్తోంది. అంటే రూ.5 లక్షల కంటే స్వల్పంగా తక్కువకు ప్రస్తుత మోడల్ ధర ఉంది.
కొత్త మోడల్లో డిజైన్, ఫీచర్లు, ఇంజిన్ మార్పులు వచ్చిన నేపథ్యంలో ధరను కంపెనీ ఎలా నిర్ణయిస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ప్రస్తుత ధరకు సమీపంలోనే కొత్త మోడల్ను ఉంచగలిగితే, ఎంట్రీ లెవల్ హ్యాచ్బ్యాక్ విభాగంలో వ్యాగనార్కు మరింత బలమైన పోటీ స్థానం లభించవచ్చు.
ఎప్పుడు మార్కెట్లోకి వస్తుంది?
కొత్త వ్యాగనార్ ఇప్పటికే టెస్టింగ్ దశలో కనిపించడంతో లాంచ్కు సంబంధించిన అంచనాలు మొదలయ్యాయి. అయితే మారుతి సుజుకి ఇప్పటివరకు అధికారిక లాంచ్ తేదీని ప్రకటించలేదు. కాబట్టి కారు మార్కెట్లోకి వచ్చే కచ్చితమైన నెలను ఇప్పుడే చెప్పడం సాధ్యం కాదు.
అయితే ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్లో డిజైన్ అప్డేట్స్తో పాటు ఇంజిన్ మార్పు, మెరుగైన మైలేజ్, కొత్త ఫీచర్లు వంటి అంశాలను కలిపి తీసుకురాగలిగితే వ్యాగనార్కు మరోసారి డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా తక్కువ బడ్జెట్లో కారు కొనాలని చూసే కుటుంబాలు, రోజువారీ నగర ప్రయాణికులు, మైలేజ్కు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే వినియోగదారులపై ఈ కొత్త వెర్షన్ ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
భారతదేశంలో కారు కొనుగోలు చేసే సమయంలో ధరతో పాటు మైలేజ్, మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు, క్యాబిన్ స్పేస్ వంటి అంశాలకు వినియోగదారులు పెద్దపీట వేస్తారు. ఈ మూడు అంశాల్లోనూ వ్యాగనార్కు ఇప్పటికే మంచి గుర్తింపు ఉంది. ఇప్పుడు కొత్త డిజైన్, ఆధునిక ఫీచర్లు, కొత్త ఇంజిన్, మెరుగైన ఇంధన సామర్థ్యం వంటి అంశాలు జత అయితే ఈ హ్యాచ్బ్యాక్ మరింత ఆకర్షణీయంగా మారే అవకాశం ఉంది.
గమనిక
ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం టెస్టింగ్ వాహనాలు, ఆటోమొబైల్ రంగంలోని రిపోర్ట్స్ ఆధారంగా వచ్చిన అంచనాలే. కొత్త వ్యాగనార్లో ఇంజిన్, ఫీచర్లు, వేరియంట్లు, మైలేజ్, ధర, లాంచ్ తేదీపై తుది వివరాలను మారుతి సుజుకి అధికారికంగా ప్రకటించిన తర్వాతే కచ్చితమైన సమాచారం తెలుస్తుంది.