భారత కార్ల మార్కెట్లో ప్రస్తుతం ఒకే కారు గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. అదే టాటా పంచ్. ఈ కారు అమ్మకాల్లో సృష్టిస్తున్న ప్రభంజనం అంతా ఇంతా కాదు.
అమ్మకాల్లో టాటా పంచ్ కారు మొదటి స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఈ కారు దాదాపు 20,977 యూనిట్లు అమ్ముడైంది.
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