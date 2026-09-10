Telugu

అమ్మకాల్లో అదరగొడుతున్న టాప్ 3 మోడల్స్ ఇవే

automobile Sep 10 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:X@basedauto
Telugu

టాటా చౌకైన కార్లు ఇవే.. పూర్తి వివరాలు చూడండి

భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో టాటా మోటార్స్ దూసుకెళ్తోంది. ముఖ్యంగా కొన్ని మోడల్స్ అమ్మకాల్లో రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. వాటి గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
Image credits: టాటా వెబ్‌సైట్
Telugu

అందరి దృష్టి టాటా పంచ్ పైనే

భారత కార్ల మార్కెట్లో ప్రస్తుతం ఒకే కారు గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. అదే టాటా పంచ్. ఈ కారు అమ్మకాల్లో సృష్టిస్తున్న ప్రభంజనం అంతా ఇంతా కాదు.  

Image credits: ఎక్స్ (ట్విట్టర్)
Telugu

నెంబర్ 1 స్థానంలో ఏ కారు ఉందంటే..

అమ్మకాల్లో టాటా పంచ్ కారు మొదటి స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఈ కారు దాదాపు 20,977 యూనిట్లు అమ్ముడైంది. 

Image credits: ఎక్స్ (ట్విట్టర్)
Telugu

రెండో స్థానంలో ఏ కారు ఉంది?

ఈ జాబితాలో రెండో స్థానాన్ని కూడా టాటా కంపెనీ కారే దక్కించుకుంది. టాటా నెక్సాన్ సుమారు 19,810 యూనిట్లు అమ్ముడైంది.
Image credits: ఫేస్‌బుక్
Telugu

మూడో స్థానంలో హ్యుందాయ్ క్రెటా

ఈ జాబితాలో హ్యుందాయ్ క్రెటా మూడో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఈ కారు దాదాపు 17,778 యూనిట్లు అమ్ముడైంది.
Image credits: ఫేస్‌బుక్

ఫ్రెండ్స్‌కి హెల్మెట్ ఇస్తున్నారా? అయితే మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తప్పవు

ఇండియాలో అత్యంత చవకైన ఎలక్ట్రిక్ కారు ఇదే.. ధర, ఫీచర్లు అదుర్స్!

Budget EV Cars : అత్యంత చౌక టాటా ఎలక్ట్రిక్ కారు ఏదో తెలుసా?

Petrol Saving : గురూ.. నీ పెట్రోల్ ఖర్చు తగ్గాలంటే ఈ ట్రిక్స్ ఫాలోకా..