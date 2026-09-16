ఐటీ కారిడార్కు దగ్గర్లో సొంతింటి కల సాకారం.. జస్ట్ 10 కిలోమీటర్లు వెళ్తే చాలు
Hyderabad: హైదరాబాద్లో సొంత స్థలం కొనుగోలు అసాధ్యమని చెప్పాలి. ముఖ్యంగా కొండాపూర్, గచ్చిబౌలి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ వంటి ప్రాంతాల్లో ప్లాట్ల ధరలు భారీగా పెరిగాయి. అయితే వీటికి 10 కి.మీల దూరంలో అందుబాటు ధరలో ప్లాట్లు లభిస్తున్నాయి.
గజం రూ.30 వేల నుంచి..
హైదరాబాద్ పశ్చిమ ప్రాంతంలో భూముల ధరలు భారీగా పెరిగినప్పటికీ.. నగరానికి కొంత దూరంగా ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం ధరలు ఇంకా అందుబాటులోనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మొయినాబాద్ వైపు ఉన్న మొకిలా, వెలిమెల, కొల్లూరు, ముత్తంగి వంటి ప్రాంతాల్లో పాత లేఅవుట్లలో కొన్ని ప్లాట్లు చదరపు గజం రూ.30 వేల నుంచి రూ.45 వేల వరకు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రాంతాల్లో దాదాపు 15 నుంచి 20 ఏళ్ల క్రితం అభివృద్ధి చేసిన లేఅవుట్లు కూడా ఉన్నాయి. అప్పట్లో పెట్టుబడి కోసం ప్లాట్లు కొనుగోలు చేసిన కొందరు యజమానులు ఇప్పుడు వాటిని విక్రయించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే అన్ని ప్లాట్లు ఇదే ధరకు లభిస్తాయని చెప్పలేం. ప్రాంతం, రహదారి, లేఅవుట్, ప్లాట్ ఉన్న ప్రదేశాన్ని బట్టి ధరల్లో తేడా ఉంటుంది.
కొల్లూరు, వెలిమెల, మొకిలా వంటి ప్రాంతాలపై ఆసక్తి
ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ORR) విస్తరణ, ఐటీ కారిడార్ అభివృద్ధి, విద్యా సంస్థలు, ప్రైవేట్ టౌన్షిప్ల కారణంగా హైదరాబాద్ పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో రియల్ ఎస్టేట్పై ఆసక్తి పెరిగింది. గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లకు సమీపంలోని ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రభావం మరింత ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. అయితే ప్రధాన రహదారులకు దూరంగా ఉన్న కొన్ని పాత లేఅవుట్లలో అభివృద్ధి వేగం తక్కువగా ఉంది. అందుకే అక్కడ భూముల ధరలు ప్రధాన ప్రాంతాలతో పోలిస్తే తక్కువగా ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో మౌలిక వసతులు పెరిగితే ఈ ప్రాంతాలపై మరింత ఆసక్తి వచ్చే అవకాశం ఉందని రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో భావిస్తున్నారు.
200 నుంచి 300 గజాల ప్లాట్లు
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సొంతంగా ప్లాట్ కొనుగోలు చేయడం అంత సులభం కాదు. ప్రధాన ప్రాంతాల్లో భూముల ధరలు పెరగడంతో చిన్న ప్లాట్ కొనాలన్నా భారీ మొత్తాన్ని ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. అయితే రూ.30 వేల నుంచి రూ.45 వేల వరకు గజం ధర ఉన్న ప్రాంతాల్లో 200 నుంచి 300 గజాల ప్లాట్లను పరిశీలించే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకు గజం రూ.30 వేలుగా ఉంటే 200 గజాల స్థలం ధర సుమారు రూ.60 లక్షలు అవుతుంది. అదే 300 గజాలకు సుమారు రూ.90 లక్షలు అవుతుంది. దీనికి రిజిస్ట్రేషన్, ఇతర ఛార్జీలు అదనంగా ఉంటాయి. ప్రాంతాన్ని బట్టి ధరలు మారవచ్చు.
ధర తక్కువగా ఉందని వెంటనే కొనొద్దు
చౌకగా ప్లాట్ కనిపించిందని వెంటనే కొనుగోలు చేయడం సరైన నిర్ణయం కాదు. ముఖ్యంగా పాత లేఅవుట్ల విషయంలో పత్రాలను పూర్తిగా పరిశీలించాలి. లేఅవుట్కు సంబంధిత అనుమతులు ఉన్నాయా? భూమికి స్పష్టమైన టైటిల్ ఉందా? గతంలో ఈ స్థలంపై వివాదాలు ఉన్నాయా? వంటి విషయాలను తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి. అలాగే ప్లాట్కు సరైన రహదారి సదుపాయం ఉందా, డ్రైనేజీ, విద్యుత్, నీటి వసతి ఎలా ఉంది, చుట్టుపక్కల ఇప్పటికే ఇళ్లు నిర్మించారా అనే అంశాలను కూడా పరిశీలించాలి. భవిష్యత్తులో ఆ ప్రాంతంలో రోడ్లు, ఇతర మౌలిక వసతులు అభివృద్ధి చేసే ప్రణాళికలు ఉన్నాయా అనే వివరాలను కూడా తెలుసుకోవడం మంచిది.
భవిష్యత్తు అభివృద్ధిని చూసి నిర్ణయం తీసుకోవాలి
హైదరాబాద్ నగరం వేగంగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం నగరానికి కొంత దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాలు కూడా భవిష్యత్తులో అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. ఐటీ కంపెనీలు, విద్యా సంస్థలు, టౌన్షిప్లు, రహదారులు వంటి మౌలిక వసతులు పెరిగితే ఆయా ప్రాంతాల్లో భూములకు డిమాండ్ పెరగవచ్చు. అయితే భూమి ధరలు భవిష్యత్తులో తప్పకుండా పెరుగుతాయని హామీ ఇవ్వలేం. అందుకే కేవలం తక్కువ ధరను చూసి కాకుండా.. లొకేషన్, ప్రభుత్వ అనుమతులు, రహదారి సదుపాయం, చుట్టుపక్కల అభివృద్ధి, భూమి పత్రాలు వంటి అన్ని అంశాలను పరిశీలించిన తర్వాతే కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవాలి. సరైన పరిశీలనతో కొనుగోలు చేస్తే హైదరాబాద్కు సమీపంలోని అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాలు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి పరిశీలించదగిన అవకాశాలుగా ఉండవచ్చు.