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- CWG 2026: కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో మురళి శ్రీశంకర్ సంచలనం.. లాంగ్ జంప్లో సిల్వర్ మెడల్ తో సరికొత్త చరిత్ర
CWG 2026: కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో మురళి శ్రీశంకర్ సంచలనం.. లాంగ్ జంప్లో సిల్వర్ మెడల్ తో సరికొత్త చరిత్ర
Commonwealth Games 2026: గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లాంగ్ జంప్లో భారత్ అథ్లెట్ మురళి శ్రీశంకర్ 8.09 మీటర్లు దూకి రజత పతకం సాధించాడు. బ్యాక్ టు బ్యాక్ సిల్వర్ నెగ్గిన తొలి భారతీయుడిగా రికార్డ్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
వరుసగా రెండోసారి కామన్వెల్త్ మెడల్.. హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన కేరళ స్టార్
గ్లాస్గో లో జరుగుతున్న 2026 కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో భారత స్టార్ అథ్లెట్ మురళి శ్రీశంకర్ అద్భుత ప్రదర్శనతో మెరిసాడు. మెన్స్ లాంగ్ జంప్ ఈవెంట్లో 8.09 మీటర్ల దూరం దూకి సిల్వర్ మెడల్ ముద్దాడాడు. గ్లాస్గో పోటీల్లో భారత్కు ఇది మరో ప్రౌడ్ మూమెంట్.
ఈ అద్భుత విజయం సాధించిన శ్రీశంకర్ను కేంద్ర క్రీడా శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ అభినందించారు. "భారత అథ్లెటిక్స్కు ఇదొక గర్వకారణమైన క్షణం.. కామన్వెల్త్ గేమ్స్ మెన్స్ లాంగ్ జంప్లో 8.09 మీటర్ల అద్భుతమైన జంప్తో సిల్వర్ మెడల్ సాధించిన టాప్స్ కోర్ అథ్లెట్ శ్రీశంకర్కు అభినందనలు" అని సోషల్ మీడియాలో కొనియాడారు.
చివరి వరకు బిగ్ ఫైట్
గ్లాస్గో అరేనాలో లాంగ్ జంప్ ఫైనల్ పోరు చాలా ఉత్కంఠగా సాగింది. శ్రీశంకర్ తన అత్యుత్తమ ప్రయత్నంలో 8.09 మీటర్లు దూకి రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. జమైకాకు చెందిన తేజే గేల్ 8.15 మీటర్ల దూరం దూకి గోల్డ్ మెడల్ సొంతం చేసుకున్నాడు. స్కాట్లాండ్కు చెందిన స్టీఫెన్ మెకెన్జీ 8.08 మీటర్లతో కాంస్య పతకం గెలుచుకున్నాడు.
చివరి జంప్ వరకు శ్రీశంకర్ గోల్డ్ మెడల్ రేసులో నే ఉన్నాడు. తన ఆరో ప్రయత్నంలో అతను 7.97 మీటర్లు మాత్రమే దూకగలిగాడు. కేవలం 6 సెంటీమీటర్ల స్వల్ప తేడాతో స్వర్ణ పతకాన్ని చేజార్చుకున్నప్పటికీ, దేశానికి విలువైన రజతాన్ని అందించాడు.
గాయం నుంచి కమ్బ్యాక్.. చరిత్రాత్మక రికార్డ్
ఈ విజయంతో కామన్వెల్త్ గేమ్స్ చరిత్రలో వరుసగా రెండు పతకాలు సాధించిన తొలి భారతీయ మెన్స్ లాంగ్ జంపర్గా 27 ఏళ్ల శ్రీశంకర్ చరిత్ర సృష్టించాడు. గతంలో బర్మింగ్హామ్ లో జరిగిన 2022 కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో కూడా అతను రజత పతకమే సాధించాడు.
ఈ విజయం శ్రీశంకర్ కెరీర్లో చాలా ప్రత్యేకమైనది. తీవ్రమైన పటెల్లార్ టెండన్ గాయం కారణంగా అతను ప్యారిస్ 2024 ఒలింపిక్స్కు దూరమయ్యాడు. ఆ పెద్ద గాయం నుంచి కోలుకుని, మళ్లీ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అడుగుపెట్టి పతకం గెలవడం అతని పట్టుదలకు నిదర్శనం.
క్రీడా నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం
కేరళలోని పాలక్కాడ్కు చెందిన శ్రీశంకర్ క్రీడా నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు. అతని తండ్రి, కోచ్ అయిన ఎస్ మురళి 1989 సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్లో ట్రిపుల్ జంప్లో సిల్వర్ మెడల్ గెలిచారు. అలాగే తల్లి కేఎస్ బీజిమోల్ 1992 ఏషియన్ జూనియర్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లో 800 మీటర్ల పరుగులో రజతం సాధించింది.
శ్రీశంకర్ వ్యక్తిగత అత్యుత్తమ రికార్డు 8.41 మీటర్లు. 2023 ఏషియన్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్, హ్యాంగ్జౌ ఏషియన్ గేమ్స్లో కూడా అతను సిల్వర్ మెడల్స్ సాధించాడు.
కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో భారత్ పతకాల జోరు
ఇదే లాంగ్ జంప్ ఫైనల్లో పాల్గొన్న మరో భారత అథ్లెట్ లోకేష్ తన తొలి కామన్వెల్త్ గేమ్స్లోనే 7.97 మీటర్లు దూకి ఐదో స్థానంలో నిలిచాడు. కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 7వ రోజున భారత్ గెలుచుకున్న మూడు పతకాల్లో శ్రీశంకర్ సిల్వర్ ఒకటి. దీంతో గ్లాస్గో గేమ్స్లో భారత్ మొత్తం పతకాల సంఖ్య 15కు చేరింది. ఇందులో 3 గోల్డ్, 9 సిల్వర్, 3 బ్రోంజ్ మెడల్స్ ఉన్నాయి.
ఇప్పటివరకు భారత్ తరఫున మీరాబాయి చాను (వెయిట్లిఫ్టింగ్), షర్మిలా ధంకార్ (ఉమెన్స్ షాట్పుట్ F57), దిలీప్ మహాదు గావిట్ (మెన్స్ T47 100m) గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించారు.
మొహమ్మద్ బాసిల్ మోర్సింగనక్త్ (రన్నింగ్), మురళి శ్రీశంకర్ (లాంగ్ జంప్), రిషికాంత్ సింగ్, ముత్తుపాండి రాజా, జ్ఞానేశ్వరి యాదవ్, హర్జిందర్ కౌర్, వల్లూరి అజయ్ బాబు (వెయిట్లిఫ్టింగ్), సర్వేష్ కుషారే (హై జంప్), గుల్వీర్ సింగ్ (10,000m పరుగు) రజత పతకాలు సాధించారు. అలాగే బింద్యారాణి దేవి (వెయిట్లిఫ్టింగ్), శిల్ప కె. శైల (ఉమెన్స్ షాట్పుట్ F57), ఝండు కుమార్ (పారా పవర్లిఫ్టింగ్) కాంస్య పతకాలు గెలుచుకున్నారు.