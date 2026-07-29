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- Vaibhav vs Gayle: సిక్సర్ల కింగ్ గేల్కే చెక్ పెట్టిన వైభవ్ సూర్యవంశీ.. ఈ షాకింగ్ స్టాట్స్ చూస్తే మైండ్ బ్లాకే!
Vaibhav vs Gayle: సిక్సర్ల కింగ్ గేల్కే చెక్ పెట్టిన వైభవ్ సూర్యవంశీ.. ఈ షాకింగ్ స్టాట్స్ చూస్తే మైండ్ బ్లాకే!
Vaibhav Sooryavanshi vs Chris Gayle: క్రిస్ గేల్ కంటే వైభవ్ సూర్యవంశీనే గ్రేటా? అనే చర్చ మొదలైంది. ఎందుకంటే మొదటి 40 T20 ఇన్నింగ్స్ల తర్వాత విండీస్ దిగ్గజం క్రిస్ గేల్ కంటే వైభవ్ సూర్యవంశీ రన్స్, యావరేజ్, స్ట్రైక్ రేట్లో చాలా ముందున్నాడు.
టీ20 లలో అదరగొడుతున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ
యంగ్ క్రికెట్ సెన్సేషన్ వైభవ్ సూర్యవంశీ ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో రికార్డుల వేట మొదలుపెట్టాడు. 2025, 2026 సంవత్సరాల్లో T20 ఫార్మాట్లో అద్భుతమైన ఫామ్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ లో ఆరెంజ్ క్యాప్ సాధించి క్రికెట్ అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకున్నాడు. ఈ అసాధారణ ప్రదర్శనతోనే అతని ఆట తీరును క్రికెట్ దిగ్గజాలతో పోల్చడం ప్రారంభమైంది. ముఖ్యంగా టీ20 ఫార్మాట్లో క్రిస్ గేల్ నెలకొల్పిన రికార్డులను వైభవ్ అధిగమించేలా కనిపిస్తున్నాడు. తొలి 40 టీ20 ఇన్నింగ్స్ల తర్వాత వైభవ్ సాధించిన గణాంకాలు గేల్ కంటే చాలా మెరుగ్గా ఉన్నాయి.
మొదటి 40 ఇన్నింగ్స్ లో గేల్ వర్సెస్ వైభవ్
తొలి 40 టీ20 ఇన్నింగ్స్లు పూర్తయ్యాక లెక్కలు చూస్తే వైభవ్ సూర్యవంశీ ప్రతీ విషయంలోనూ క్రిస్ గేల్ కంటే చాలా ముందున్నాడు. వైభవ్ 40 ఇన్నింగ్స్లలో 1,670 రన్స్ చేయగా, గేల్ కేవలం 1,189 రన్స్ మాత్రమే చేయగలిగాడు. అంతేకాకుండా 50 ప్లస్ స్కోర్లు, జట్టు గెలిచిన మ్యాచ్లు, రన్ చేజ్ లో కూడా వైభవ్ ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వైభవ్ 42.82 సగటుతో, 216.32 అత్యధిక స్ట్రైక్ రేట్తో పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 4 సెంచరీలు, 8 హాఫ్ సెంచరీలు, 132 ఫోర్లు, 148 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. అతని హయ్యెస్ట్ స్కోరు 144 పరుగులు.
గేల్ తొలి 40 ఇన్నింగ్స్ రికార్డులు ఇవే
మరోవైపు క్రిస్ గేల్ తన మొదటి 40 టీ20 ఇన్నింగ్స్లలో 33.97 సగటుతో, 137.29 స్ట్రైక్ రేట్తో 1,189 రన్స్ చేశాడు. ఇందులో విండీస్ జట్టు తరఫున 15 ఇన్నింగ్స్లలో 475 రన్స్, కేకేఆర్ జట్టు కోసం 15 ఇన్నింగ్స్లలో 463 రన్స్, జమైకా తరఫున 5 ఇన్నింగ్స్లలో 114 రన్స్ సాధించాడు. గేల్ ఖాతాలో 40 ఇన్నింగ్స్ తర్వాత 8 ఫిఫ్టీ ప్లస్ స్కోర్లు (1 సెంచరీ, 7 హాఫ్ సెంచరీలు) మాత్రమే ఉండగా, వైభవ్ సూర్యవంశీ ఏకంగా 12 ఫిఫ్టీ ప్లస్ స్కోర్లు (4 సెంచరీలు, 8 హాఫ్ సెంచరీలు) నమోదు చేసి గేల్ కంటే 481 రన్స్ ఎక్కువ కొట్టాడు.
విజేతగా నిలిచిన మ్యాచ్లు, రన్ చేజ్ లెక్కలు
జట్టు గెలిచిన మ్యాచ్లలో వైభవ్ సూర్యవంశీ 16 ఇన్నింగ్స్లలో 56.87 సగటు, 240.74 స్ట్రైక్ రేట్తో 910 రన్స్ చేశాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు, ఏడు అర్ధసెంచరీలు ఉన్నాయి. అదే గేల్ గెలిచిన 13 మ్యాచ్ల ఇన్నింగ్స్లలో 41 సగటు, 129.02 స్ట్రైక్ రేట్తో 369 రన్స్ మాత్రమే చేసి రెండు హాఫ్ సెంచరీలు కొట్టాడు. రన్ చేజింగ్ విషయానికి వస్తే 20 ఇన్నింగ్స్లలో వైభవ్ 34.90 సగటు, 225.16 స్ట్రైక్ రేట్తో 698 రన్స్ (1 సెంచరీ, 5 హాఫ్ సెంచరీలు) సాధించాడు. గేల్ రన్ చేజింగ్ 19 ఇన్నింగ్స్లలో 42.71 సగటు, 135.60 స్ట్రైక్ రేట్తో 598 రన్స్ (4 హాఫ్ సెంచరీలు) చేశాడు.
వైభవ్ సూర్యవంశీ రాకెట్ లాంటి ప్రయాణం
వైభవ్ 14 ఏళ్ల వయసులోనే ఐపీఎల్ ఆడటం ప్రారంభించాడు. ఆ తర్వాత రాజస్థాన్ తరఫున గడిచిన రెండేళ్లలో అద్భుత ప్రదర్శన చేస్తూ ఐపీఎల్లో 23 మ్యాచ్లు ఆడి 2026 ఐపీఎల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా నిలిచాడు. దాంతో 15 ఏళ్ల వయసులోనే భారత జట్టులో అడుగుపెట్టాడు. ఇప్పటి వరకు టీమిండియా తరఫున 6 T20I ఇన్నింగ్స్లలో 32.16 సగటు, 189.21 స్ట్రైక్ రేట్తో 2 అర్ధసెంచరీలతో 193 రన్స్ చేశాడు. ఇటీవల జింబాబ్వే సిరీస్లో 3 ఇన్నింగ్స్లలో 151 రన్స్ చేసి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్' అవార్డును గెలుచుకున్నాడు. వైభవ్ ఇప్పటివరకు 8 ఫస్ట్ క్లాస్, 13 లిస్ట్-ఎ మ్యాచ్లు కూడా ఆడాడు.