India Facts : భారత్ పొడవు, వెడల్పు ఎంతో తెలుసా? ఏది ఎక్కువో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు
వంద కోట్లకు పైగా జనాభా కలిగిన భారతదేశ వైశాల్యం ఎంత? ఉత్తర, దక్షిణాల మధ్య పొడవు… తూర్పు, పశ్చిమాల మధ్య వెడల్పు ఎంత? ఇండియా గురించి ఇలాంటి ఆసక్తికర విషయాలు ఇక్కడ తెలసుకుందాం.
ఇండియా గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్
India : ప్రపంచ పటంలో భారతదేశం ఒక విశిష్టమైన భౌగోళిక రూపాన్ని కలిగి ఉంది. విశాలమైన ఉపఖండంగా విస్తరించిన భారత భూభాగం ఉత్తరాన మంచు కిరీటాల హిమాలయాల నుండి దక్షిణాన అలల తాకిడికి మైమరిచే తీరప్రాంతాల వరకు వ్యాపించి ఉంది. భౌగోళికంగా మన దేశ పొడవు, వెడల్పుల కొలతలు భారతదేశ విస్తారమైన పరిధిని, దాని వెనుక ఉన్న ప్రకృతి వైవిధ్యాన్ని స్పష్టంగా చాటిచెబుతాయి.
ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి భారత్ పొడవు ఎంత?
భారతదేశ ప్రధాన భూభాగం ఉత్తర కొన నుండి దక్షిణ కొన వరకు సుమారు 3,214 కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ పొడవునా విస్తరించి ఉంది. ఉత్తరాన లదాఖ్ ప్రాంతంలో ఉన్న 'ఇందిరా కాల్' దేశానికి చివరన గల ఉత్తర పాయింట్గా నిలుస్తుంది. అత్యంత శీతల వాతావరణం, మంచుతో కప్పబడిన పర్వత శ్రేణులతో ఉండే ఈ ప్రాంతం నుండి ప్రారంభమై, దక్షిణాన మూడు సముద్రాలు (అరేబియా సముద్రం, బంగాళాఖాతం, హిందూ మహాసముద్రం) కలిసే తమిళనాడులోని 'కన్యాకుమారి' వరకు ఈ ప్రయాణం సాగుతుంది. ఈ 3,214 కిలోమీటర్ల పరిధిలో మంచు కొండలు, సస్యశ్యామలమైన గంగా-సత్లేజ్ మైదానాలు, దక్కన్ పీఠభూమి, దట్టమైన అడవులు దాటుకుంటూ వైవిధ్యభరితమైన వాతావరణం కళ్లముందు సాక్షాత్కరిస్తుంది.
ఇండియా వెడల్పు ఎంత?
భారతదేశ పొడవు మాత్రమే కాదు దాని వెడల్పు కూడా అంతే విశాలమైనది. పశ్చిమాన గుజరాత్లోని కచ్ ప్రాంతంలో ఉన్న 'గుహర్ మోతి' అనే గ్రామం నుండి తూర్పున అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని 'కిబితూ' వరకు భారతదేశం 2,933 కిలోమీటర్ల వెడల్పును కలిగి ఉంది. దేశానికి తూర్పున ఉన్న అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో సూర్యోదయం అందరికంటే ముందుగా జరిగితే, పశ్చిమాన ఉన్న గుజరాత్లో సూర్యాస్తమయం ఆలస్యంగా జరుగుతుంది. భౌగోళికంగా ఈ రెండు ప్రాంతాల నడుమ దాదాపు రెండు గంటల సమయం వ్యత్యాసం ఉండటం భారతదేశ తూర్పు-పశ్చిమ వ్యాప్తికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం.
ఇండియా వైశాల్యం ఎంత?
సుదీర్ఘ సరిహద్దుల నడుమ భారతదేశం సుమారు 32.8 లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల వైశాల్యంతో అలరాలుతోంది. పశ్చిమాన థార్ ఎడారి ఇసుక తిన్నెల నుండి తూర్పున దట్టమైన వర్షాధార అడవుల వరకు, ఉత్తరాన నిరంతరం కురిసే హిమపాతాల నుండి దక్షిణాన ఉష్ణమండల తీరాల వరకు మన దేశం అనేక రకాల భౌగోళిక స్వరూపాల సమ్మేళనం. ఉత్తర-దక్షిణ, తూర్పు-పశ్చిమ ప్రాంతాల మధ్య వేల కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్నప్పటికీ, ఈ విశాల భౌగోళిక నిర్మాణం దేశానికి ఒక బలమైన గుర్తింపును అందిస్తోంది.
ఇందిరా కాల్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు ఉన్న 3,214 కిలోమీటర్ల పొడవు, గుహర్ మోతి నుండి కిబితూ వరకు ఉన్న 2,933 కిలోమీటర్ల వెడల్పు కేవలం సంఖ్యలు మాత్రమే కావు, అవి భారతదేశ విస్తారమైన భౌగోళిక పరిధిని, ప్రాకృతిక సమగ్రతను చాటిచెప్పే మైలురాళ్లు. ఈ సరిహద్దుల పరిధిలోనే మన సంస్కృతి, జీవన విధానం, ప్రకృతి అందాలు సమ్మేళనమై విలసిల్లుతున్నాయి.