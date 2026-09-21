Hip Belt: పట్టుచీరల అందాన్ని పెంచే వడ్డాణం డిజైన్లు..!

విక్టోరియన్ జ్యూవెలరీ ధరించినప్పుడు… నార్మల్ వడ్డాణం కంటే కూడా.. ఇలా విక్టోరియన్ వడ్డాణం ధరిస్తే… మీ లుక్ అదిరిపోతుంది. చాలా క్లాసీగా కనిపిస్తారు.
ఇలాంటి వడ్డాణం డిజైన్లు పట్టు చీరల మీద చాలా బాగుంటాయి. మంచి రాయల్ లుక్ కూడా తెస్తాయి.
ఈ బంగారు వడ్డాణం కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది. పండగలు, పెళ్లిళ్లకు వీటిని ట్రై చేయవచ్చు.
కంప్లీట్ గోల్డ్ లుక్ వద్దు అనుకుంటే… ఇలా స్టోన్స్ తో ఉన్న వడ్డాణం ఎలాంటి చీరల మీదకు అయినా సూట్ అవుతాయి.
ఇది చైన్ వడ్డాణం.. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్ద వారి వరకు అందరికీ సూట్ అవుతుంది.
గోల్డ్ బీడ్స్ తో ఉన్న ఈ వడ్డాణం కూడా చీరల మీదకు చాలా అందంగా ఉంటుంది.
విక్టోరియన్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ వడ్డాణం కూడా చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
Jaggery: రోజూ కొంచెం బెల్లం తింటే శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Bangle Designs: ఒక్కసారి చూస్తే మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనిపించే గాజులు ఇవిగో!
Guava: రోజుకి ఒక జామపండు తింటే ఏం జరుగుతుంది?
Warm Water: భోజనం తర్వాత గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?