Second Marriage: ఈ 4 రాశుల వారికి రెండో పెళ్లి జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ, ఎందుకంటే...
Second Marriage: జ్యోతిష్య శాస్త్రం కొన్ని విషయాలను ముందుగానే అంచనా వేసి చెప్పగలదు. అలాగే 12 రాశులలో ఎక్కువగా రెండో పెళ్లి జరిగే ఛాన్స్ 4 రాశుల వారికే ఎక్కువ. ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశిని పాలించేది శుక్రుడు. ఈ రాశి వారు తమ బంధాల్లో ఎప్పుడూ భద్రత, స్థిరత్వం కోరుకుంటారు. అంతేకాదు ఎంతో నమ్మకస్తులుగా కూడ ఉంటారు. కానీ మొదటి పెళ్లిలో వీరికి సంతృప్తి, భద్రత దొరకకపోతే మాత్రం ఎలాంటి నిర్ణయమైనా తీసుకుంటారు. సంతోషం, మానసిక ప్రశాంతత విషయంలో ఈ రాశి వారు ఏ మాత్రం రాజీ పడరు. తమకు ప్రశాంతతను ఇచ్చే మరో భాగస్వామిని వెతుక్కునేందుకు సిద్ధంగా ఉంటారు. అందుకే వీరికి రెండో పెళ్లి జరిగే అవకాశాలు అధికంగా ఉంటాయి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారిపై శుక్రుడి ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి వారి జీవితంలో బ్యాలెన్స్ కోరుకుంటారు. ఒకరికొకరు సర్దుకుపోవడానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమ, అవగాహన లేకపోతే తులా రాశివారు ఆ బంధంలో ఎక్కువ కాలం ఉండలేరు. మొదటి పెళ్లిలో తాము ఆశించిన ప్రశాంతత దొరకకపోతే రెండో పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఏమాత్రం వెనుకాడరు.
వృశ్చిక రాశి
ధైర్యానికి ప్రతీక అయిన కుజుడు వృశ్చిక రాశిని పాలిస్తాడు. అందుకే ఈ రాశి వారు చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటారు. బంధాల్లో ఎక్కువ ప్రేమను, గుర్తింపును ఆశిస్తారు. ఇతరులపై తాము చూపే ప్రేమకు సరైన విలువ దొరకకపోయినా, మానసికంగా గుర్తింపు లేకపోయినా ఆ బంధాన్ని విడిచిపెట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉంటారు. తమ మనసును అర్థం చేసుకుని, తమ ఎమోషన్స్ కు తగ్గట్లుగా ఉండే సరైన భాగస్వామిని వెతుక్కోవడంలో వీరు చాలా పక్కాగా ఉంటారు.
ధనుస్సు రాశి
జ్ఞానానికి ప్రతీక గురు భగవానుడు. ఇతడే ధనుస్సు రాశిని పాలిస్తాడు. ఈ రాశి వారు తమ వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. పెళ్లి బంధం తమ స్వేచ్ఛకు అడ్డుకట్ట వేస్తుందని అనిపిస్తే, ఆ బంధం నుంచి బయటకు రావడానికి ధనుస్సు రాశి వారు ఏమాత్రం ఆలోచించరు. సంప్రదాయాల పేరుతో కట్టడి చేసే కుటుంబ జీవితం కంటే, తమ లక్ష్యాలకు, స్వేచ్ఛకు విలువ ఇచ్చే జీవిత భాగస్వామిని ఎంపికచేసుకోవాలనుకుంటారు. అందుకే రెండో పెళ్లికి సిద్ధంగా ఉంటారు.