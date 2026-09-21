చుండ్రు నలుగురిలో ఇబ్బంది పెడుతోందా? ఖరీదైన కెమికల్ షాంపూలు పక్కనపెట్టి ఈ సింపుల్ చిట్కా ట్రై చేయండి.
నిమ్మకాయలో విటమిన్ 'సి', యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి తలమీద ఉండే ఫంగస్ను, డెడ్ స్కిన్ను పూర్తిగా తొలగిస్తాయి.
ఒక చెంచా తాజా నిమ్మరసానికి రెండు చెంచాల స్వచ్ఛమైన కొబ్బరి నూనె కలిపి బాగా మిక్స్ చేయండి. కొబ్బరి నూనె జుట్టుకు మంచి మాయిశ్చరైజర్లా పనిచేస్తుంది.
ఈ మిశ్రమాన్ని దూదితో జుట్టు కుదుళ్లకు పట్టించి సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. సరిగ్గా 30 నిమిషాల తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేయండి.
వారంలో ఒకటి లేదా రెండు సార్లు ఈ సింపుల్ ట్రిక్ ఫాలో అయితే చాలు. చుండ్రు పూర్తిగా మాయమై మీ జుట్టు సహజంగా మెరుస్తుంది.
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