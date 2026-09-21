నలుపు రంగు బ్లౌజ్ దాదాపు అన్ని చీరలకూ సెట్ అవుతుంది. పింక్ కలర్ చీరతో బ్లాక్ స్లీవ్లెస్ బ్లౌజ్ వేసుకుంటే స్టైల్ గా ఉంటుంది.
పింక్, ఎల్లో కలర్ కాంబినేషన్ ఎప్పుడైనా బావుంటుంది. ఈ కాంబినేషన్ మీకు చాలా ఎలిగెంట్ అండ్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
పెళ్లిళ్లకు పింక్ చీర కట్టుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తే, దానికి డార్క్ గ్రీన్ బ్లౌజ్ జత చేయండి. ఫుల్ స్లీవ్స్ బ్లౌజ్ కుట్టించుకుంటే అదిరిపోతుంది.
పింక్ కలర్ చీరకు ప్యారెట్ గ్రీన్ రంగు బ్లౌజ్ బాగా నప్పుతుంది. ఈ కాంబినేషన్లో రెడీ అయితే అందరి చూపు మీవైపే ఉంటుంది.
మీ పింక్ చీరలో కొద్దిగా గోల్డెన్ వర్క్ వస్తే గోల్డెన్ కలర్ బ్లౌజ్ వేసుకోండి. ఈ కాంబినేషన్ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తుంది.
పింక్ కలర్ చీరకు బ్లూ కలర్ బ్లౌజ్ కూడా బాగా సెట్ అవుతుంది. ప్లెయిన్ పింక్ చీరకైనా, కాంట్రాస్ట్ డిజైన్ ఉన్న చీరకైనా బ్లూ బ్లౌజ్ వేసుకోవచ్చు.
పింక్ కలర్ చీర క్లాసీగా ఉండాలంటే ఆరెంజ్ కలర్ బ్లౌజ్ కూడా ట్రై చేయండి.
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