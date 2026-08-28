Weight Loss Foods: బరువు తగ్గాలనుకునేవారు బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఏం తినాలో తెలుసా?
Weight Loss Foods: బరువు తగ్గాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఏం తింటున్నారో గమనించడం ముఖ్యం. బరువు తగ్గాలంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ మానేయడం కరెక్ట్ కాదు. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ఉదయం ఏం తింటే మంచిది? ఏ ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
బరువు తగ్గాలంటే బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఏం తినాలి
బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నించే చాలామంది ముందుగా చేసే పని ఫుడ్ తగ్గించడం. ముఖ్యంగా బ్రేక్ఫాస్ట్ను స్కిప్ చేయడం లేదా చాలా తక్కువగా తినడం వల్ల త్వరగా బరువు తగ్గవచ్చని అనుకుంటారు. కానీ బరువు తగ్గడంలో ముఖ్యమైంది భోజనాన్ని పూర్తిగా మానేయడం కాదు, సరైన ఆహారాన్ని సరైన పరిమాణంలో తీసుకోవడం. రోజును మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్తో ప్రారంభించడం వల్ల ఆకలిని నియంత్రించుకోవడం, రోజంతా అతిగా తినకుండా ఉండటం వంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. మరి బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ఏం తినాలో ఇక్కడ చూద్దాం.
ప్రోటీన్ ఫుడ్
బరువు తగ్గాలనుకునేవారు బ్రేక్ఫాస్ట్లో ప్రధానంగా ప్రోటీన్, ఫైబర్, పోషకాలు ఉండే ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది. ప్రోటీన్ ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన భావన కలిగిస్తుంది. అందుకే గుడ్లు, పెరుగు, పాలు, పప్పులు, శనగలు, మొలకలు వంటి ఆహారాలను బ్రేక్ఫాస్ట్లో భాగం చేసుకోవచ్చు. రెండు గుడ్లతో పాటు కూరగాయలు తీసుకోవడం మంచి ఎంపిక. గుడ్లు తినని వారు పెరుగు, పప్పులు లేదా మొలకలను ఎంచుకోవచ్చు.
ఫైబర్ ఫుడ్స్
కూరగాయలు, పండ్లు, ఓట్స్, ధాన్యాలు, పప్పులు వంటి వాటిలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉదయం ఓట్స్ను పాలు లేదా పెరుగుతో, కొద్దిగా పండ్లతో కలిపి తీసుకోవచ్చు. అలాగే కూరగాయలతో చేసిన ఉప్మా, వెజిటబుల్ దోశ, సాంబార్ ఇడ్లీ వంటి ఆహారాలను సరైన పరిమాణంలో తీసుకోవచ్చు. బరువు తగ్గాలంటే మనకు ఇష్టమైన బ్రేక్ఫాస్ట్లను మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాటిని ఎలా తయారు చేస్తున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం, వాటితో పాటు ఏం తీసుకుంటున్నాం అనేది ముఖ్యం.
అలాగే పండ్లు తీసుకోవడం వల్ల ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వంటి పోషకాలు అందుతాయి. అయితే పండ్ల రసాల కంటే పండును పూర్తిగా తినడం మంచి ఎంపిక. పండును పూర్తిగా తిన్నప్పుడు ఫైబర్ కూడా లభిస్తుంది. అదే విధంగా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ వాటిలో కేలరీలు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. కాబట్టి బరువు తగ్గాలనుకునేవారు వాటిని మితంగా తీసుకోవడం మంచిది.
పరిమాణం ముఖ్యం
బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఏ ఆహారం తీసుకున్నా దాని పరిమాణం చాలా ముఖ్యం. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కూడా అవసరానికి మించి తింటే కేలరీలు పెరగవచ్చు. ఓట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్, తేనె, పండ్లు అన్నీ ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ వీటన్నింటినీ మితంగా తినడం మంచిది. అలాగే ఎక్కువ చక్కెర కలిగిన స్వీట్ బన్లు, పేస్ట్రీలు, డీప్ ఫ్రైడ్ స్నాక్స్, అధిక చక్కెర కలిగిన టీ లేదా కాఫీ వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి.
వీటిని పక్కన పెట్టాల్సిన పనిలేదు
మనం సాధారణంగా తినే ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా, పొంగల్ వంటి బ్రేక్ఫాస్ట్లను కూడా పూర్తిగా దూరం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇడ్లీతో పాటు సాంబార్, దోశలో నూనె పరిమాణాన్ని తగ్గించి, ప్రోటీన్ లేదా కూరగాయలతో కూడిన ఆహారం చేర్చుకోవచ్చు. ఉప్మాలో కూరగాయలు, పప్పులు లేదా ఇతర పోషక పదార్థాలను చేర్చడం ద్వారా దాన్ని మరింత సమతుల్యంగా మార్చుకోవచ్చు.