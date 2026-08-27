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- GV Narayana Rao Passes Away: చిరంజీవి, రజినీకాంత్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ జీవీ నారాయణ రావు కన్నుమూత, టాలీవుడ్ లో తీవ్ర విషాదం..
GV Narayana Rao Passes Away: చిరంజీవి, రజినీకాంత్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ జీవీ నారాయణ రావు కన్నుమూత, టాలీవుడ్ లో తీవ్ర విషాదం..
GV Narayana Rao Passes Away: ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత, వ్యాపారవేత్త, జీవీ నారాయణ రావు కన్నుమూశారు. చాలా కాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు.
సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత జీవీ నారాయణ రావు కన్నుమూత
ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత జీవీ నారాయణ రావు (73) బుధవారం కన్నుమూశారు. గత కొన్నాళ్లుగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ విషయాన్ని నటి కరాటే కళ్యాణి సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. కరాటే కళ్యాణి పోస్ట్ లో ఏముందంటే? "మరొక హీరో మన భువి తారాలోకం వీడి గగన మార్గం గుండా ఆ శివుని చేరుకున్నారు కొద్ది సేపటి క్రితం.. మన అందరి అభిమాన కథానాయకుడు చిరంజీవి గారు బాల్య మిత్రుడు అజాత శత్రువు. అందరిని ఆప్యాయంగా పలకరించే మంచి మనిషి మనల్ని వీడి శివైక్యం కావడం చాలా బాధాకరం. ఆయన పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ వారి కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను. పోయినోళ్లందరూ మంచోళ్ళు ఉన్నోళ్లు పోయినోళ్ళ తీపి గుర్తులు. ఓం శాంతి" అని కరాటే కళ్యాణి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. జీవీ నారాయణ రావుతో కలిసి దిగిన ఫోటోను షేర్ చేస్తూ ఆమె ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఈపోస్ట్ చూసిన నెటిజన్లు, సినీ ప్రముఖులు ఆయన మృతికి ప్రగాఢ సంతాపం ప్రకటిస్తున్నారు.
జీవీ సినిమా ప్రస్థానం..
జీవీ నారాయణ రావు 1953లో జన్మించారు. ఆయన బాల్యం, విద్యాభ్యాసం గుంతకల్లు, హైదరాబాద్ లలో సాగింది. ఆయన తండ్రి జి. ప్రసాదరావు కొంతకాలం డిస్ట్రిబ్యూటర్గా, సారథీ స్టూడియోకు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు. చిన్నప్పటి నుంచి నటనపై ఆసక్తి ఉన్న నారాయణ రావు, చదువుకునే రోజుల్లోనే కొన్ని నాటకాలు వేశారు. 1973లో మద్రాసు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభమైన ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ మొదటి బ్యాచ్లో ఆయన శిక్షణ పొందారు. సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ ఆయనకు బ్యాచ్మేట్ కాగా, అక్కడే వీరి మధ్య మంచి స్నేహం ఏర్పడింది. ఇద్దరు మంచి స్నేహితులుగా మెలిగారు.
నటుడిగా - నిర్మాతగా ప్రయాణం
1976లో ప్రముఖ దర్శకుడు కె. బాలచందర్ దర్శకత్వం వహించిన 'అంతులేని కథ' చిత్రంతో జీవీ నారాయణ రావు వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. ఈ సినిమాలోని 'తాళికట్టు శుభవేళ' పాటలో ఆయన చూపించిన నటనకు విమ్శకుల నుంచి కూడా ప్రశంసలు దక్కాయి. మొదటి సినిమాకే ఆయన ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా నంది పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆయనకు వరుసగా అవకాశాలు వచ్చిపడ్డాయి. 'ఒక ఊరి కథ', 'ముత్యాల పల్లకి', 'అంగడి బొమ్మ' వంటి సినిమాల్లో హీరోగా నటించారు. హీరోగా ఆయన సినిమాలకు ఆశించిన స్థాయిలో స్పందన దక్కకపోవడంతో క్యారెక్టర్ రోల్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు జీవి. సుధీర్ఘ సినిమా కెరీర్లో 100 పైగా సినిమాల్లో జీవి నారాయణ రావు నటించారు. సినిమాలతో పాటు పలు టీవీ సీరియళ్లలో కూడా నారాయణ రావు నటించి అలరించారు.
చిరంజీవి, రజనీకాంత్లతో సాన్నిహిత్యం
మెగాస్టార్ చిరంజీవితో నారాయణ రావుకు ఎంతో మంచి సాన్నిహిత్యం ఉంది. వీరిద్దరూ కలిసి 'చట్టానికి కళ్లులేవు', 'మంచు పల్లకి', 'రాజా విక్రమార్క', 'గ్యాంగ్ లీడర్', 'హిట్లర్' వంటి పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. నటుడిగానే కాకుండా నిర్మాతగా మారి చిరంజీవి హీరోగాగా 'దేవాంతకుడు', 'యముడికి మొగుడు' చిత్రాలను నిర్మించారు. ఆ తర్వాత 'యముడికి మొగుడు' సినిమాను తమిళంలో తన ప్రాణస్నేహితుడు రజనీకాంత్తో రీమేక్ చేశారు. పలు ఇంటర్వ్యూలలో చిరంజీవి, రజనీకాంత్లతో తనకున్న ప్రత్యేక అనుబంధం గురించి నారాయణ రావు వెల్లడించారు. ఆయన మృతితో టాలీవుడ్ లో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి.