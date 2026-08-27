Raksha Bandhan: అక్క లేదా చెల్లెలు లేకపోతే రాఖీ ఎవరు కట్టాలి? చరిత్ర చెప్పే నిజాలు ఇవే
Raksha Bandhan: రక్త సంబంధానికే కాకుండా భావ బంధాలకు కూడా అద్దం పట్టే పండుగ రాఖీ పూర్ణిమ. అయితే సొంత సోదరి లేనివారు రాఖీ పండుగను ఎలా జరుపుకోవాలి, ఎవరి చేత రాఖీ కట్టించుకోవాలి అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
సొంత సోదరి లేకపోతే రాఖీ పండుగ జరుపుకోకూడదా?
రాఖీ పండుగ వస్తోందంటే చాలు ప్రతి ఇంట్లో సందడి మొదలవుతుంది. అయితే "మాకు సొంత అక్కా చెల్లెళ్లు లేరు, మరి రాఖీ ఎవరు కట్టాలి?" అనే డౌట్ చాలా మంది అబ్బాయిల్లో ఉంటుంది. నిజానికి రాఖీ అనేది కేవలం ఒకే కడుపున పుట్టిన రక్త సంబంధానికే పరిమితం కాదు. ఇది ప్రేమ, రక్షణ, పరస్పర గౌరవానికి ప్రతీక. కాబట్టి సొంత సోదరి లేనంత మాత్రాన పండుగ ఆగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. కజిన్ సిస్టర్స్, చిన్నప్పటి నుంచి అక్కలా, చెల్లిలా భావించే ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ లేదా ఆత్మీయుల చేత రాఖీ కట్టించుకోవచ్చు.
ఎవరు రాఖీ కట్టవచ్చు? సంప్రదాయాలు ఏం చెప్తున్నాయి?
అక్కా చెల్లెలు లేని వారు ఎవరి చేత రాఖీ కట్టించుకోవచ్చో చాలా సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
కజిన్స్: మేనమామ, అత్త, బాబాయి లేదా పిన్ని కూతుళ్లను మన సంప్రదాయంలో సొంత సోదరీమణులతో సమానంగా భావిస్తారు.
సోదరిగా భావించే స్నేహితురాలు: చిన్నప్పటి నుంచి మీతో పెరిగిన లేదా మిమ్మల్ని అన్నగా భావించే స్నేహితురాలి చేత రాఖీ కట్టించుకోవచ్చు.
గురువులు లేదా పూజారులు: కొన్ని ప్రాంతీయ ఆచారాల ప్రకారం మిమ్మల్ని సన్మార్గంలో నడిపించే గురువులకు కూడా రక్షాసూత్రం కడతారు.
దేవుడికి సమర్పించడం: ఎవరూ అందుబాటులో లేకపోతే ఇష్టదైవానికి పూజ చేసి రాఖీ సమర్పించి, పెద్దల ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం ఎంతో శ్రేయస్కరం.
చరిత్రలో నిలిచిన రాఖీ కథలు: ద్రౌపది నుంచి హుమాయున్ వరకు
రాఖీ బంధం ఎంత పవిత్రమైనదో చెప్పడానికి పౌరాణిక, చారిత్రక ఘట్టాలే నిదర్శనం. వాటిని గమనిస్తే..
శ్రీకృష్ణుడు - ద్రౌపది: మహాభారతంలో కృష్ణుడి వేలికి గాయమైనప్పుడు ద్రౌపది తన చీర కొంగు చించి కట్టింది. దానికి ప్రతిఫలంగా ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు ఆమెను కాపాడి అండగా నిలిచాడు.
ఇంద్రుడు - శచీదేవి: భవిష్య పురాణం ప్రకారం రాక్షసులతో యుద్ధంలో విజయం సాధించడానికి ఇంద్రుడికి ఆయన భార్య శచీదేవి పవిత్ర రక్షాసూత్రాన్ని కట్టింది.
రాణీ కర్ణావతి - హుమాయున్: 1535లో మేవార్ రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి రాణి కర్ణావతి మొఘల్ చక్రవర్తి హుమాయున్కు రాఖీ పంపింది. ఒక హిందూ రాణి పంపిన రాఖీ గౌరవాన్ని కాపాడేందుకు హుమాయున్ తన సైన్యాన్ని రక్షణగా పంపాడు.
రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ తెచ్చిన సామాజిక విప్లవం
1905లో బెంగాల్ విభజన సమయంలో విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రక్షాబంధన్ను ఒక గొప్ప సామాజిక ఉద్యమంగా మలిచారు. హిందువులు, ముస్లింల మధ్య సోదరభావాన్ని పెంపొందించడానికి, అందరూ ఒకరికొకరు రాఖీలు కట్టుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. మతాలు, వర్గాలు, రక్త సంబంధాలకు అతీతంగా మానవత్వమే ముఖ్యం అని చాటిచెప్పడానికి రాఖీని ఒక గొప్ప ఆయుధంగా వాడారు.
ఇంట్లో రాఖీ పండుగను సింపుల్గా, అర్థవంతంగా ఎలా జరుపుకోవాలి?
సోదరి దూరంగా ఉన్నా లేదా లేకపోయినా పండుగ ఆత్మ కోల్పోకుండా జరుపుకోవచ్చు. ముందుగా ఇంట్లో దీపం వెలిగించి, దేవుడికి నమస్కరించుకోవాలి. ఆ తర్వాత కజిన్ లేదా అక్కలా భావించే వ్యక్తితో తిలకం దిద్ది, అక్షతలు వేసి, రాఖీ కట్టించుకుని స్వీట్లు తినిపించుకోవాలి. ఒకవేళ ఎవరూ లేకపోతే గుడిలో పూజ చేసి దేవుడికి రక్షాసూత్రం సమర్పించి, ఇంట్లోని పెద్దల ఆశీర్వాదం తీసుకుంటే చాలు. రాఖీ పండుగలో ముఖ్యం దారం కాదు, దాని వెనుక ఉన్న పవిత్రమైన భావం అని పండితులు చెబుతున్నారు.