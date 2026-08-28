అడ్జస్టబుల్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న లీఫ్ డిజైన్ మెట్టెలు మీ పాదాలకు సింపుల్ గా, అందంగా కనిపిస్తాయి. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తాయి.
పింక్, గ్రీన్ స్టోన్స్ తో ఉన్న స్ప్రింగ్ స్టైల్ మెట్టెలు కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు చాలా బాగుంటాయి. పాదాలకు నిండుగా కనిపిస్తాయి.
పొడవాటి వేళ్లకు ఇలాంటి సన్నని ఇన్ఫినిటీ డిజైన్ మెట్టెలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. రోజూవారీ వాడకానికి చక్కగా సెట్ అవుతాయి.
సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి లోటస్ డిజైన్ మెట్టెలు బెస్ట్ ఆప్షన్. తక్కువ ధరలో వస్తాయి. అందంగా ఉంటాయి.
ముడివేసినట్లు ఉన్న ఈ డిజైన్ మెట్టెలు నేటితరం అమ్మాయిలకు ఇట్టే నచ్చేస్తాయి. డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి.
పింక్, యెల్లో ఎనామిల్ పెయింట్ తో ఉన్న బ్యాండ్ స్టైల్ మెట్టెలు పెట్టుకుంటే స్టైలిష్ గా కనిపిస్తాయి. బడ్జెట్ లో వస్తాయి.
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