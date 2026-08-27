Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి ఆత్మీయులతో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 27.08.2026 గురువారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు దక్కుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దూర ప్రయాణ చేస్తారు. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం లభిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఆశించిన రీతిలో ఉంటాయి. బంధు మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు మధ్యలో నిలిచిపోతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. సన్నిహితులతో అకారణంగా విభేదాలు తప్పవు. అవసరానికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలలో ఉన్న ఇబ్బందులు క్రమక్రమంగా తొలగుతాయి. సమాజంలో పెద్దలతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. నూతన వాహన, గృహ యోగాలు ఉన్నాయి. చిన్ననాటి స్నేహితులతో పాత జ్ఞాపకాలు పంచుకుంటారు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు కలిసివస్తాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
నూతన వ్యవహారాలకు శ్రీకారం చుడతారు. దగ్గరి వారి నుంచి కీలక విషయాలు తెలుస్తాయి. నిరుద్యోగులకు చాలాకాలంగా ఎదురు చూస్తున్న అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. ఉద్యోగులకు ఉన్నత పదవులు లభిస్తాయి. వ్యాపారాలు లాభదాయకం.
సింహ రాశి ఫలాలు
దైవ సంబంధిత విషయాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తప్పవు. ఇంటా బయటా సమస్యలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో చిన్నపాటి సమస్యలు తప్పవు. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలలో ఇబ్బందులుంటాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
సంతాన విద్యా విషయాలలో ఊహించని సమస్యలు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో శ్రమ తప్పదు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు గంధరగోళంగా ఉంటాయి. ఆత్మీయులతో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు చికాకు పరుస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనుకూల సమయం. ఉన్నత విద్యా ప్రయత్నాలు కలిసివస్తాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. ముఖ్యమైన సమావేశాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. సంతానానికి సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాలలో అప్రయత్న కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి విందు వినోదాది కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. కొత్త పరిచయాల వల్ల ఆర్థిక లాభాలుంటాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో అభివృద్ధి కలుగుతుంది. సోదరులతో స్థిరాస్తి ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలలో అవరోధాలు కలుగుతాయి. అనుకున్న సమయానికి అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. మానసిక ప్రశాంతతకు దైవ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. వృత్తి , ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు తొలగుతాయి. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి. బంధు మిత్రుల వల్ల ఊహించని సమస్యలు కలుగుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల నష్టాలు తప్పవు. చేపట్టిన పనుల్లో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. ఆలోచనల్లో స్థిరత్వం ఉండదు. నిరుద్యోగుల యత్నాలు కలిసిరావు. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు కలిసిరావు. ఇతరులతో ఆలోచించి మాట్లాడటం మంచిది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
భూ సంబంధిత క్రయ విక్రయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనులు సజావుగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆత్మీయులతో ఉన్న వివాదాలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. దైవ సేవా కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ అధికమవుతుంది. ఇతరులతో కొన్ని విషయాలలో మాట పట్టింపులు పెరుగుతాయి. గృహ నిర్మాణ పనులు వాయిదా వేస్తారు. స్వల్ప అనారోగ్య సూచనలు ఉన్నాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి. దాయాదులతో స్థిరాస్తి సమస్యలు కొంత ఆందోళన కలిగిస్తాయి.