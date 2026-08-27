Mutton Keema Bonda: మటన్ కీమాతో క్రిస్పీ బోండాలు..పిల్లలు, పెద్దలు లొట్టలేసుకొని తింటారు!
Mutton Keema Bonda: పిల్లలకు ఏదైనా కొత్తగా, రుచిగా చేసి పెట్టాలనుకుంటున్నారా? అయితే నోరూరించే మటన్ కీమా బోండాలు ట్రై చేయండి. పిల్లలు, పెద్దలు వీటిని ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ టేస్టీ మటన్ కీమా బోండాలను ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇక్కడ చూద్దాం.
మటన్ కీమా బోండాలు
మటన్ని ఎప్పుడూ కర్రీ, ఫ్రై, బిర్యానీ చేసి బోర్ కొట్టిందా? ఈసారి కాస్త వెరైటీగా, అందరికీ నచ్చేలా మటన్ కీమా బోండాలు తయారు చేసి చూడండి. మటన్ కీమాకు మసాలాలు జోడించి బోండాల్లా తయారు చేసి వేయిస్తే బయట క్రిస్పీగా, లోపల మెత్తగా, రుచిగా ఉంటాయి. ఒక్కసారి ప్లేట్లో పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలు లొట్టలేసుకుంటూ తినేస్తారు. సాయంత్రం టైమ్ స్నాక్గా ఇది చక్కగా సరిపోతుంది. మరి నోరూరించే ఈ మటన్ కీమా బోండాలను ఇంట్లోనే సింపుల్గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ కీమా బోండా చేయడానికి, ముందుగా కీమాను శుభ్రంగా కడిగి ఉడికించుకోవాలి. కుక్కర్లో కొద్దిగా పసుపు, ఉప్పు వేసి కీమాను మెత్తగా ఉడికించాలి. ఉడికిన తర్వాత నీళ్లు వంపేసి, కీమాను పొడిపొడిగా చేసుకోవాలి. పిల్లలు తినడానికి వీలుగా కైమాను చిన్నగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
తయారీ విధానం
ఇప్పుడు ఒక పాన్లో కొద్దిగా నూనె వేసి, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ రంగులోకి మారగానే కారం, పసుపు, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా కలపాలి. పిల్లల కోసం కాబట్టి కారం తక్కువగా వేసుకోవాలి. తర్వాత ఉడికించిన కీమాను వేసి, మసాలాతో బాగా కలిపి కొన్ని నిమిషాలు వేయించాలి. చివరగా కొత్తిమీర చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
శనగ పిండితో..
ఇప్పుడు బోండాల కోసం పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి. దీనికోసం శనగపిండిలో కొద్దిగా బియ్యప్పిండి, ఉప్పు, పసుపు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి గట్టిగా కలుపుకోవాలి. పిండి మరీ పల్చగా కాకుండా, కీమా ఉండలను పట్టుకునే విధంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
ఆ తర్వాత వేయించి పెట్టుకున్న కీమా మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ప్రతి ఉండను శనగపిండిలో బాగా ముంచి, వేడి నూనెలో వేసి మీడియం మంట మీద గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ లోకి వచ్చేవరకు వేయించాలి. మంట ఎక్కువగా పెడితే పైన మాడిపోయి, లోపల ఉడకదు. కాబట్టి మీడియం మంట మీదే నెమ్మదిగా వేయించాలి.
పుదీనా చట్నీతో తింటే..
గోల్డెన్ బ్రౌన్ రంగులోకి వచ్చాక బోండాలను నూనెలోంచి తీసి, టిష్యూ పేపర్పై వేస్తే అదనపు నూనె పోతుంది. వేడివేడిగా సర్వ్ చేస్తేనే ఆ కరకరలాడే రుచి పిల్లలకు బాగా నచ్చుతుంది. వీటిని పుదీనా చట్నీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది. కీమాలో ప్రోటీన్లు, పోషకాలు ఉన్నా, ఇది నూనెలో వేయించిన స్నాక్ కాబట్టి మితంగా తినడం మంచిది.
ఇంట్లో దొరికే సింపుల్ పదార్థాలతోనే కీమా బోండాలను టేస్టీగా తయారుచేసుకోవచ్చు. సాయంత్రం పూట పిల్లలకు ఇష్టమైన డ్రింక్స్తో ఈ బోండాలను సర్వ్ చేస్తే, వాళ్లు ఇష్టంగా తింటారు. రుచి, ఆరోగ్యం నిండిన ఈ ఈజీ రెసిపీని మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎంజాయ్ చేయండి.