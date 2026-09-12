Vinayaka Chavithi 2026: వినాయక చవితి నాడు కచ్చితంగా చేయాల్సిన 5 ముఖ్యమైన పనులు ఇవే!
Vinayaka Chavithi 2026: విఘ్నాలను తొలగించే వినాయకుడిని ఇంటికి ఆహ్వానించే పండగే వినాయక చవితి. ఈ పండగను చిన్న, పెద్ద తేడా లేకుండా భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. అయితే వినాయక చవితి రోజున ప్రతి ఒక్కరూ కచ్చితంగా చేయాల్సిన 5 ముఖ్యమైన పనులేంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
వినాయక చవితి నాడు కచ్చితంగా చేయాల్సిన పనులు
విఘ్నాలను తొలగించే దేవుడిగా, జ్ఞానం, బుద్ధి, శుభానికి ప్రతీకగా వినాయకుడిని భక్తులు ఆరాధిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం భాద్రపద శుక్ల పక్ష చవితి రోజున వినాయక చవితిని ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున ఇంట్లో గణపతిని ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేయడం, ఉండ్రాళ్లు, కుడుములు వంటి నైవేద్యాలు సమర్పించడం ఆనవాయితీ. అయితే వినాయక చవితి రోజున పూజ చేయడంతో పాటు కొన్ని సంప్రదాయ పనులను తప్పకుండా చేయాలని పెద్దలు చెబుతారు. ఆ ఐదు ముఖ్యమైన పనులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇంటిని శుభ్రం చేసుకోవడం
ఏ పండగకైనా శుభ్రతకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వినాయకుడిని ఇంటికి ఆహ్వానించే ముందు పూజ చేసే ప్రదేశాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఇంటిని శుభ్రం చేసి, పూజా మందిరాన్ని అలంకరించి, గణపతి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించే స్థలాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. కొందరు ఇంటి ముందు ముగ్గులు వేసి, మామిడి ఆకుల తోరణాలు కూడా కడతారు. ఇలా పరిసరాలను శుభ్రంగా, పవిత్రంగా ఉంచుకోవడం ద్వారా పండగ వాతావరణం ఏర్పడటంతో పాటు మనసులో కూడా ప్రశాంతత కలుగుతుంది.
భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించడం
పూజకు ముందు వినాయకుడిని శుభ్రమైన పీటపై ఉంచి, పసుపు, కుంకుమ, గంధం, పూలతో అలంకరించాలి. అనంతరం షోడశోపచార పూజ లేదా కుటుంబ సంప్రదాయం ప్రకారం గణపతి పూజ చేయవచ్చు. గణపతికి సంబంధించిన మంత్రాలు, స్తోత్రాలు, అష్టోత్తర శతనామావళి చదవడం లేదా వినడం కూడా భక్తులు చేస్తారు. పూజలో ముఖ్యమైంది ఆడంబరం కంటే భక్తి. మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకొని, కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి గణపతిని ప్రార్థించడం ద్వారా పండగకు మరింత ప్రత్యేకత వస్తుంది.
నైవేద్యాలు సమర్పించడం
వినాయక చవితి అంటే ముందుగా గుర్తొచ్చేవి ఉండ్రాళ్లు, కుడుములు. ప్రాంతం, కుటుంబ సంప్రదాయాన్ని బట్టి నైవేద్యాలు మారవచ్చు. బెల్లం, కొబ్బరి, పప్పులు వంటి పదార్థాలతో తయారు చేసిన ప్రసాదాలను కూడా సమర్పిస్తారు. వినాయకుడికి వివిధ రకాల పత్రాలతో పూజ చేయడం కూడా సంప్రదాయంలో భాగం. నైవేద్యాన్ని సమర్పించిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులంతా ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం ఆనవాయితీ. నైవేద్యం విషయంలో కూడా వీలైనంత వరకు ఇంట్లో తయారు చేసిన ప్రసాదానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది.
గణపతి కథను వినడం లేదా చదవడం
వినాయక చవితి పూజలో వ్రత కథకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. పూజ అనంతరం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వినాయక వ్రత కథను చదవడం లేదా వినడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. గణపతి జననం, ఆయన మహిమ, భక్తులకు కలిగించే శుభ ఫలితాలు వంటి విషయాలను వివరించే కథలను ఈ సందర్భంగా తెలుసుకుంటారు. ముఖ్యంగా పిల్లలకు కూడా వినాయకుడి కథలు, పండగ ప్రాముఖ్యతను చెప్పడం ద్వారా మన సంప్రదాయాలు, సంస్కృతి గురించి వారికి అవగాహన కల్పించవచ్చు.
పర్యావరణహితంగా పండగ చేసుకోవడం
వీలైనంత వరకు సహజమైన మట్టితో తయారు చేసిన వినాయక విగ్రహాలను ఎంచుకోవడం మంచిది. పూజలో ఉపయోగించే పూలు, ఆకులు, ఇతర వస్తువులను కూడా పర్యావరణానికి ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోవాలి. నిమజ్జనం విషయంలో స్థానిక అధికారులు సూచించిన విధానాలను పాటించడం, నీటి వనరులను కలుషితం చేయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. భక్తితో పండగను జరుపుకోవడంతో పాటు ప్రకృతిని కాపాడటం కూడా మన కర్తవ్యమే.