బియ్యం కడిగిన నీటిని వృథా చేయకుండా స్కిన్కేర్లో ఉపయోగించవచ్చు. సరైన పద్ధతిలో వాడితే చర్మం తాజాగా, మృదువుగా కనిపిస్తుంది.
బియ్యాన్ని ముందుగా శుభ్రంగా కడిగి, కొంత నీటిలో నానబెట్టాలి. ఆ నీటిని వడకట్టి శుభ్రమైన గిన్నెలోకి తీసుకుంటే రైస్ వాటర్ సిద్ధం.
ముందుగా ముఖాన్ని తేలికపాటి క్లెన్సర్తో శుభ్రం చేసుకోవాలి. తర్వాత కాటన్తో బియ్యం నీటిని ముఖానికి సున్నితంగా అప్లై చేయాలి.
మొదటిసారి ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు కొద్దిసేపు మాత్రమే ఉంచుకోవాలి. చర్మానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకపోతే తర్వాత నీటితో ముఖాన్ని కడిగి మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవచ్చు.
సాధారణంగా రైస్ వాటర్ ని రోజూ వాడొచ్చు. కానీ చర్మం సున్నితంగా ఉంటే ఉపయోగించే ముందు ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిది.
పులిసిన లేదా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచిన బియ్యం నీటిని ముఖానికి నేరుగా రాయకూడదు. దుర్వాసన, రంగు మారడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వాటిని ఉపయోగించవద్దు.
బియ్యం నీరు స్కిన్కేర్కు ఒక ఇంటి చిట్కా మాత్రమే. అలెర్జీ, దురద, మంట అనిపిస్తే వెంటనే వాడటం ఆపేయాలి.
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