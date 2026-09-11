Telugu

బియ్యం నీటిని ఇలా వాడితే ముఖం మెరిసిపోవడం పక్కా!

life Sep 11 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

చర్మ సంరక్షణ

బియ్యం కడిగిన నీటిని వృథా చేయకుండా స్కిన్‌కేర్‌లో ఉపయోగించవచ్చు. సరైన పద్ధతిలో వాడితే చర్మం తాజాగా, మృదువుగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

తయారీ విధానం

బియ్యాన్ని ముందుగా శుభ్రంగా కడిగి, కొంత నీటిలో నానబెట్టాలి. ఆ నీటిని వడకట్టి శుభ్రమైన గిన్నెలోకి తీసుకుంటే రైస్ వాటర్ సిద్ధం.

Image credits: Getty
Telugu

ఎలా వాడాలి?

ముందుగా ముఖాన్ని తేలికపాటి క్లెన్సర్‌తో శుభ్రం చేసుకోవాలి. తర్వాత కాటన్‌తో బియ్యం నీటిని ముఖానికి సున్నితంగా అప్లై చేయాలి.

Image credits: Getty
Telugu

ఎంతసేపు ఉంచాలి?

మొదటిసారి ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు కొద్దిసేపు మాత్రమే ఉంచుకోవాలి. చర్మానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకపోతే తర్వాత నీటితో ముఖాన్ని కడిగి మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

రోజూ వాడొచ్చా?

సాధారణంగా రైస్ వాటర్ ని రోజూ వాడొచ్చు. కానీ చర్మం సున్నితంగా ఉంటే ఉపయోగించే ముందు ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిది.

Image credits: unsplash
Telugu

ఇలా చేయకూడదు

పులిసిన లేదా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచిన బియ్యం నీటిని ముఖానికి నేరుగా రాయకూడదు. దుర్వాసన, రంగు మారడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వాటిని ఉపయోగించవద్దు.

Image credits: unsplash
Telugu

జాగ్రత్త అవసరం

బియ్యం నీరు స్కిన్‌కేర్‌కు ఒక ఇంటి చిట్కా మాత్రమే. అలెర్జీ, దురద, మంట అనిపిస్తే వెంటనే వాడటం ఆపేయాలి.

Image credits: Freepik

Anklet Designs: ఈ పట్టీలు చూస్తే ఎవరైనా ఫిదా అయిపోవాల్సిందే

Gold Anklets: బంగారు పట్టీలు చూశారా ఎంతలా మెరిసిపోతున్నాయో

Silver Earrings: ఈ వెండి కమ్మలు చూస్తే ఎవ్వరైనా వావ్ అనాల్సిందే!

Pearl Ring: చేతుల అందాన్ని పెంచే ముత్యాల ఉంగరాలు.. చూసేయండి