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- Hair Care: నార్మల్ టీ కాదు.. ఈ ‘టీ’ వాటర్ వాడితే.. జుట్టు రాలడం కొద్ది రోజుల్లోనే తగ్గిపోతుంది..!
Hair Care: నార్మల్ టీ కాదు.. ఈ ‘టీ’ వాటర్ వాడితే.. జుట్టు రాలడం కొద్ది రోజుల్లోనే తగ్గిపోతుంది..!
Hair Care: జుట్టు విపరీతంగా రాలిపోతుందా? జుట్టు రాలుతుందని ఖరీదైన షాంపూలు, నూనెలు వాడుతున్నారా? అవేమీ లేకుండా కూడా కేవలం టీ నీటితో.. జుట్టు రాలడం తగ్గించొచ్చు.
Hair Care
ఈ రోజుల్లో కాలుష్యం, ఒత్తిడి, రసాయనాలతో కూడిన షాంపూల వల్ల జుట్టు రాలడం, జిడ్డుగా మారడం, నిర్జీవంగా కావడం చాలామంది ఎదుర్కొనే ప్రధాన సమస్యలు. జుట్టు సంరక్షణ కోసం మార్కెట్లో దొరికే ఖరీదైన హెయిర్ సీరమ్లు, ట్రీట్మెంట్ల కంటే మన వంటగదిలో దొరికే సహజ సిద్ధమైన ‘టీ ఆకులు’ అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉండే టీ ఆకులతో ఇంట్లోనే సులభంగా తయారుచేసుకునే 'హెయిర్ రిన్స్' కుదుళ్లను బలోపేతం చేసి, జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరిగేందుకు దోహదపడతాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయం టీ తాగిన తర్వాత మిగిలే కాషాయం లేదా ప్రత్యేక టీ ఆకులతో మీ జుట్టుకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గ్రీన్ టీ హెయిర్ రిన్స్ :
గ్రీన్ టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ‘కాటెచిన్’ఎక్స్ట్రాక్ట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
ఉపయోగాలు: సూర్యుని నుండి వచ్చే హానికరమైన యూవీ కిరణాల వల్ల జుట్టు ప్రొటీన్లు దెబ్బతినకుండా గ్రీన్ టీ కాపాడుతుంది. జుట్టు బాగా పెరగడానికి, మామిడి పొర ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి గ్రీన్ టీ రిన్స్ ఎంతో ఉత్తమం.
బ్లాక్ టీ హెయిర్ రిన్స్
బ్లాక్ టీలో కేఫిన్, పాలీఫెనాల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఉపయోగాలు: జుట్టు జిడ్డుగా మారే సమస్య ఉన్నవారికి బ్లాక్ టీ రిన్స్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది కుదుళ్లను శుభ్రపరిచి తాజాదనాన్ని ఇస్తుంది. అయితే నల్లటి జుట్టు ఉన్నవారికి ఇది చాలా మంచిది, ఎందుకంటే బ్లాక్ టీ జుట్టుకు సహజమైన నలుపు రంగును అందిస్తుంది.
3. రోజ్మేరీ టీ హెయిర్ రిన్స్ :
రోజ్మేరీ నిజానికి టీ ఆకు కాకపోయినప్పటికీ, హెయిర్ కేర్ విభాగంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
ఉపయోగాలు: జుట్టు తీవ్రంగా రాలుతున్న వారికి రోజ్మేరీ ఒక వరప్రసాదం. ఇది కుదుళ్లలో రక్తప్రసరణను పెంచి జుట్టు తిరిగి పెరిగేలా చేస్తుంది.
తయారీ విధానం: 1-2 స్పూన్ల ఎండిన లేదా తాజా రోజ్మేరీ ఆకులను 2 కప్పుల నీటిలో వేసి 5-10 నిమిషాలు మరిగించాలి. నీరు చల్లారిన తర్వాత వడకట్టి జుట్టు చివర్ల వరకు అప్లై చేయాలి.
చమోమిలే టీ హెయిర్ రిన్స్ :
చమోమిలే టీ మొక్క కండిషనింగ్ గుణాలకు పేరుగాంచింది.
ఉపయోగాలు: ఇది జుట్టును మెత్తగా, కాంతివంతంగా మారుస్తుంది. ఇది సహజమైన గోల్డెన్ షైన్ను ఇస్తుంది. కుదుళ్ల ఆరోగ్యం, కండిషనింగ్ కోసం కూడా దీనిని వాడవచ్చు.
ఎలా ఉపయోగించాలి?
ముందుగా మీ రెగ్యులర్ షాంపూతో తలస్నానం చేసి తలను శుభ్రం చేసుకోవాలి.
పైన పేర్కొన్న టీ డికాషన్ లేదా వాటర్ను బాగా చల్లారనివ్వాలి.
షాంపూ చేసిన తర్వాత ఈ చల్లటి టీ నీళ్లను చివరిగా తలపై పోసుకుంటూ కుదుళ్లను 2-3 నిమిషాలు మసాజ్ చేయాలి.
మళ్లీ నీళ్లతో కడగనవసరం లేదు, తువ్వాలుతో తేలికగా తుడుచుకుంటే సరిపోతుంది.
ఈ సహజ సిద్ధమైన చిట్కాలు క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే కెమికల్స్ లేకుండానే మీ జుట్టు ఒత్తుగా, ఆరోగ్యంగా మారుతుంది!