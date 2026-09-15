Mangalsutra Designs: కాటన్ చీరలకు సూటయ్యే మంగళసూత్రం డిజైన్లు

కాటన్ లాంటి సింపుల్ చీరలు ధరించినప్పుడు ఎలాంటి నల్లపూసలు ధరించాలో అర్థం కావడం లేదా? ఇలాంటి సింపుల్ నల్లపూసలు చాలా బాగుంటాయి.
కాటన్ చీరలతో పాటు మినిమల్ బ్లాక్ బీడ్స్ మంగళసూత్రం వేసుకోవచ్చు. ఇది చూడటానికి చాలా పర్ఫెక్ట్గా కనిపిస్తుంది. రోజూవారీ వాడకానికి ఇది చాలా మంచి ఆప్షన్.
మీకు మరీ బరువుగా కాకుండా, తేలికైన మంగళసూత్రం కావాలంటే గోల్డ్ ఫినిష్ ఉన్నదాన్ని ప్రయత్నించవచ్చు. ఈ మంగళసూత్రం ఆఫీసులకు వేసుకుని వెళ్లడానికి చాలా బాగుంటుంది.
మీరు ఫ్లోరల్ అంటే పువ్వుల ఆకారంలో ఉండే మంగళసూత్రం తీసుకోవచ్చు. ఈ మంగళసూత్రం ప్రింటెడ్ లేదా ప్లెయిన్ కాటన్ చీరలపై మీకు ట్రెండింగ్, ఫ్రెష్ లుక్ను ఇస్తుంది.
కాటన్ చీరలపై పొడవాటి మంగళసూత్రం బదులు షార్ట్ లెంగ్త్ ఉన్నది తీసుకోవచ్చు. ఈ చిన్న మంగళసూత్రం మెడకు హత్తుకున్నట్లు ఉండి, నెక్లెస్ లాగా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
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