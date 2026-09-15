ఫ్లోరల్ ప్రింట్, పింక్ బోర్డర్ తో ఉన్న ఈ వైట్ కాటన్ శారీ మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. రోజంతా కట్టుకొని ఉన్న సౌకర్యంగా, హాయిగా అనిపిస్తుంది.
మల్టీ కలర్ లైన్స్ తో ఉన్న ఈ లినెన్ ఫ్యాబ్రిక్ శారీ లైట్ వెయిట్ లో వస్తుంది. ఆఫీసులకు, చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకు కట్టుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది.
పింక్ ఫ్యాబ్రిక్ పై వైట్ పెయింట్ బోర్డర్ ఉన్న ఈ శారీ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. సింపుల్ గా ఉంటూనే అందంగా కనిపించాలనుకుంటే ఇలాంటి డిజైన్స్ తీసుకోవచ్చు.
మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునేవారికి స్ట్రాప్డ్ బ్లౌజ్, లీఫ్ ప్రింట్ శారీ మంచి ఎంపిక. ఇది స్టైల్గా, సౌకర్యంగా ఉంటుంది. బడ్జెట్ లో వస్తుంది.
ప్లెయిన్ శారీతో, ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్ కాంబినేషన్ సూపర్ గా ఉంటుంది. ఇలాంటి ఖాదీ చీరలు వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి.
షిఫాన్ చీరలు చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి. చాలా తేలికగా ఉంటాయి. డైలీవేర్ కి ఈ శారీస్ బెస్ట్ ఆప్షన్.
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