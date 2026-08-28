Lifestyle: కూల్ వాటర్ తాగితే జలుబు అవుతుందా.? అసలు మ్యాటరేంటంటే.?
Lifestyle: వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలా ఇళ్లలో ఫ్రిజ్లో నీళ్లు పెట్టడం తగ్గిస్తారు. చల్లని నీళ్లు తాగితే జలుబు వస్తుందని చాలామంది నమ్ముతారు. అయితే ఇందులో నిజం ఎంత ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
జలుబు ఎందుకు వస్తుంది.?
సాధారణ జలుబు అనేది ఒక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇది ప్రధానంగా ముక్కు, గొంతు, పై శ్వాసనాళాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. 200కు పైగా రకాల వైరస్లు జలుబుకు కారణం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిలో రైనోవైరస్ (Rhinovirus) ముఖ్యమైనది. జలుబు వచ్చినప్పుడు ముక్కు కారడం, తుమ్ములు, గొంతు నొప్పి, ముక్కు దిబ్బడ, దగ్గు వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. సాధారణంగా వైరస్ సోకడం వల్లే ఈ సమస్య వస్తుంది.
చల్లని నీళ్లు తాగితే జలుబు వస్తుందా.?
చల్లని నీళ్లు తాగడం వల్ల నేరుగా జలుబు రాదని వైద్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. నిపుణుల ప్రకారం సాధారణ జలుబుకు ప్రధాన కారణం వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్. అందువల్ల ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తులు సాధారణ పరిస్థితుల్లో తమకు నచ్చిన ఉష్ణోగ్రతలోని నీటిని తాగవచ్చు. కేవలం చల్లని నీరు తాగడం వల్ల జలుబు వస్తుందని చెప్పడానికి సరైన ఆధారాలు లేవు.
మరి చల్లని నీటితో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటాయా.?
చాలా చల్లగా ఉన్న నీటిని తాగడం వల్ల కొంతమందికి మాత్రం గొంతులో అసౌకర్యం కలగవచ్చు. గొంతు నొప్పి, గరగర, సెన్సిటివిటీ పెరగడం వంటి సమస్యలు కనిపించవచ్చు. ఇప్పటికే గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నవారికి లేదా అలర్జీ సమస్యలు ఉన్నవారికి చల్లని నీరు ఇబ్బందిని మరింత పెంచే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే దీనిని జలుబుకు ప్రత్యక్ష కారణంగా భావించడం సరైనది కాదు. అంటే.. చల్లని నీరు తాగిన వెంటనే జలుబు వచ్చిందంటే, నీళ్ల వల్లే జలుబు వచ్చిందని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పటికే శరీరంలో వైరస్ ప్రభావం ఉండి ఉండవచ్చు.
జలుబు రాకుండా ఎలా జాగ్రత్తపడాలి.?
జలుబు నుంచి రక్షించుకోవాలంటే చల్లని నీటిని పూర్తిగా మానేయడం కంటే వైరస్ వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడంపై దృష్టి పెట్టడం ముఖ్యం. భోజనం చేసే ముందు, తర్వాత చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. జలుబు, దగ్గుతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు చాలా దగ్గరగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి. తగినంత నిద్ర పోవాలి, పోషకాలు ఉన్న సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవాలి. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించాలి, తరచూ ముఖాన్ని, ముక్కును, కళ్లను చేతులతో తాకకుండా ఉండాలి. ఇలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ల ముప్పును తగ్గించుకోవచ్చు.
ఈ లక్షణాలు ఉంటే మాత్రం వైద్యుడిని సంప్రదించాలి
సాధారణ జలుబు చాలా సందర్భాల్లో కొన్ని రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది. అయితే జలుబుతో పాటు తీవ్రమైన జ్వరం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, ఎక్కువ రోజులు తగ్గని దగ్గు వంటి లక్షణాలు ఉంటే నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. లక్షణాలు ఎక్కువ కాలం కొనసాగినా, ఆరోగ్య పరిస్థితి మరింత దిగజారినా వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది. మొత్తంగా చెప్పాలంటే.. చల్లని నీళ్లు తాగడం వల్ల నేరుగా జలుబు రాదు. జలుబుకు ప్రధాన కారణం వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్. అయితే గొంతు సెన్సిటివిటీ లేదా ఇప్పటికే ఉన్న గొంతు సమస్యల కారణంగా కొంతమందికి చల్లని నీరు అసౌకర్యాన్ని కలిగించవచ్చు. కాబట్టి మీ శరీరానికి అనుకూలంగా ఉండే ఉష్ణోగ్రతలో నీటిని తాగడం మంచిది.