ఖర్జూరాలు ప్రతిరోజూ తింటే మన శరీరంలో జరిగే మార్పులు ఇవే
Dates: ఖర్జూర పండ్లను చూస్తే తినేయాలనిపిస్తుంది. వాటిని రోజూ తింటే మన శరీరంలో ఎన్ని మార్పులు వస్తాయో తెలుసా? మన ఆరోగ్యానికి అత్యవసరమైన ఎన్నో పోషకాలు ఈ ఖర్జూరాల నుంచి అందుతాయి.
ఖర్జూరం తినడం వల్ల లాభాలేంటి?
ఖర్జూరాలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఖర్జూరాల్లో ఫైబర్, విటమిన్లు (విటమిన్ సి, బి-విటమిన్లు), మినరల్స్ (పొటాషియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం), యాంటీఆక్సిడెంట్లు వంటి పోషకాలు నిండుగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కలిసి శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.
ఖర్జూరాల్లో గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్, సుక్రోజ్ వంటి సహజ చక్కెరలు ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. అలాగే, ఖర్జూరాలు తింటే రాత్రిపూట బాగా నిద్ర పడుతుంది. ఎందుకంటే ఇవి మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్ విడుదలకు సహాయపడతాయి.
ఖర్జూరాల్లో కరిగే, కరగని ఫైబర్ (డైటరీ ఫైబర్) అధికంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. రోజూ ఖర్జూరాలు తింటే జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
ఎముకలు బలంగా
ఎముకల బలానికి కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్ చాలా అవసరం. ఈ మినరల్స్ ఖర్జూరాల్లో సమృద్ధిగా దొరుకుతాయి. రోజూ ఖర్జూరాలు తినడం వల్ల ఆస్టియోపొరోసిస్ వంటి సమస్యలను దూరం చేసుకోవచ్చు.
ఖర్జూరాల్లో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటును నియంత్రించి, గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. దీనివల్ల పక్షవాతం ముప్పు కూడా తగ్గుతుంది. వీటిలోని ఫైబర్ కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తుంది.
ఐరన్ లోపం రాదు
ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తికి ఐరన్ చాలా అవసరం. ఖర్జూరాల్లో ఈ ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. రోజూ ఖర్జూరాలు తినడం వల్ల ఐరన్ లోపం వల్ల వచ్చే రక్తహీనతను నివారించవచ్చు.
ఖర్జూరాల్లోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు మెదడులో వాపు, ఆక్సిడేటివ్ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. రోజూ వీటిని తినడం వల్ల జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత మెరుగుపడతాయి. మెదడు ఆరోగ్యం మొత్తం మీద బాగుంటుంది.
ఖర్జూరాల్లో కేలరీలు తక్కువ, ఫైబర్ ఎక్కువ. అందువల్ల కొన్ని తిన్నా కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. దీనివల్ల అనవసరమైన స్నాక్స్ తినడం తగ్గుతుంది. జీవక్రియ కూడా మెరుగుపడుతుంది.