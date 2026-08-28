రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే గ్యాస్, బద్ధకం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు కూడా మందగిస్తుంది.
నిపుణుల ప్రకారం రాత్రి సమయంలో నారింజ పండును తినకూడదు. ఇది సిట్రస్ ఫ్రూట్ కాబట్టి, ఎసిడిటీ, ఛాతీలో మంట పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ద్రాక్షలో చక్కెర శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. రాత్రిపూట వీటిని తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
జామపండులో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం. దీన్ని రాత్రిపూట తింటే కడుపులో అసౌకర్యంగా అనిపించవచ్చు.
రాత్రిపూట మామిడిపండు తింటే శరీరంలో వేడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే బరువు కూడా పెరగవచ్చు.
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