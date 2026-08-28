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రాత్రిపూట ఈ పండ్లను తినకపోవడమే మంచిది!

life Aug 28 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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అరటి పండు

రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే గ్యాస్, బద్ధకం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు కూడా మందగిస్తుంది.

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నారింజ పండు

నిపుణుల ప్రకారం రాత్రి సమయంలో నారింజ పండును తినకూడదు. ఇది సిట్రస్ ఫ్రూట్ కాబట్టి, ఎసిడిటీ, ఛాతీలో మంట పెరిగే అవకాశం ఉంది.

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ద్రాక్ష

ద్రాక్షలో చక్కెర శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. రాత్రిపూట వీటిని తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.

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జామపండు

జామపండులో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం. దీన్ని రాత్రిపూట తింటే కడుపులో అసౌకర్యంగా అనిపించవచ్చు.

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మామిడిపండు

రాత్రిపూట మామిడిపండు తింటే శరీరంలో వేడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే బరువు కూడా పెరగవచ్చు.

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