Baking Soda: రాత్రంతా ఫ్రిజ్ లో బేకింగ్ సోడా పెడితే.. జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే..!
Baking Soda: బేకింగ్ పౌడర్ ని చాలా మంది చాలా రకాల వంటల్లో వాడుతూ ఉంటారు. కానీ, ఇదే బేకింగ్ పౌడర్ ని ఫ్రిజ్ లో దుర్వాసన తొలగించడానికి, ఫ్రిజ్ ని శుభ్రంగా ఉంచడానికి వాడతారని మీకు తెలుసా?
బేకింగ్ సోడాతో మ్యాజిక్..
రోజూ ఫ్రిజ్ తలుపు తీయగానే రకరకాల ఆహార పదార్థాలు కలగలిసి వచ్చే ఒక వింతైన దుర్వాసన మీ మూడ్ను పాడుచేస్తోందా? మసాలాల వాసన పాల బాటిల్కు పట్టుకుని, ఐస్క్రీమ్ తింటుంటే ఉల్లిపాయ ఫ్లేవర్ వస్తోందా? ఈ తిప్పలన్నింటికీ స్వస్తి చెప్పే ఒక సీక్రెట్ మ్యాజిక్ ట్రిక్ మన వంటగదిలోనే ఉందనే విషయం మీకు తెలుసా? అదే.. బేకింగ్ సోడా. దీనిని వాడి.. ఫ్రిజ్ లో వాసనకు చెక్ పెట్టొచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం..
బేకింగ్ సోడా ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఆమ్ల సమతుల్యత: పాలు, మాంసం, చెడిపోయిన ఆహారం విడుదల చేసే దుర్వాసనలు ఆమ్ల స్వభావం (Acidic) కలిగి ఉంటాయి. క్షార గుణం (Alkaline) ఉన్న బేకింగ్ సోడా ఆ ఆమ్ల అణువులను రసాయనికంగా సమతుల్యం చేసి దుర్వాసనను మూలం నుంచే తొలగిస్తుంది.
వాసనను పీల్చుకుంటుంది: రూమ్ ఫ్రెష్నర్లలాగా ఇది వాసనను కప్పిపుచ్చదు (Masking). గాలిలోని దుర్వాసన అణువులను పీల్చుకుని గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది.
ఫ్రిజ్లో ఎలా పెట్టాలి?
ఓపెన్ గిన్నె: ప్యాకెట్ను మూసి ఉంచకుండా, ఒక చిన్న గిన్నెలో 3-4 చెంచాల బేకింగ్ సోడా వేసి మూత లేకుండా ఉంచాలి.
ఉంచాల్సిన స్థలం: ఫ్రిజ్ మధ్య షెల్ఫ్లో గాలి తిరిగే చోట ఉంచాలి.
సమయం: రాత్రికి రాత్రే మార్పు కనిపిస్తుంది; 1-3 రోజుల్లో దుర్వాసన పూర్తిగా పోతుంది.
ఇతర ఉపయోగాలు
తేమ నివారణ: ఫ్రిజ్లోని అధిక తేమను పీల్చుకుని బూజు (Mold) పట్టకుండా చూస్తుంది.
ఫ్లేవర్ కాపాడుతుంది: ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వంటి ఘాటైన వాసనలు పాలు, స్వీట్లకు పట్టకుండా అడ్డుకుంటుంది.
పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు …
చెడిపోయిన ఆహారం: ఫ్రిజ్లో కుళ్ళిపోయిన పదార్థాలు ఉంటే ముందుగా వాటిని బయట పడేయాలి.
వంటల్లో వాడకూడదు: ఫ్రిజ్లో ఉంచిన బేకింగ్ సోడాను వంటల్లో వాడకూడదు (సింక్ లేదా టాయిలెట్ క్లీనింగ్కు వాడుకోవచ్చు).
ఎప్పుడు మార్చాలి?: ప్రతి 1-2 నెలలకొకసారి పాత సోడాను తీసేసి కొత్తది పెట్టాలి.