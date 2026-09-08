జుట్టుకు నూనె రాస్తున్నారా? ఈ తప్పులు చేస్తే జుట్టు పెరగడం కాదు రాలుతుంది
జుట్టు రాలిపోయే సమస్యతు బాధపడుతున్నవారు ఇప్పుడు ఎక్కువగానే ఉన్నారు. ఆధునిక కాలంలో జుట్టు సంరక్షణ పెద్ద సవాలనే చెప్పుకోవాలి. తలకు నూనె ఎప్పుడు, ఎంత, ఎలా రాసుకోవాలో కచ్చితంగా తెలియాలి. లేదంటే జుట్టు ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం ఖాయం.
జుట్టుకు నూనె ఎప్పుడు రాయకూడదు?
చాలామంది రాత్రి తలకు నూనె రాసుకుని పడుకునేవారు. ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసేవారు. కానీ, ఇది జుట్టు సంరక్షణకు సరైన పద్ధతి కాదని నిపుణులు అంటున్నారు. రాత్రంతా నూనె జుట్టులో ఉండటం వల్ల జుట్టుకు మంచి జరుగుతుందని అనుకోవడం పొరపాటు. ఎక్కువ సేపు నూనె ఉంటే, దానికి దుమ్ము, ధూళి, చెమట అంటుకుంటాయి. దీనివల్ల తలపై చర్మ సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే, రాత్రంతా నూనెతో పడుకునే బదులు, షాంపూ చేయడానికి కొద్దిసేపటి ముందు నూనె రాసుకోవడం ఉత్తమం.
పొడి జుట్టుకు నూనె రాయడం
చాలామంది తమది పొడి జుట్టు అని చెప్పి, ఇష్టమొచ్చినట్టు నూనె రాసేస్తుంటారు. నిజానికి దీని అవసరం లేదు. జుట్టును కొద్దిగా తడిపిన తర్వాత నూనె రాస్తే, అది కుదుళ్లకు సులభంగా పడుతుంది. ఎక్కువ నూనె వాడాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు.
షాంపూ చేయడానికి సుమారు 5 నుంచి 10 నిమిషాల ముందు, జుట్టుకు, కుదుళ్లకు కొద్దిగా నూనె రాయండి. నూనె రాసేటప్పుడు తల చర్మాన్ని గట్టిగా రుద్దకండి. గోళ్లతో గీరడం కూడా మానుకోండి. వేలికొనలతో నెమ్మదిగా మసాజ్ చేయండి. నూనె రాసిన కాసేపటి తర్వాత షాంపూతో జుట్టును శుభ్రంగా కడుక్కోండి.
ఎక్కువ నూనె వద్దు
జుట్టుకు నూనె రాయడమంటే దాన్ని జిడ్డుగా మార్చడం కాదు. తక్కువ మోతాదులో, సరైన సమయంలో, సరైన పద్ధతిలో నూనె వాడటం ముఖ్యం. రాత్రంతా నూనె రాసుకుని పడుకునే అలవాటు మీకుంటే, ఇకపై షాంపూకి కొన్ని నిమిషాల ముందు నూనె రాసే పద్ధతిని ప్రయత్నించండి. మీ జుట్టు, చర్మ తత్వానికి సరిపోయే హెయిర్ కేర్ పద్ధతులను పాటించండి.