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- Janmashtami 2026: కృష్ణాష్టమికి ముందే ఈ 5 వస్తువులు ఇంటికి తెచ్చుకుంటే మీరు అనుకున్నది జరుగుతుంది
Janmashtami 2026: కృష్ణాష్టమికి ముందే ఈ 5 వస్తువులు ఇంటికి తెచ్చుకుంటే మీరు అనుకున్నది జరుగుతుంది
Janmashtami 2026: కృష్ణాష్టమిని శ్రీకృష్ణుడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా నిర్వహించుకుంటాము. ఈ పండుగకు ముందే కొన్ని వస్తువులు ఇంటికి తెచ్చుకుంటే ఎన్నో శుభాలు కలుగుతాయి. ఆ వస్తువులేంటో తెలుసుకోండి.
వేణువు, ఆవు దూడ బొమ్మ
శ్రీకృష్ణుడికి అత్యంత ఇష్టమైన వస్తువుల్లో వేణువు ఒకటి. అందుకే, జన్మాష్టమికి ముందే ఒక చెక్క వేణువును ఇంటికి తెచ్చి పూజ గదిలో పెట్టాలి. ఇది కుటుంబంలో ప్రేమ, మాధుర్యం, సామరస్యానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు.
శ్రీకృష్ణుడికి గోసేవ అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే, ఆవు-దూడ బొమ్మను లేదా ఫొటోను ఇంటికి తెచ్చి కృష్ణుడి విగ్రహం దగ్గర పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో సుఖశాంతులు, ఐశ్వర్యం వెల్లివిరుస్తాయని నమ్ముతారు.
శ్రీయంత్రం
తులసి మొక్క
శ్రీకృష్ణుడు, విష్ణుమూర్తికి తులసి అంటే ఎంతో ఇష్టం. మీ ఇంట్లో తులసి మొక్క లేకపోతే, జન્మాష్టమికి ముందే తెచ్చి నాటండి. కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టేటప్పుడు తులసి దళం సమర్పించడం చాలా శుభప్రదం.
జన్మాష్టమి రోజు రాత్రి కృష్ణుడు జన్మించే సమయంలో నెయ్యి దీపం వెలిగించడం సంప్రదాయం. అందుకే, పూజకు ముందే స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యిని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. దీపం వెలుగుకు, పవిత్రతకు చిహ్నం. పండుగకు ముందే ఇల్లు, పూజ గదిని శుభ్రం చేసుకుని, లడ్డూ గోపాలుడికి బట్టలు, అలంకరణ వస్తువులు, నైవేద్యం సిద్ధం చేసుకోవాలి.