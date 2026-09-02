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Jhumka: చీరలు, లెహంగాల మీదకు అదిరిపోయే జుంకా డిజైన్లు

life Sep 02 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterst
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కుందన్ జుంకా..

ఇలాంటి జుంకాలు మంచి లుక్ ఇస్తాయి. పట్టు చీరల మీదకు మరింత గ్రేస్ ఫుల్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: pinterst
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చాంద్ బాలీ..

చీరల మీదకు చాంద్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్ అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తాయి.  చాలా గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: pinterst
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ఫ్లోరల్ జుంకాలు..

పువ్వు ఆకారంలో ఉండే స్టడ్ కి.. మ్యాచింగ్ మాటీలతో సహా ఈ జుంకాలు ఉంటాయి. ఈ మధ్య బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.

Image credits: pinterst
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గోల్డ్ జుంకాలు..

పట్టు చీరల మీదకు ఇలాంటి గోల్డ్ జుంకాలు చాలా అందంగా ఉంటాయి.  ఈ డిజైన్ కూడా మరింత అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Suneraa Jewells
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మీనాకారీ జుంకాలు..

మీకు లైట్ వెయిట్ లో జుంకాలు కావాలి అంటే.. ఇలాంటి మీనాకారీ జుంకాలు ట్రై చేయచ్చు. తేలికగా ఉంటాయి. ట్రెండీ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: chat gpt

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