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Black Beads: నల్లపూసలకు మ్యాచింగ్ బ్రేస్లేట్ డిజైన్లు.. చూసేయండి

life Sep 02 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Kalyani Jewellers
Telugu

సింపుల్ చైన్ కి నల్లపూసలు..

మొత్తం ప్లెయిన్ చైన్ ఉంటుంది.  మధ్యలో నల్లపూసలు ఉంటాయి. చైన్, బ్రేస్లేట్ రెండూ ఒకే డిజైన్ లో ఉంటాయి.

Image credits: Kalyani Jewellers
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గ్రాండ్ లుక్..

మీకు నల్లపూసల చైన్, బ్రేస్లేట్ రెండూ కాస్త గ్రాండ్ లుక్ కావాలి అంటే ఇలాంటి డిజైన్ ట్రై చేయచ్చు. వైట్ స్టోన్స్ మంచి లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Kalyani Jewellers
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నల్లపూసల డిజైన్..

ప్లెయిన్ చైన్ కి కింద నల్లపూసలు, చిన్న లాకెట్ వేలాడదీసి ఉంటుంది.  మ్యాచింగ్ బ్రేస్లేట్ మంచి లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Kalyani Jewellers
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నల్లపూసలకు ముత్యాల టచ్..

నల్లపూసలు గోల్డ్ చైన్ కి అక్కడక్కడ ముత్యాల టచ్ ఇచ్చారు. మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Kalyani Jewellers
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లైట్ వెయిట్ డిజైన్..

తక్కువ బడ్జెట్ లో మంచి నల్లపూసలు కావాలి అంటే.. ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.  తక్కువ బరువులోనే ఈజీగా లభిస్తుంది.

Image credits: Kalyani Jewellers
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గోల్డ్ పూసలతో..

ఇలాంటి నల్లపూసల డిజైన్ చాలా ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.  నల్లపూసలు, గోల్డ్ పూసల కాంబినేషన్ లో ఉంటుంది. మ్యాచింగ్ బ్రేస్లేట్ మరింత మంచి లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Kalyani Jewellers

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