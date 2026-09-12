Chitti Mutyalu Mutton Pulav: వీకెండ్ సెట్ చేసే టాప్ నాచ్ మటన్ పులావ్..
Chitti Mutyalu Mutton Pulav: వీకెండ్ లో మటనో, చికెనో, చేపలో ఉండాల్సిందే. అయితే ఈసారి ఆదివారం లంచ్లోకి మటన్తో పులావ్ చేసేయండి. ఎప్పుడూ చేసే బాస్మతీ రైస్ తో కాకుండా చిట్టి ముత్యాలతో చేస్తే ఇంకా అదిరిపోద్ది. రెసిపీ చూసేద్దామా.
కావాల్సిన పదార్థాలు
కావాల్సిన పదార్థాలు మటన్ ఉడికించడానికి చిట్టి ముత్యాలు బియ్యం – 2 కప్పులు (గంటసేపు నానబెట్టాలి), ఫ్రెష్ కొబ్బరి మసాలా పేస్ట్, తాజా గరం మసాలా పొడి.
ముందుగా మసాలాలు సిద్ధం చేసుకోవాలి. పచ్చి కొబ్బరి – ⅓ కప్పు, గసగసాలు – 1 టేబుల్ స్పూన్, పచ్చిమిర్చి – 2–3 మిక్సర్ లో వేసి కొబ్బరి పేస్టు చేసుకోవాలి. మరో మిక్సర్ లో దాల్చిన చెక్క – 2½ అంగుళాలు, యాలకులు – 6–7, లవంగాలు – 7–8, మరాఠీ మొగ్గ – 1, స్టార్ అనీస్ – 1, మరాఠీ మొగ్గ – 1 వేసి మసాలా పొడి రెడీ చేసుకోవాలి.
మటన్ ఉడకబెట్టుకోవాలి
ఇప్పుడు అరకిలో మటన్ను శుభ్రంగా కడిగి దాంట్లో పచ్చిమిర్చి 2–3, ఉప్పు – తగినంత, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ – 1 టేబుల్ స్పూన్, నీళ్లు – 2 కప్పులు పోసి 5-6 విజిల్స్ వచ్చే వరకూ 80 శాతం ఉడికించాలి. ఉడికాక తీసుకుని మటన్ స్టాక్ సపరేట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
అడుగంటకుండా కలపాలి
ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో నూనె, నెయ్యి వేసి వేడయ్యాక ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.దాంట్లోనే 2 టమాటాల ముక్కలు వేసుకోవాలి. తగినంత ఉప్పు, కొత్తిమీర, పుదీనా వేసి అల్రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసలా పొడి వేసుకోవాలి. మసాలా పొడి మాడనివ్వకూడదు.కాస్త మగ్గాక...ఇప్పుడు కొబ్బరి పేస్టు వేసుకోవాలి. దీంట్లో నూనె పైకి తేలే వరకూ కలుపుతూ ఉండాలి. లేదంటే అడుగంటి పోతుంది.
దీనికి మటన్ స్టాక్ అదనపు రుచి ఇస్తుంది
ఇప్పుడు ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న మటన్ కూడా వేసి కలపాలి. దాంట్లో చిట్టి ముత్యాల రైస్ వేసుకోవాలి. బియ్యంలో తడి ఆరే వరకు ఉంచి దాంట్లో మిగిలిన మటన్ స్టాక్ వేసుకోవాలి. గుర్తుంచుకోండి...రెండు కప్పుల బియ్యానికి ఎప్పటిలానే 4 కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఒకవేళ మటన్ స్టాక్ కప్పు మిగిలితే..మూడు కప్పుల మామూలు నీళ్లు పోసుకోండి. అందులో కాస్త మళ్లీ కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకోవాలి. మీ రుచికి తగ్గట్టు ఉప్పు చూసుకుని ఉడుకు పడుతున్న టైంలో కుక్కర్ మూత పెట్టేయాలి. 3 విజిల్స్ వస్తే సరి. స్టీం పోయేంతవరకూ ఉంచి మూత తీయండి. నెమ్మదిగా కలిపి కరిగించిన నెయ్యి పోయండి. అంతే...వేడి వేడి చిట్టి ముత్యాల మటన్ పలావ్ రెడీ.
రెస్టారెంట్ స్టైల్ మటన్ పులావ్
ఆదివారం లంచ్, గెట్టుగెదర్, పార్టీలు ఏదైనా స్పెషల్ డేకి చిట్టి ముత్యాలు మటన్ పులావ్ మంచి ఆప్షన్. ఒకసారి ఈ విధంగా చేసి చూస్తే ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ స్టైల్ మటన్ పులావ్ రుచి టేస్ట్ చేయొచ్చు.