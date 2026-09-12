Mangalsutra Designs: ఆఫీస్ వేర్ కి పర్ఫెక్ట్ గా సూటయ్యే మంగళసూత్రాలు

లైట్ వెయిట్ చైన్ కి.. మధ్యలో నల్లపూసలను హైలెట్ చేసి.. కింద డైమండ్ లాకెట్ జత చేశారు. మెడలో చాలా అందంగా కనపడుతుంది.
ఇలాంటి నల్లపూసలు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. మధ్యలో రెండు ముత్యాలు అమర్చారు. అక్కడక్కడ నల్లపూసలు ఉంటాయి.
ఈ నల్లపూసల గొలుసుకు అక్కడ అక్కడ నల్లపూసలు ఉంటాయి. మధ్యలో.. ముత్యాల లాకెట్ ని హైలెట్ చేశారు.
ఇలాంటి నల్లపూసలు.. మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. ఇవి చీరల మీదకు కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి.
ఇలాంటి నల్లపూసల గొలుసు ట్రెండీ లుక్ ఇస్తుంది. ఇలాంటి చైన్స్ కి లాకెట్ హైలెట్ అవుతుంది.
సన్నని చైన్ తో ఉన్న ఈ నల్లపూసలు డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. ఆఫీస్ వేర్ కి బాగుంటాయి. చాలా తేలికగా కూడా ఉంటాయి.
ఇలాంటి నల్లపూసల డిజైన్ మంచి మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. వెస్ట్రన్ దుస్తులకు కూడా ఇది సూట్ అవుతుంది.
ఇలాంటి మంగళ సూత్రం డిజైన్ చాలా మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఎలాంటి దుస్తులకు అయినా బాగా సూట్ అవుతుంది.
ఇలాంటి నల్లపూసల డిజైన్ మీకు మంచి లుక్ ఇస్తుంది. డైలీవేర్ తో పాటు.. పార్టీవేర్ కి కూడా బాగుంటుంది.
Soft Chapati Tips: ఈ సింపుల్ టిప్స్ తో దూదిలాంటి మెత్తటి చపాతీలు రెడీ!
Gold Bali Earrings: డైలీవేర్ కి 2 గ్రాముల్లో బాలీ ఇయర్ రింగ్స్
Gold Nose Pin: అరగ్రాములో వచ్చే అందమైన ముక్కుపుడక డిజైన్లు ఇవిగో!
Rice Water: బియ్యం నీటిని ఇలా వాడితే ముఖం మెరిసిపోవడం పక్కా!