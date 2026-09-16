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- Rainbow : ఇంద్రధనుస్సు ఎప్పుడూ వంగే ఎందుకు కనిపిస్తుంది? దీని వెనక ఇంత సైన్స్ దాగుందా..!
Rainbow : ఇంద్రధనుస్సు ఎప్పుడూ వంగే ఎందుకు కనిపిస్తుంది? దీని వెనక ఇంత సైన్స్ దాగుందా..!
ఇంద్రధనుస్సు ఎప్పుడూ వంగిపోయే ఎందుకు కనిపిస్తుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? నిజానికి ఇంద్రధనుస్సు సగం వృత్తం కాదు, అదొక పూర్తి వృత్తం. వాన చినుకులు, సూర్యరశ్మి, మన చూపు.. ఈ మూడింటి మధ్య ఉండే కోణమే దీనికి సగం వృత్తంగా చూపిస్తాయి.
ఇంద్రధనుస్సు ఎందుకు వంగి కనిపిస్తుంది?
వర్షం పడిన తర్వాత సూర్యుడు వస్తే ఆకాశంలో అందమైన రంగురంగుల హరివిల్లు కనిపిస్తుంది. ఇది కనిపిస్తే చాలు చిన్నారులు, అమ్మాయిలు మురిసిపోతారు… వాళ్లూవీళ్లని కాదు ప్రతిఒక్కరు ఇష్టపడతారు. అయితే ఇంద్రధనుస్సును చూసిన చాలామందికిి ఓ డౌట్ వస్తుంది.. ఇది స్ట్రెయిట్ గా కాకుండా విల్లులా ఎందుకు వంగి ఉంటుంది? దీనివెనక దాగున్న సెన్స్ ఏంటి? అని.
అయితే మన కళ్లకు కనిపించేది అసలు ఇంద్రధనుస్సు కాదు… అది పూర్తి వృత్తాకారంలో ఉంటుంది. కానీ వాన చినుకుల్లోకి సూర్యకాంతి వెళ్లే విధానం, ఆ కాంతి మన కళ్లను చేరే కోణమే అర్థవృత్తాకారంలో కనిపించేలా చేస్తుంది. ఇలా కనిపించడం వెనకున్న ఆసక్తికర స్టోరీని తెలుసుకుందాం.
వాన చినుకు లోపల ఏం జరుగుతుంది?
సూర్యకాంతి వాన చినుకులోకి ప్రవేశించినప్పుడు దాని మార్గం కొద్దిగా వంగుతుంది. దీన్నే కాంతి వక్రీభవనం (Refraction) అంటారు. ఆ తర్వాత ఆ కాంతిలో కొంత భాగం చినుకు లోపల పరావర్తనం చెంది, మళ్లీ బయటకు వస్తుంది. బయటకు వచ్చేటప్పుడు కూడా కాంతి మళ్లీ వంగుతుంది.
అయితే సూర్యకాంతిలో చాలా రంగులు కలిసి ఉంటాయి… కానీ సాధారణంగా మన కంటికి కనిపించవు. కానీ వర్ష సమయంలో కాంతిలోని ఒక్కో రంగు ఒక్కో స్థాయిలో వంగడం వల్ల, అవి విడిపోయి అన్నీ కనిపిస్తాయి. అందుకే మనకు కాంతిలోని ఎరుపు, నారింజ, పసుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం, వంకాయ రంగుల్లా కనిపిస్తాయి.
ఇంద్రధనుస్సు విల్లులా ఎందుకు ఏర్పడుతుంది?
అసలు రహస్యం ఇక్కడే ఉంది. సూర్యుడు మన వెనుక ఉన్నప్పుడు, మన ముందున్న వాన చినుకుల నుంచి వచ్చే కాంతి ఒక నిర్దిష్ట కోణంలో మన కళ్లను చేరితేనే ఇంద్రధనుస్సు కనిపిస్తుంది. ప్రాథమిక ఇంద్రధనుస్సుకు ఈ కోణం సుమారు 42 డిగ్రీలు ఉంటుంది. ఈ 42 డిగ్రీల కోణం ఒకే దిశలో కాకుండా, మన చుట్టూ ఒక వృత్తంలా ఏర్పడుతుంది. అందుకే ఇంద్రధనుస్సు మనకు వంగిన విల్లులా కనిపిస్తుంది.
నిజానికి ఇంద్రధనుస్సు ఒక పూర్తి వృత్తం... అర్థవృత్తంలా ఎందుకు కనిపిస్తుంది?
ఈ విషయం తెలిస్తే మీరు ఇంకా ఆశ్చర్యపోతారు. మనం నేల మీద నిలబడి చూసినప్పుడు ఇంద్రధనుస్సు కింది భాగం కనిపించదు. అందుకే పైన కనిపించే భాగం మాత్రమే మనకు విల్లులా కనిపిస్తుంది.
అయితే సరైన వాతావరణంలో అంటే విమానం నుంచి చూస్తే పూర్తి వృత్తాకారంలో ఉండే ఇంద్రధనుస్సును చూడొచ్చు. జలపాతాలు లేదా నీటి తుంపర్లు ఎగిరే చోట కూడా సరైన కోణంలో చూస్తే పూర్తి వృత్తంలాంటి ఇంద్రధనుస్సు కనిపిస్తుంది. అయితే ఇలా వృత్తాకార ఇంద్రధనుస్సు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది.
ఇంకో ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంది. మీరు, మీ పక్కన నిలబడిన వ్యక్తి ఇద్దరూ ఒకే ఇంద్రధనుస్సును చూడలేరు! ఇంద్రధనుస్సు అనేది ఆకాశంలో ఒకే చోట ఉండే వస్తువు కాదు. సూర్యుడు, వాన చినుకులు, చూసే వ్యక్తి నిలబడిన ప్రదేశం.. వీటి ఆధారంగానే అది ఏర్పడుతుంది. మీరు కొన్ని అడుగులు పక్కకు జరిగినా, మీ కళ్లను చేరే కాంతిని సృష్టించే వాన చినుకుల అమరిక మారిపోతుంది. అందుకే ఒక్కొక్కరికీ ఇంద్రధనుస్సు కాస్త భిన్నంగా కనిపిస్తుంది.
ఇంద్రధనుస్సు ఎక్కడ ముగుస్తుందో కనిపెట్టలేమా?
ఇంద్రధనుస్సు "ముగింపు" ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి పరిగెత్తుకెళ్లి దాన్ని తాకలేము. ఎందుకంటే అది ఆకాశంలో ఉండే వస్తువు కాదు. సూర్యకాంతి + వాన చినుకు + మన చూపు + సరైన కోణం — ఈ నాలుగూ కలిస్తేనే మనకు ఇంద్రధనుస్సు కనిపిస్తుంది. అందుకే ఈసారి ఇంద్రధనుస్సు కనిపించినప్పుడు, "అక్కడొక రంగుల విల్లు ఉంది" అని మాత్రమే అనుకోకండి. మన కళ్లకు సరైన కోణంలో చేరే సూర్యకాంతిని, లక్షలాది వాన చినుకులు కలిసి సృష్టించే ఒక అద్భుతమైన ఆప్టికల్ మ్యాజిక్ ఈ ఇంద్రధనుస్సు!