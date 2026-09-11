- Home
- Feature
- Motivational Story: సక్సెస్ అవ్వాలంటే టాలెంట్ ఉంటే సరిపోదు, కావాల్సింది ఇదే, ప్రతి ఒక్కరూ చదవాల్సిన కథ ఇది..!
Motivational Story: సక్సెస్ అవ్వాలంటే టాలెంట్ ఉంటే సరిపోదు, కావాల్సింది ఇదే, ప్రతి ఒక్కరూ చదవాల్సిన కథ ఇది..!
Motivational Story: మనం విజయానికి దగ్గర అవుతుంటే... అందరూ సంతోషిస్తారు అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే, పక్కన ఉన్నవారే.. దానిని ఓర్వలేక ముంచేయాలని చూస్తారు. దానికి నిదర్శనమే ఈ కథ.
విజయం సాధించాలంటే కావాల్సింది ఏంటి?
జీవితం అనే చదరంగంలో విజయం సాధించాలంటే కేవలం ప్రతిభ ఉంటే సరిపోదు. ఆ ప్రతిభకు నిరంతర సాధన అనే పదును పెట్టాలి. అలాగే, మనం విజయ తీరాలకు చేరువవుతున్న కొద్దీ, మన చుట్టూ ఉండే ప్రపంచం, అప్పుడప్పుడు మన సొంతవారు కూడా మన ఎదుగుదలను చూసి ఓర్వలేకపోవచ్చు. కాబట్టి, ప్రతిభతో పాటు అప్రమత్తత, నిరంతర శ్రమ కూడా విజయానికి ఆయుధాలని చాటిచెప్పే కథే ఇది.
ప్రతి ఒక్కరూ చదవాల్సిన కథ...
పూర్వం ఒక రాజ్యంలో ఐదుగురు అత్యంత పరాక్రమవంతులైన యోధులు ఉండేవారు. వారు రాజు గారి కోసం ఎన్నో యుద్ధాలు చేసి, విజయాలు సాధించి పెట్టారు. కానీ, ఆ ఐదుగురిలో విక్రమ్ అనే యోధుడంటే రాజు గారికి ప్రత్యేకమైన అభిమానం. దానికి కారణం విక్రమ్ అసమానమైన కత్తిసాము నైపుణ్యం. యుద్ధంలో అతను తన కత్తితో శత్రువుపై దాడి చేస్తే, ఒక్క వేటుకే శత్రువు రెండు ముక్కలు కావాల్సిందే. అతని ఆ 'స్పెషల్' టాలెంట్ రాజు గారిని ముగ్ధుడ్ని చేసింది.
ఒకరోజు రాజు గారు ఆ ఐదుగురిని పిలిచి, తన రాజ్యంలో అత్యంత కీలకమైన 'సేనాధిపతి' పదవిని వారిలో ఒకరికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆ పదవికి అర్హుడిని తేల్చడానికి కొన్ని పరీక్షలు పెడతానని చెప్పారు. రాజు గారి మాటలు వినగానే, మిగిలిన నలుగురు యోధులకు విషయం అర్థమైపోయింది. పరీక్షలు ఏవైనా, విక్రమ్ తన కత్తి నైపుణ్యంతో విజయం సాధిస్తాడని, ఆ పదవి అతనికే దక్కుతుందని వారికి తెలుసు.
విక్రమ్ పట్ల అసూయతో రగిలిపోతున్న ఆ నలుగురు, అతనికి ఆ పదవి దక్కకుండా చేయడానికి ఒక కుటిల ప్లాన్ వేశారు. "విక్రమ్ టాలెంట్ అంతా అతని దగ్గర ఉన్న ఆ ప్రత్యేకమైన కత్తిలోనే ఉంది. దానిలో ఏదో మాయా శక్తి ఉంది. ఒకవేళ మనం ఆ కత్తిని దొంగిలిస్తే, పరీక్షలో అతను సామాన్యుడిలా మారిపోతాడు. అప్పుడు మనలో ఒకరికి పదవి దక్కుతుంది," అని నిర్ణయించుకున్నారు.
ప్లాన్ ప్రకారం, ఒకరోజు అర్థరాత్రి, గాఢ నిద్రలో ఉన్న విక్రమ్ గదిలోకి ఆ నలుగురు నిశ్శబ్దంగా ప్రవేశించారు. కత్తిని దొంగిలించి అక్కడి నుంచి జారుకోవాలని వారి ఉద్దేశం. కానీ, గదిలోకి వెళ్లి చూసేసరికి వారు షాక్కు గురయ్యారు. విక్రమ్ నిద్రపోవడం లేదు. ఆ అర్ధరాత్రి వేళ, తన దీపం వెలుతురులో, అత్యంత ఏకాగ్రతతో తన కత్తికి పదును పెట్టుకుంటున్నాడు.
ఆ దృశ్యం చూసిన నలుగురు యోధులు భయంతో వణికిపోయారు. విక్రమ్ తన నైపుణ్యాన్ని కేవలం కత్తిపై ఆధారపడి కాకుండా, నిరంతర సాధన ,అప్రమత్తతతో కాపాడుకుంటున్నాడని వారికి అర్థమైంది. అతన్ని ఓడించడం అసాధ్యమని గ్రహించి, ఏమీ మాట్లాడకుండా, అతనికి కనిపించకుండా అక్కడి నుంచి జారుకున్నారు. తదుపరి పరీక్షల్లో విక్రమ్ తన సహజ సిద్ధమైన ప్రతిభతో, నిరంతర సాధనతో సేనాధిపతి పదవిని కైవసం చేసుకున్నాడు.
ఈ కథ నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సినది ఇదే...
నిరంతర సాధనే విజయ రహస్యం: ప్రతిభ ఉండటం మంచిదే, కానీ దానిని నిరంతరం పదును పెట్టుకోకపోతే అది మొద్దుబారిపోతుంది. విక్రమ్ లాగా, మన నైపుణ్యాలను ప్రతిరోజూ మెరుగుపరుచుకోవాలి. విజయానికి షార్ట్కట్లు లేవు, కేవలం కఠిన శ్రమ మాత్రమే ఉంది.
అప్రమత్తత ముఖ్యం: మనం ఎదుగుతున్నప్పుడు, మనకు సక్సెస్ వస్తున్నప్పుడు, మన చుట్టూ ఉన్నవారు కొన్నిసార్లు మనకు అత్యంత సన్నిహితులు కూడా అసూయపడవచ్చు. మనల్ని కిందకు లాగడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. కాబట్టి, మన లక్ష్యాల పట్ల, మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల పట్ల ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
మనపై మనకు నమ్మకం: మన విజయం మన సామర్థ్యంపై, మన కష్టాలపై ఆధారపడి ఉండాలి కానీ, బాహ్య వస్తువులు లేదా ఇతరుల సహాయంపై కాదు. విక్రమ్ తన కత్తిని నమ్ముకున్నాడు, కానీ దాని కంటే ఎక్కువగా తన సాధనను నమ్ముకున్నాడు.
నెగెటివిటీని దూరం పెట్టడం: అసూయపడేవారు ఎప్పుడూ ఉంటారు. వారి గురించి ఆలోచిస్తూ సమయాన్ని వృధా చేయకుండా, మన పనిపై దృష్టి కేంద్రీకరించి, మనల్ని మనం నిరంతరం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడమే వారికి ఇచ్చే ఉత్తమ సమాధానం.
మీ ప్రతిభకు నిరంతర సాధన అనే పదును పెట్టండి. అలాగే, విజయ ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే అసూయ, ద్వేషాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి. మీ శ్రమే మీ కవచం, మీ సాధనే మీ ఆయుధం.