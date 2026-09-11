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- Seed Ganesha Idols: చిరంజీవి మెచ్చిన సీడ్ గణేష.. సీడ్ వినాయకుడితో మనకు వచ్చే 5 మైండ్ బ్లాకింగ్ బెనిఫిట్స్ ఇవే
Seed Ganesha Idols: చిరంజీవి మెచ్చిన సీడ్ గణేష.. సీడ్ వినాయకుడితో మనకు వచ్చే 5 మైండ్ బ్లాకింగ్ బెనిఫిట్స్ ఇవే
Seed Ganesha Idols: వినాయక చవితికి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 'సీడ్ గణేష్' ట్రెండ్ పెరుగుతోంది. పూజ తర్వాత విగ్రహం ఇంట్లోనే పచ్చని మొక్కగా మారే ఈ సీడ్ గణపతి ప్రయోజనాలు ఏంటో మీకు తెలుసా?
సీడ్ గణేష్ అంటే ఏమిటి? అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా వచ్చింది?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా 'సీడ్ గణేష్' లేదా 'విత్తన గణపతి' ముచ్చటే నడుస్తోంది. వినాయక చవితి వేడుకల్లో భక్తితో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణను జోడించడం ఈ కొత్త ట్రెండ్ ముఖ్య ఉద్దేశం. సాధారణంగా మనం చూసే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ విగ్రహాలకు భిన్నంగా, సీడ్ గణేష్ను పూర్తిగా సహజమైన బంకమట్టి, ఎర్రమట్టి, కోకోపీట్ (కొబ్బరి పీచు పొడి), ఆవు పేడ, సేంద్రీయ ఎరువులతో తయారు చేశారు.
ఈ విగ్రహాల తయారీ సమయంలోనే బొజ్జ గణపయ్య కడుపులోనో లేదా పీఠం భాగంలోనో వేప, తులసి, మారేడు, టమోటా, మిర్చి, చింత, మామిడి లేదా రకరకాల పూల మొక్కల విత్తనాలను అమర్చుతారు. ప్లాస్టిక్ లేదా రసాయన రంగులు కాకుండా పసుపు, కుంకుమ, చందనం, బియ్యం పిండి వంటి సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలతోనే అలంకరిస్తారు.
పూజ ముగిసాక బొజ్జ గణపయ్య మొక్కగా ఎలా మారతాడు?
విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు పూర్తి చేసిన తర్వాత, నిమజ్జనం కోసం పెద్ద పెద్ద చెరువులు, నదుల దగ్గరకు వెళ్లాల్సిన పని లేదు. మన ఇంటి ఆవరణలోనే లేదా బాల్కనీలోని ఒక వెడల్పాటి పూల కుండీ లేదా బకెట్లో విగ్రహాన్ని ఉంచి, ప్రేమగా నీళ్లు పోస్తే చాలు. రెండు మూడ్రోజుల్లో సహజమైన మట్టి కరిగిపోయి నీటిలో కలిసిపోతుంది. ఆ మట్టిలోనే పొందుపరిచిన విత్తనాలు రెండు నుంచి ఏడు రోజుల్లో అంకురోత్పత్తి చెంది, బుజ్జి మొలకలుగా బయటకు వస్తాయి. క్రమంగా కొద్ది రోజులకే అది ఒక పచ్చని మొక్కగా ఎదుగుతుంది. నిత్యం పూజలందుకున్న ఆ విఘ్నేశ్వరుడే మన కళ్ల ముందే ఒక సాక్షాత్కార సజీవ వృక్ష రూపంలో కనిపించడం భక్తులకు గొప్ప ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని ఇస్తుంది.
పర్యావరణానికి కలుగుతున్న ముప్పు.. మనకు లభించే మేలు
ప్రతి ఏటా పీఓపీ విగ్రహాల నిమజ్జనం వల్ల మన జల వనరులు తీవ్రంగా దెబ్బతింటున్నాయి. పీఓపీ సులభంగా నీటిలో కరగదు, దానికి వాడే కెమికల్ రంగుల్లో సీసం, కాడ్మియం, ఆర్సెనిక్, క్రోమియం వంటి భార లోహాలు ఉంటాయి. తెలంగాణ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి, CSIR-NEERI అధ్యయనాల ప్రకారం నిమజ్జనం తర్వాత హుస్సేన్ సాగర్లో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు పడిపోతున్నాయి. విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కృష్ణా నది నీరు కలుషితమవుతుండగా, విశాఖ తీర ప్రాంతాల్లో జలచరాల కణజాలంలో హెవీ మెటల్స్ చేరుతున్నాయని పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సీడ్ గణపతిని ఎంచుకోవడం వల్ల నీటి కాలుష్యానికి పూర్తిగా చెక్ పడుతుంది. భక్తికి భక్తి, ప్రకృతికి రక్షణ ఒకేసారి లభిస్తాయి.
సెలబ్రిటీల సపోర్టు.. స్థానిక కళాకారులకు ఉపాధి
ఈ విత్తన గణపతుల ప్రచారంలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు ముందు వరుసలో నిలుస్తున్నాయి. 'గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్' ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లో పెద్ద ఎత్తున ఈ విగ్రహాలను ఉచితంగా పంపిణీ చేయగా, మెగాస్టార్ చిరంజీవి, హీరో విజయ్ దేవరకొండ వంటి ప్రముఖులు సైతం ఈ సీడ్ గణేష్లను ఆవిష్కరించి, ప్రతి ఒక్కరూ పర్యావరణహిత విగ్రహాలనే పూజించాలని పిలుపునిచ్చారు. అంతేకాదు, విశాఖపట్నం, తూర్పు గోదావరి, విజయవాడ, గుంటూరు, తిరుపతి, నెల్లూరు వంటి జిల్లాల్లో స్థానిక మట్టి కళాకారులు, సాంప్రదాయ కుమ్మరులతో ఈ విగ్రహాలను తయారు చేయించడం వల్ల వారికి అదనపు ఉపాధి లభిస్తోంది. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ కూడా వీటిపై విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తోంది.
సీడ్ గణేష్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఇవి గమనించండి
మార్కెట్లో సీడ్ గణేష్ కొనేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. విగ్రహం పూర్తిగా సహజ మట్టితో తయారైందా లేదా, కెమికల్ రంగులు ఏమైనా వాడారా అనేది సరిచూసుకోవాలి. అలాగే విగ్రహం బాగా కాల్చిన మట్టితో చేసి ఉంటే నీటిలో త్వరగా కరగదు. విత్తనం నాణ్యత, తేమ, మట్టి స్వచ్ఛతను బట్టి మొక్క మొలకెత్తడం ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి, తయారీదారులు ఇచ్చిన సూచనలను కచ్చితంగా పాటించాలి. పూజ ముగిశాక గణపయ్యను నడిరోడ్డుపై పారవేయకుండా, ఇంట్లోనే మొక్కగా పెంచుకుంటే పండుగ జ్ఞాపకం జీవితాంతం మనతోనే పచ్చగా నిలిచిపోతుంది.