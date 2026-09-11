Dogs: పెంపుడు కుక్కలు నిజంగానే మనిషిలో ఉన్న క్యాన్సర్ వ్యాధిని గుర్తుపడతాయా?
Dogs: కుక్కలకు వాసన శక్తి ఎక్కువే. అయితే పెంపుడు కుక్కలు తమ యజమాని శరీరంలో పెరుగుేతున్న క్యాన్సర్ వ్యాధిని కూడా గుర్తుపడగలవనే వాదన వినిపిస్తోంది. ఇప్పటికే దీనిపై పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి.
క్యాన్సర్ ను కుక్కలు గుర్తిస్తాయా?
సాధారణంగా కుక్కలకు గ్రహణ శక్తి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అందుకే పోలీసు శాఖలో నేర పరిశోధనలకు, దొంగతనాలను ఛేదించడానికి వాటిని వాడుతుంటారు. అయితే ఇప్పుడు అదే అద్భుతమైన వాసన శక్తి ప్రమాదకరమైన క్యాన్సర్ వ్యాధిని ముందుగానే గుర్తించేందుకు వైద్య రంగంలో ఉపయోగించే సరికొత్త విధానంపై భారతదేశంలో పరిశోధనలు వేగంగా సాగుతున్నాయి. మానవ శరీరంలో ఏదైనా వ్యాధి వచ్చినప్పుడు కణాల జీవక్రియల్లో అనేక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి వెలువడే శ్వాస, చెమట, ఇతర ద్రవాల ద్వారా 'వోలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్' అనే రసాయన సమ్మేళనాలు బయటకు వస్తాయి. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ సోకిన వ్యక్తుల్లో ఈ రసాయనాల తీవ్రత, వాసనలో స్పష్టమైన మార్పు ఉంటుంది. ఆ సూక్ష్మమైన మార్పును మనుషులు గుర్తించలేరు గానీ, అత్యంత సున్నితమైన వాసన పసిగట్టే కుక్కలు మాత్రం సులభంగా గుర్తిస్తాయి. ఈ సహజ లక్షణాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని భారతీయ హెల్త్-టెక్ స్టార్టప్ సంస్థ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాంకేతికతను జోడించి ఈ వినూత్న పరిశోధనకు శ్రీకారం చుట్టింది.
ఎలా కనిపెడతారు?
కుక్కల ద్వారా నిర్వహించే క్యాన్సర్ పరీక్ష విధానం చాలా సులువుగా, ఎలాంటి నొప్పి లేకుండా రోగులకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తికి పది నిమిషాల పాటు సాధారణ కాటన్ మాస్క్ వేసి కూర్చోబెడతారు. వారిని సహజంగా మాట్లాడటం, లోతుగా శ్వాస తీసుకోవడం చేయమని చెబుతారు. దీనివల్ల వారి శ్వాసలో ఉండే రసాయన సమ్మేళనాలు ఆ మాస్క్కు అంటుకుంటాయి. అనంతరం ఆ మాస్క్ను ప్రయోగశాలకు పంపి ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందిన కుక్కల చేత వాసన చూపిస్తారు. ఈ సమయంలో కుక్కలకు అధునాతన సెన్సార్లతో కూడిన ప్రత్యేకమైన సూట్లను తొడుగుతారు. కుక్క ఆ మాస్క్ను వాసన చూస్తున్నప్పుడు దాని గుండె కొట్టుకునే వేగం, శ్వాస ప్రక్రియ, శరీర కదలికలు, మెదడులోని స్పందనలను ఆ సెన్సార్లు క్షణాల్లో నమోదు చేస్తాయి. ఆ మొత్తం డేటాను అత్యాధునిక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అల్గారిథమ్లకు అనుసంధానించి, దాని ఆధారంగా ఒక రిస్క్ స్కోరును లెక్కించి క్యాన్సర్ ఉందో లేదో ప్రాథమికంగా నిర్ధారిస్తారు.
క్లినికల్ ట్రయల్స్
ఈ వినూత్న సాంకేతికత ఎంతవరకు నిజమని నిరూపించేందుకు కర్ణాటకలోని ఆరు ప్రముఖ ఆసుపత్రుల్లో మూడు వేల మందికి పైగా వ్యక్తులపై విస్తృతమైన క్లినికల్ ట్రయల్స్ నిర్వహించారు. ఇందులో బయాప్సీ ద్వారా ముందే క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అయిన 283 మంది రోగుల శాంపిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ ఆంకాలజీలో ప్రచురితమైన నివేదిక ప్రకారం, ఈ వ్యవస్థ ప్రతి 10 క్యాన్సర్ కేసుల్లో 9 కేసులను అత్యంత కచ్చితత్వంతో అంటే దాదాపు 90 శాతం సమర్థతతో గుర్తించగలిగింది. అంతేకాకుండా క్యాన్సర్ లేని వారిని కూడా అదే స్థాయిలో సరైన రీతిలో వేరుచేయడం విశేషం. క్యాన్సర్ ఏ దశలో ఉన్నా ఒకే విధమైన కచ్చితత్వాన్ని ప్రదర్శించడం వైద్య రంగంలో పెద్ద ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇది పూర్తి స్థాయి అధికారిక వైద్య నిర్ధారణ పరీక్ష కాకపోయినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో అతి తక్కువ ఖర్చుతో, ఎటువంటి శస్త్రచికిత్స లేదా నొప్పి లేకుండా తొలి దశలోనే క్యాన్సర్ను గుర్తించే ఒక శక్తివంతమైన స్క్రీనింగ్ టూల్గా ఇది మారనుందని పరిశోధకులు విశ్వసిస్తున్నారు.