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- Top 10 Heroes: పడిపోయిన రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్ ప్లేస్ గల్లంతు.. ప్రభాస్, బన్నీ, మహేష్ స్థానాలివే
Top 10 Heroes: పడిపోయిన రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్ ప్లేస్ గల్లంతు.. ప్రభాస్, బన్నీ, మహేష్ స్థానాలివే
Top 10 Heroes: ఓర్మాక్స్ మీడియా ప్రతి నెల ఇండియాలోనే టాప్ 10 హీరోల జాబితాని విడుదల చేస్తుంది. తాజాగా ఆగస్ట్ నెలకు సంబంధించిన మోస్ట్ పాపులర్ హీరోల జాబితాని విడుదల చేసింది.
ఇండియా టాప్ 10 హీరోల లిస్ట్
ఆగస్ట్ నెలలో ఇండియాలోనే మోస్ట్ పాపులర్ హీరోలకు సంబంధించిన జాబితా వచ్చింది. ఓర్మాక్స్ మీడియా ఎప్పటిలాగే లిస్ట్ ని రిలీజ్ చేసింది. ఇందులో అనూహ్యమైన మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. అసలు ఎన్టీఆర్ లిస్ట్ లోనే లేడు. అలాగే రామ్ చరణ్ దారుణంగా పడిపోయాడు. మహేష్ బాబు తన స్థానాన్ని సుస్థిరపరుచుకున్నారు. అలాగే అల్లు అర్జున్ కూడా డౌన్ అయ్యాడు. మరి టాప్ లో ఉన్నదెవరు, షారూఖ్ ఖాన్, విజయ్ స్థానాలేంటి అనేది చూద్దాం.
నెంబర్ 1 ప్రభాస్
ఓర్మాక్స్ మీడియా ప్రకటించిన ఆగస్ట్ టాప్ హీరోల జాబితాలో ప్రభాస్ మొదటి స్థానంలో ఉన్నారు. ఆయన్ని కొట్టేవాళ్లే లేరని చెప్పొచ్చు. ఎప్పటిలాగే ఆయన స్థానాన్ని పదిలపర్చుకున్నారు. ఇక రెండో స్థానంలో బాలీవుడ్ హీరో షారూఖ్ ఖాన్ నిలవగా, మూడోస్థానంలోకి తమిళనాడు సీఎం, దళపతి విజయ్ వచ్చారు. అంతకు ముందు నెలలో విజయ్ రెండో స్థానంలో ఉండగా, ఇప్పుడు ఒక స్థానం పడిపోయారు.
ఒక్క స్థానం పడిపోయిన అల్లు అర్జున్
జులైలో మూడో స్థానంలో ఉన్న అల్లు అర్జున్ ఒక స్థానం పడిపోయారు. ఆగస్ట్ లో ఆయన నాల్గో స్థానానికి పడిపోయారు. బన్నీ కూడా రెండు, మూడు, నాల్గో స్థానాల్లో రెగ్యూలర్గా మారుతున్నారు. బన్నీ ప్రస్తుతం `రాకా`లో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
మహేష్ స్థానం పదిలం
ఐదో స్థానంలో మహేష్ బాబు ఉన్నారు. మహేష్ గత కొంత కాలంగా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంటున్నారు. మహేష్ `వారణాసి` మూవీతో బిజీగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఆరో స్థానంలోకి సూర్య దూసుకొచ్చారు. `విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్` చిత్రంతో ఆయన టాప్లోకి రావడం విశేషం. గత నెలతో పోల్చితే సూర్య పుంజుకున్నారు. తన స్థానాన్ని పెంచుకున్నారు. జులైలో సూర్య ఏడో స్థానంలో ఉన్నారు.
ఫస్ట్ టైమ్ లిస్ట్ లోకి వచ్చిన యష్
అదే సమయంలో అసలు ఎప్పుడూ లిస్ట్ లో లేని యష్ ఈ సారి లిస్ట్ లోకి రావడం విశేషం. అదే సమయంలో ఆయన ఏడో స్థానంలోకి రావడం మరో విశేషం. `టాక్సిక్`, `రామాయణ్` చిత్రాల ప్రభావంతో యష్ టాప్లోకి వచ్చారని చెప్పొచ్చు. ఇక ఎనిమిదో స్థానంలో సల్మాన్ ఖాన్ ఉన్నారు. ఆయన స్థానంలో పెద్దగా మార్పులేదు.
తొమ్మిదో స్థానానికి పడిపోయిన రామ్ చరణ్
తొమ్మిదో స్థానంలోకి రామ్ చరణ్ పడిపోయారు. అంతకు ముందు ఆరు, ఏడు స్థానాల్లో ఉన్న రామ్ చరణ్ ఇప్పుడు తొమ్మిదో స్థానానికి పడిపోవడం గమనార్హం. ఇక పదో స్థానంలో బాలీవుడ్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్ ఉన్నారు. అక్షయ్ కుమార్, అజిత్, ఎన్టీఆర్లు లిస్ట్ లోనేతమ స్థానాలను కోల్పోవడం గమనార్హం.