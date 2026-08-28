- Home
- Entertainment
- Suman: శోభన్ బాబు, సుమన్, నాగార్జున ముగ్గురిలో ఉన్న మైనస్ ఒక్కటే.. అందుకే మెగాస్టార్ కాలేకపోయారు
Suman: శోభన్ బాబు, సుమన్, నాగార్జున ముగ్గురిలో ఉన్న మైనస్ ఒక్కటే.. అందుకే మెగాస్టార్ కాలేకపోయారు
సోగ్గాడు శోభన్ బాబు, మన్మథుడు నాగార్జున, హీరో సుమన్ లో ఒక్కటే కామన్ క్వాలిటీ. అదే వీరికి మైనస్. దాని వల్లే మెగాస్టార్ రేంజ్కి వెళ్లలేపోయారని డైరెక్టర్ హాట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు.
హీరోగా పీక్లో ఉన్నప్పుడే కేసులో ఇరుక్కున్న సుమన్
సుమన్ ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోగా రాణించారు. చిరంజీవి వంటి అగ్ర హీరోలకు పోటీ ఇచ్చారు. యాక్షన్ సినిమాలతో, ఫ్యామిలీ చిత్రాలతో మెప్పించారు. మంచి ఆదరణ పొందారు. హీరోగా పీక్లో ఉన్నప్పుడే ఆయన బ్లూ ఫిల్మ్ కేసులో, అమ్మాయిని హెరాస్ చేసినట్టు ఆరోపణల కేసులో అరెస్ట్ అయ్యారు. జైలుకి కూడా వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అది ఆయన కెరీర్కి పెద్ద దెబ్బగా మారింది. ఆయన ఇమేజ్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయ్యింది. జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాక నెమ్మదిగా సినిమాలు చేశారు, ఆ తర్వాత హిట్లు వచ్చాయి, కానీ ఇమేజ్ రాలేదు. అది సుమన్కి గట్టి దెబ్బ అని చెప్పొచ్చు. ఈ కేసులు లేకపోతే చిరంజీవికి పోటీ ఇచ్చేవారని అంటుంటారు.
సుమన్ లో ఉన్న మైనస్ ఏంటంటే?
కానీ సుమన్కి సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు సీనియర్ దర్శకులు. సుమన్ ఎందుకు సక్సెస్ కాలేదనేది చెప్పారు. మెగాస్టార్ ఇమేజ్ రాకపోవడానికి కారణాలు వెల్లడించారు. సోగ్గాడు శోభన్ బాబు, మన్మథుడు నాగార్జునలకు సుమన్ కి సంబంధం ఉందని, ఈ ముగ్గురిలోనూ ఒకే ఒక్క కామన్ క్వాలిటీ ఉందని, అదే వారికి మైనస్గా నిలిచిందని చెప్పారు. అదేంటంటే అందం. ఇదే వీరి మైనస్ అంటున్నారు దర్శకుడు గీతా కృష్ణ. మరి ఆయన చెప్పిన లాజిక్ ఏంటంటే?
నాగార్జున, శోభన్ బాబు, సుమన్లో ఉన్న కామన్ క్వాలిటీ
సోగ్గాడు శోభన్బాబు.. మంచి అందగాడు. ఆయన్ని ఆడవారు బాగా ఇష్టపడేవారు, ఆరాధించేవారు. దీంతో ఎక్కువగా ఆయన ఫ్యామిలీ చిత్రాలు చేశారు. యాక్షన్ చిత్రాలు తక్కువగా చేశారు, చేసినా అవి పెద్దగా ఆడలేదు. దీంతో ఫ్యామిలీ చిత్రాలతోనే రాణించారు. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ కి దగ్గరయ్యాడు. కృష్ణ, ఎన్టీఆర్ స్థాయిలో మాస్ ఇమేజ్ని సొంతం చేసుకోలేకపోయారు. అలాగే నాగార్జున కూడా అందగాడు. ఇప్పటికీ అదే అందాన్ని మెయింటేన్ చేస్తున్నారు. ఆయన మాస్, యాక్షన్ సినిమాలు చేశారు, కానీ లవ్ స్టోరీస్, ఫ్యామిలీ చిత్రాలతోనే ఎక్కువగా విజయాలు అందుకున్నారు. ఎన్టీఆర్, కృష్ణ, ఏఎన్నార్, కృష్ణంరాజు స్థాయిలో మాస్ ఇమేజ్ సొంతం చేసుకోలేకపోయారు. అందుకే ఆయన మెగాస్టార్ స్థాయికి ఎదగలేకపోయారని చెప్పారు.
అందుకే సుమన్ మెగాస్టార్ కాలేకపోయారు
వీరిలాగే సుమన్ కూడానట. ఆయనకు పెద్ద మైనస్ అందమే అని చెప్పారు. హీరో అంటే రగ్గుడ్ గా, మాస్ లుక్లో ఉండాలి, ఇలా అందంగా, బంగారంలా మెరిస్తే మాస్ ఆడియెన్స్ పెద్దగా ఇష్టపడరు, అమ్మాయిలే ఇష్టపడతారని తెలిపారు గీతా కృష్ణ. సుమన్కి ఆ అందమే మైనస్ అని, ఆయన అమ్మయిలా కనిపిస్తాడని తెలిపారు. దానివల్లే ఆయన మెగాస్టార్ రేంజ్కి రాలేకపోయారని చెప్పారు. కేసులు అడ్డంకిగా మారాయనే కామెంట్ ఉంది, కానీ అది వాస్తవం కాదు, తనని కొంత వరకు ఆడియెన్స్ చూస్తారు, ఈ కలర్ని మాస్ ఆడియెన్స్ లైక్ చేయరు అని చెప్పారు. అదే చిరంజీవిలా రఫ్గా ఉంటే కథ వేరేలా ఉండేదని చెప్పారు. ఏసియానెట్తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ గీతాకృష్ణ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.
మాస్ ఆడియెన్స్ కి దగ్గరై మెగాస్టార్గా ఎదిగిన చిరంజీవి
చిరంజీవి చూడ్డానికి మాస్గా, రఫ్గా ఉంటాడని, డాన్సులు, ఫైట్లు బాగా చేస్తాడని, ఆయన చేస్తుంటే ఆడియెన్స్ చూస్తారని, అందుకే ఆయన్ని ఇష్టపడ్డారని చెప్పారు. చిరంజీవికి ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ మాత్రమే కాదు, మాస్ ఆడియెన్స్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యారని, అదే ఆయన్ని మెగాస్టార్ ని చేసిందన్నారు. ఫైట్లు, డాన్సులే కాదు, కామెడీ కూడా బాగా చేస్తాడని, అది ఆయన స్పెషాలిటీ అని, ఇన్ని స్పెషాలిటీలు చిరులో ఉన్నాయి, కాబట్టే ఆయన మెగాస్టార్ అయ్యారని వెల్లడించారు గీతా కృష్ణ.