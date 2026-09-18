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- Balakrishna: భోజనం ప్లేట్లో ఆ కూర లేకపోతే బాలయ్యకు ముద్ద దిగదు, బాలకృష్ణ ఫిట్ నెస్ సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా?
Balakrishna: భోజనం ప్లేట్లో ఆ కూర లేకపోతే బాలయ్యకు ముద్ద దిగదు, బాలకృష్ణ ఫిట్ నెస్ సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా?
Balakrishna: నందమూరి బాలకృష్ణ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ గురించి మీకు తెలుసా? ఆయన ప్లేట్ లో ఎక్కువగా కనిపించే కూరలేంటి? ఇష్టంగా ఏం తింటారు. షూటింగ్ స్పాట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆహరపు అలవాట్లు ఎలా ఉంటాయి?
బాలకృష్ణ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ గురించి మీకు తెలుసా?
నందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణ వెండితెరపై ఎంత మాస్ అండ్ పవర్ఫుల్గా కనిపిస్తారో, బయట కూడా అంతే ఆత్మీయంగా, కచ్చితమైన అలవాట్లతో ఉంటారు. ముఖ్యంగా భోజనం విషయంలో ఆయనకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఇష్టాలు, పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఆయన ఆహారపు అలవాట్ల గురించి మీకు తెలుసా? బాలయ్య ఎక్కువగా ఇష్టపడే భోజనం ఏంటి? ఆయన ప్లేట్ లో ఎక్కువగా కనిపించే కూర ఏది. కడుపునిండా తిన్నా కూడా ఆయన ఇంత ఫిట్ గా ఉండటానికి కారణం ఏంటి?
బాలయ్య ప్లేట్లో పక్కాగా ఉండాల్సిన ఆ కూర ఏంటి?
బాలకృష్ణ భోజనం అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది నాన్-వెజ్ . అయితే ఆయన నాన్ వెజ్ మాత్రమేకాదు వెజ్ ను కూడా బాగా ఇష్టపడతారు. రోజువారి భోజనం ప్లేట్లో పక్కాగా, ప్రతిరోజూ ఉండాల్సిన వాటిలో 'పప్పు' పక్కాగా ఉండాల్సిందే. భోజనం ముగించే ముందు లేదా ప్రారంభంలో వేడివేడి అన్నంలోకి నేతి పప్పు, ఆవకాయ లేదా పప్పుచారు ఉండటం ఆయనకు అలవాటు. అంతే కాదు బాలయ్య ఎక్కువగా ఇష్టపడే వాటిలో గోంగూర పచ్చడి ముందుంటుంది. ఆయన భోజనం గోంగూర పచ్చడి లేకుండా పూర్తి అవ్వదని అంటుంటారు.
బాలకృష్ణకు అత్యంత ఇష్టమైన నాన్-వెజ్ వంటకాలు
బాలయ్యకు నాన్ వెజ్ అంటే చాలా ఇష్టం. మరీ ముఖ్యంగా రాయలసీమ నాటు కోడి వంటకాలంటే ఎంతో ఇష్టం. ఇంట్లో అయినా.. షూటింగ్ స్పాట్లో అయినా.. నాటుకోడి పులుసు, గారెల కాంబినేషన్ ఆయన అత్యంత ఇష్టంగా తింటారట. ఇక మటన్ అంటే కూడా బాలయ్యకు ఇష్టమని తెలుస్తోంది. సంప్రదాయ పద్ధతిలో కారంగా, మసాలాలతో వండిన మటన్ కూరలు, తలకాయ కూరను ఆయన చాలా ఇష్టపడతారని తెలుస్తోంది.
షూటింగ్ లో ఉంటే బాలయ్య భోజనం సంగతేంటి?
బాలకృష్ణ కేవలం తినడమే కాదు, ఇతరులకు కొసరి కొసరి వడ్డించడంలోనూ ఎంతో ముందుంటారు. షూటింగ్ సమయంలో బాలకృష్ణ ఇంటి భోజనం తినరు. ఆయన కెరీర్ బిగినింగ్ నుంచి.. షూటింగ్ లో ఉంటే.. అందరితో పాటు ప్రొడక్షన్ లో ఏభోజనం ఉంటే అదే తింటారు. ఇంటికి దగ్గరలో షూటింగ్ జరుగుతున్నా సరే.. ఆయన ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ నే ఇష్టపడతారు. ఎవరైనా అడిగినా కూడా తను ఆ ఫుడ్ తినే ఈ స్థాయికి వచ్చినట్టు గౌరవంగా చెపుతారు. అందరితో కలిసి.. అందరు తినే భోజనం తినడమే ఆయనకు ఇష్టం.
ఫిట్నెస్ కోసం బాలయ్య ఏం చేస్తారు?
వయస్సు పెరుగుతున్నా ఇప్పటికీ అంతే ఉత్సాహంతో, ఫిట్గా ఉండేందుకు బాలకృష్ణ ఏం చేస్తారని చాలామంది తెలుసుకోవాలని అనుకుంటారు. ఆయన పలు సందర్భాల్లో చెప్పిన దాని ప్రకారం.. బాలయ్య ఉదయం 3 గంటల తరువాత లేస్తారు. నాలుగున్నర గంటలలోపు వ్యాయామం, స్నానం, పూజ అయిపోతుంది. ఉదయాన్నే కసరత్తులు చేయడం ఆయనకు అలవాటు. అంతే కాదు మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకుంటారు, ఎప్పుడు దైవ ధ్యానంలో ఉంటుంటారు. కడుపునిండా భోజనం చేసినా.. దానికి తగ్గట్టు వ్యాయామం చేయడం బాలయ్యకు అలవాటు. ఈ అలవాట్లే బాలకృష్ణను ఈ ఏజ్ లో కూడా ఫిట్ గా ఉండేందుకు సహాయపడుతున్నాయి.