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- Arasan Update: వెట్రిమారన్ పుట్టినరోజున 'అరసన్'పై బాంబ్ పేల్చిన శింబు.. అభిమానులకు షాక్
Arasan Update: వెట్రిమారన్ పుట్టినరోజున 'అరసన్'పై బాంబ్ పేల్చిన శింబు.. అభిమానులకు షాక్
వెట్రిమారన్ దర్శకత్వంలో శింబు హీరోగా నటిస్తున్న 'అరసన్' సినిమా విడుదలపై హీరో శింబు ఎవరూ ఊహించని ఒక అప్డేట్ ఇచ్చారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ కొంత నిరాశకు, మరికొంత ఆనందానికి గురవుతున్నారు.
శింబు హీరోగా 'అరసన్'
తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన శైలిని క్రియేట్ చేసుకున్న దర్శకుడు వెట్రిమారన్. ఆయన వాస్తవిక కథలతో, భారీ యాక్షన్ సీన్లతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటారు. ఆయన దర్శకత్వంలో చివరగా వచ్చిన 'విడుదలై 2' సినిమా 2024 చివర్లో విడుదలైంది. ఆ చిత్రానికి ప్రేక్షకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన లభించింది.
దీని తర్వాత వెట్రిమారన్ దర్శకత్వంలో, శింబు హీరోగా 'అరసన్' అనే సినిమా తెరకెక్కుతోంది. కలైపులి ఎస్. థాను నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. వెట్రిమారన్-శింబు కాంబినేషన్ కావడంతో సినిమా ప్రకటన వచ్చినప్పటి నుంచే అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి.
సంక్రాంతి రేసు నుంచి తప్పుకున్న అరసన్
2025 చివర్లో 'అరసన్' సినిమా షూటింగ్ మొదలైంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న శింబు, సినిమా విడుదలపై ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పారు. 2027 పొంగల్కు సినిమా విడుదల కాదని వెట్రిమారన్ తనతో చెప్పినట్లు శింబు తెలిపారు. తన సినిమా కోసం అభిమానులు చాలాకాలంగా ఎదురుచూస్తున్నారని, వారిని ఇంకా వెయిట్ చేయించడం బాధగా ఉందని అన్నారు. అదే సమయంలో ఫ్యాన్స్కు ఉత్సాహం కలిగించే మరో కొత్త అప్డేట్ను కూడా ఆయన ఇచ్చారు.
ది వరల్డ్ ఆఫ్ అరసన్
'అరసన్' షూటింగ్ మొదలవడానికి ముందే, సినిమా కథకు సంబంధించిన ఒక చిన్న ప్రోమోను సిద్ధం చేశామని శింబు చెప్పారు. ఆ వీడియోను 'ది వరల్డ్ ఆఫ్ అరసన్' పేరుతో 2026 దీపావళికి థియేటర్లలో విడుదల చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇది కేవలం ఒక సాధారణ అప్డేట్ కాదని, ఒక ప్రత్యేకమైన కంటెంట్ అని, ఫ్యాన్స్ దీన్ని పెద్ద స్క్రీన్పై చూసే క్షణం కోసం తాను ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నానని శింబు అన్నారు.
60 శాతం షూటింగ్ పూర్తి
'అరసన్' సినిమా షూటింగ్ దాదాపు 60 శాతం పూర్తయినట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా, వెట్రిమారన్ పాపులర్ ఫిల్మ్ 'వడ చెన్నై' కాలానికి దగ్గరగా ఉండే నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుందని అంటున్నారు. దీంతో 'వడ చెన్నై' ప్రపంచానికి, 'అరసన్' సినిమాకు ఏదైనా సంబంధం ఉంటుందా అనే ఆసక్తి ప్రేక్షకుల్లో పెరిగింది.
ఈ సినిమాలో శింబుతో పాటు ఆండ్రియా, సముద్రఖని వంటి ప్రముఖ నటీనటులు కూడా నటిస్తున్నారు. వెట్రిమారన్ దర్శకత్వం, శింబు నటన, అనిరుధ్ సంగీతం వంటి బలమైన కాంబినేషన్ సెట్ అవ్వడంతో 'అరసన్' సినిమా ప్రతి అప్డేట్ ఫ్యాన్స్లో భారీ అంచనాలను క్రియేట్ చేస్తోంది.