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- Ranveer Singh: బాక్సాఫీస్ వద్ద అసలైన 'ధురంధర్' రణ్వీర్ సింగ్.. ఈ 5 కారణాలే ప్రూఫ్!
Ranveer Singh: బాక్సాఫీస్ వద్ద అసలైన 'ధురంధర్' రణ్వీర్ సింగ్.. ఈ 5 కారణాలే ప్రూఫ్!
రణ్వీర్ సింగ్, దీపికా పదుకొణె తమ రెండో బిడ్డకు స్వాగతం పలికేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. మరోవైపు కెరీర్ పరంగా వరుస విజయాలతో 2026 రణ్వీర్కు ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది.
రణ్వీర్ సింగ్ - అసలైన ధురంధర్!
రణ్వీర్ సింగ్కు ఈ ఏడాది ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. 'ధురంధర్' ఫ్రాంచైజీతో బాక్సాఫీస్ను ఏలడం నుంచి రూ.1,000 కోట్ల మైలురాయిని అందుకోవడం వరకు ఆయన సత్తా చాటారు. లగ్జరీ కార్ల బ్రాండ్ BMWకు అంబాసిడర్గా మారడంతో పాటు, ఇప్పుడు నిర్మాతగానూ తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టారు.
ఈ జనరేషన్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ హీరో రణ్వీర్
ఇండియా టుడే-సీఓటర్ 'మూడ్ ఆఫ్ ది నేషన్' ర్యాంకింగ్స్లోనూ రణ్వీర్ క్రేజ్ స్పష్టంగా కనిపించింది. దేశంలోని అగ్ర హీరోల జాబితాలో అమితాబ్ బచ్చన్ తర్వాత ఆయన రెండో స్థానంలో నిలిచారు. ఎంతో మంది స్టార్ హీరోలను వెనక్కి నెట్టి ఈ ఘనత సాధించారు.
లగ్జరీ బ్రాండ్ BMWకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్
BMW ఇండియాతో చేతులు కలిపి రణ్వీర్ తన ఖాతాలో మరో అరుదైన ఘనతను వేసుకున్నారు. ఈ లగ్జరీ కార్ల బ్రాండ్కు అంబాసిడర్గా మారి, లైఫ్స్టైల్ స్పేస్లో తన రేంజ్ను మరింత పెంచుకున్నారు.
'ధురంధర్'తో బిగ్గెస్ట్ ఫ్రాంచైజీని అందించాడు
రణ్వీర్ హీరోగా వచ్చిన 'ధురంధర్' ఫ్రాంచైజీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర భారీ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సిరీస్లో వచ్చిన రెండు సినిమాలు ఆయన క్రేజ్ను అమాంతం పెంచేయడమే కాకుండా, ప్రేక్షకులకు అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ను అందించాయి.
రూ.1,000 కోట్ల హిందీ నెట్ క్లబ్లో రణ్వీర్
'ధురంధర్: ది రివెంజ్' సినిమాతో రణ్వీర్ ఏకంగా రూ.1,000 కోట్ల హిందీ నెట్ కలెక్షన్ల మైలురాయిని అందుకున్నారు. ఈ రికార్డుతో ఈ ఫ్రాంచైజీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఆయన కెరీర్లో ఇదొక పెద్ద అచీవ్మెంట్.
నిర్మాతగానూ తన సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరిస్తున్నాడు
వెండితెరపై హీరోగా సత్తా చాటిన రణ్వీర్, ఇప్పుడు 'ప్రళయ్' సినిమాతో నిర్మాతగానూ మారారు. ఈ సినిమాలో ఆయనే హీరోగా నటిస్తున్నారు. కేవలం నటనకే పరిమితం కాకుండా, నిర్మాణ రంగంలోకి అడుగుపెట్టడం ఆయన కెరీర్లో కొత్త అధ్యాయం.