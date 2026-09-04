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- NTR: తల్లిదండ్రుల కోసం ఎన్టీఆర్ చేసిన త్యాగం ఏంటో తెలుసా, అందుకే బాలయ్యకి అంత ఇష్టం
NTR: తల్లిదండ్రుల కోసం ఎన్టీఆర్ చేసిన త్యాగం ఏంటో తెలుసా, అందుకే బాలయ్యకి అంత ఇష్టం
Nandamuri Taraka Ramarao: నందమూరి తారక రామారావు ఆయన సినీ కెరీర్ లో గొప్ప త్యాగం ఒకటి చేశారు. ఆ విషయాన్ని బాలకృష్ణ ఓ సందర్భంలో గుర్తు చేసుకుంటూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Nandamuri Taraka Rama Rao
నందమూరి తారక రామారావు అప్పట్లో పౌరాణిక చిత్రాలు అంటే చెలరేగిపోయేవారు. పౌరాణిక పాత్రల్లో ఎన్టీఆర్ చెరగని ముద్ర వేశారు. ఆ తరహా పాత్రల్లో నటించడం ఇండియాలో ఇంకెవరికీ సాధ్యం కాలేదు అనే చెప్పాలి. రాముడిగా, కృష్ణుడిగా, రావణాసురిడిగా, అర్జునుడిగా, భీష్ముడిగా, దుర్యోధనుడిగా ఇలా ఎన్నో పౌరాణిక పాత్రల్లో ఎన్టీఆర్ తనకి మాత్రమే సాధ్యం అయిన నటనతో తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో నిలిచిపోయారు.
రావణుడిగా ఎన్టీఆర్
ఎన్టీఆర్ దర్శకుడిగా కూడా అద్భుతమైన క్లాసిక్ మూవీస్ తెరకెక్కించారు. పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఆయన నెగిటివ్ రోల్ లో నటించినా ఆ పాత్రలే హైలైట్ అయ్యేవి. నందమూరి తారక రామారావు మొట్ట మొదట దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం సీతారామ కల్యాణం. ఈ మూవీకి ఎన్టీఆర్ దర్శకత్వం వహించడంతో పాటు రావణుడిగా నెగిటివ్ రోల్ లో నటించారు. రావణుడితో ఉన్న పాజిటివ్ అంశాలని ఈ చిత్రంలో చూపించారు.
ఎన్టీఆర్ చేసిన త్యాగం
హరనాథ్ ఈ మూవీలో శ్రీరాముడిగా నటించడం విశేషం. ఈ చిత్రం 1961లో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది. అయితే ఈ సినిమా విషయంలో ఎన్టీఆర్ గొప్ప త్యాగం చేశారు. దర్శకుడిగా తన తొలి చిత్రం అయినప్పటికీ టైటిల్ క్రెడిట్స్ లో దర్శకుడిగా తన పేరు వేసుకోలేదు. దానికి బదులుగా ఈ చిత్రాన్ని తన తల్లిదండ్రులకు అంకితం ఇస్తున్నట్లు టైటిల్స్ లో వేశారు.
బాలకృష్ణకి ఇష్టమైన సినిమా
ఓ ఇంటర్వ్యూలో నందమూరి బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ.. మా తండ్రి ఎన్టీఆర్ నటించిన సినిమాల్లో సీతారామ కల్యాణం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. సినిమాగా అది ఒక కళాఖండం. దానితో పాటు దర్శకుడిగా ఆయనకి అది తొలి సినిమా. అయినా కూడా క్రెడిట్స్ లో తన పేరు వేసుకోకుండా తల్లిదండ్రులకు అంకితం ఇచ్చారు అని బాలయ్య గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఎన్టీఆర్ సినిమాలు
సీతారామ కల్యాణం తర్వాత ఎన్టీఆర్ గులేబకావళి కథ, శ్రీకృష్ణ పాండవీయం, దానవీర శూర కర్ణ, చాణిక్య చంద్ర గుప్త ఇలా ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించారు.