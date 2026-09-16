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- Jason Sanjay: నాన్న సీఎంగా బిజీ, అందుకే ఇన్వాల్వ్ కాలేదు.. కానీ సిగ్మా కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు
Jason Sanjay: నాన్న సీఎంగా బిజీ, అందుకే ఇన్వాల్వ్ కాలేదు.. కానీ సిగ్మా కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు
తమిళనాడు సీఎం తలపతి విజయ్ తనయుడు జాసన్ సంజయ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన తొలి చిత్రం సిగ్మా అక్టోబర్ 2న విడుదల కానుంది. జాసన్ సంజయ్ మీడియా సమావేశంలో తన తండ్రి గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
దర్శకుడిగా జాసన్ సంజయ్ తొలి అడుగు
తమిళనాడు సీఎం తలపతి విజయ్ తనయుడు జాసన్ సంజయ్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న తొలి చిత్రం సిగ్మా. సందీప్ కిషన్ కథానాయకుడిగా నటించిన ఈ సినిమా అక్టోబర్ 2న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తున్నారు. దర్శకుడిగా తన తొలి సినిమాతో జాసన్ సంజయ్ ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుండటంతో సిగ్మాపై ఆసక్తి నెలకొంది. విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం ప్రచార కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేసింది.
హైదరాబాద్లో సిగ్మా మీడియా సమావేశం
తెలుగులోనూ సిగ్మాను విడుదల చేస్తున్న నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో చిత్ర బృందం మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో దర్శకుడు జాసన్ సంజయ్ సినిమాకు సంబంధించిన పలు విషయాలను వెల్లడించారు. తన తండ్రి తలపతి విజయ్ కూడా సిగ్మా సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు. అయితే సినిమా ప్రమోషన్స్లో కానీ, ఇతర కార్యక్రమాల్లో కానీ విజయ్ ఎలాంటి విధంగా భాగం కాలేదని జాసన్ సంజయ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం విజయ్ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతల్లో బిజీగా ఉన్నారని ఆయన చెప్పారు.
ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతల కారణంగా విజయ్ ప్రస్తుతం బిజీ
తన తొలి చిత్రానికి తండ్రి నుంచి సపోర్ట్ ఉన్నప్పటికీ, సిగ్మా ప్రమోషన్స్ విషయంలో విజయ్ ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనలేదని జాసన్ సంజయ్ చెప్పడం ఈ మీడియా సమావేశంలో ప్రధానంగా నిలిచింది. ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతల కారణంగా విజయ్ ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నారని, అందుకే సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉన్నారని జాసన్ వివరించారు. అదే సమయంలో తన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సిగ్మా సినిమాను చూసేందుకు విజయ్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారని వెల్లడించారు. దీంతో తండ్రి తన తొలి సినిమాను ఎప్పుడు చూస్తారనే అంశంపై కూడా ఆసక్తి ఏర్పడింది.
సందీప్ కిషన్కు కీలకమైన సినిమా
సందీప్ కిషన్ కథానాయకుడిగా నటించిన సిగ్మాకు జాసన్ సంజయ్ దర్శకత్వం వహించారు. దర్శకుడిగా జాసన్కు ఇదే తొలి సినిమా కావడంతో పాటు, విజయ్ తనయుడిగా ఆయన సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెడుతుండటం కూడా ఈ చిత్రంపై ప్రత్యేక దృష్టి ఏర్పడేలా చేసింది. తమిళ ప్రేక్షకులతో పాటు తెలుగు ప్రేక్షకులను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని సినిమాను విడుదల చేస్తున్నారు. అక్టోబర్ 2న సిగ్మా థియేటర్లలోకి రానుండటంతో విడుదలకు ముందే చిత్ర బృందం ప్రమోషన్స్ ద్వారా సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది.