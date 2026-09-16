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- Disha Patani Outfit Controversy: దేవుడి దగ్గర ఈ ఎక్స్పోజింగ్ అవసరమా? దిశా పటానీపై నెటిజన్ల ఫైర్
Disha Patani Outfit Controversy: దేవుడి దగ్గర ఈ ఎక్స్పోజింగ్ అవసరమా? దిశా పటానీపై నెటిజన్ల ఫైర్
Disha Patani: దేవుడిని దర్శించుకునే చోట ఇలాంటి బట్టలు వేసుకోవడం అవసరమా? ముంబైలో అంబానీ ఇంట్లో జరిగిన వినాయక చవితి వేడుకల్లో దిశా పటానీ వేసుకున్న డ్రెస్ చూసి నెటిజన్లు ఓ రేంజ్లో ఆడుకుంటున్నారు.
దేవుడి దగ్గర ఈ గ్లామర్ షో ఏంటి?
ముంబైలో ముఖేష్ అంబానీ ఫ్యామిలీ వినాయక చవితి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించింది. ఈ పూజా కార్యక్రమానికి బాలీవుడ్ బ్యూటీ దిశా పటానీ వేసుకొచ్చిన డ్రెస్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. పవిత్రమైన పూజా కార్యక్రమాలను కూడా బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు ఫ్యాషన్ షోలుగా మార్చేస్తున్నారంటూ నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
పండగ పూట డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ ఉండదా?
ఈ వేడుకల్లో దిశా పటానీ డీప్ నెక్ బ్లౌజ్, రెడ్ శారీలో కనిపించింది. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ కావడంతో జనాలు ఆమెను ట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఇది దేవుడికి పూజ చేసే కార్యక్రమమా లేక కెమెరాలకు ఫోజులిచ్చే ఫ్యాషన్ షోనా అని నెటిజన్లు సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నారు. మిగతా గెస్ట్లంతా పద్ధతిగా వస్తే, దిశా మాత్రం ఇలా హద్దులు మీరి ఎక్స్పోజింగ్ చేయడం ఏంటని విమర్శిస్తున్నారు. గుడికి, పూజలకు వెళ్లేటప్పుడు కచ్చితంగా డ్రెస్ కోడ్ ఉండాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. నేను మోడ్రన్ డ్రెస్లకు వ్యతిరేకం కాదు, కానీ భక్తితో చేసే పూజలకు ఇలాంటి ఫ్యాషన్ ఏమాత్రం సెట్ కాదని ఒకరు గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చారు.
పర్సనల్ ఛాయిస్ పేరుతో హద్దులు దాటుతారా?
బట్టలు వేసుకోవడం అనేది వాళ్ల పర్సనల్ ఛాయిస్ అని కొందరు సపోర్ట్ చేస్తున్నా, మెజారిటీ జనాలు మాత్రం దీన్ని తప్పుబడుతున్నారు. మొన్న కృతి సనన్ జ్యువెలరీ యాడ్ వివాదం మరువకముందే, ఇప్పుడు దిశా పటానీ ఇలా చేయడంపై ఎక్స్ (ట్విట్టర్)లో మండిపడుతున్నారు. హిందూ పండుగలంటే వీళ్లకు ఏమాత్రం గౌరవం లేదని ఒకరు కామెంట్ చేశారు. పండుగ అనేది భక్తికి, సంప్రదాయానికి సంబంధించినది, పవిత్రమైన పందిళ్లను ఫ్యాషన్ షోలుగా మార్చకండని మరొకరు చురకలంటించారు. సెలబ్రిటీలు పూజలకు వచ్చేటప్పుడు మన సంస్కృతిని, భక్తిని గౌరవించాలని నెటిజన్లు గట్టిగా కోరుతున్నారు.